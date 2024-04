ANGELININA HALJINA NA PERWOLL FASHION WEEK-u

Angelinina haljina je revija koja je sinoć, u okviru glavnog programa Perwoll Fashion Week-a, izuzetno veliki prostor Hangara ispunila čistom emocijom. Revija je posvećena maloj Angelini Aćimović, devojčici koja je stradala u majskim događajima u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar.

Angelina je bila izuzetno talentovana devojčica koja je izradila brojne crteže haljina sa idejom da jednog dana postane modna dizajnerka.

foto: Promo/Đorđe Tomić

Angelinina porodica je pokrenula projekat u znak sećanja na Angelinu, njen talenat i kerativnost sa ciljem negovanja porodičnih vrednosti, kulture sećanja, promovišući adekvatan rad sa decom na otkrivanju i negovanju njihovih talenata. Tim povodom je pokrenuta i Fondacija Angelina. U saradnji sa Beogradskom nedeljom mode organizovana je i ova revija.

foto: Promo/Đorđe Tomić

Pre početka revije, prisutnima se obratio Anđelko Aćimović, Angelinin otac, koji je pozdravio prisutne rekavši - Angelina je sebi postavljala ozbiljne ciljeve i visoke standarde, a nama je čast i obaveza da nastavimo kroz Fondaciju Angelina da radimo na istom nivou.

Gorica Roksandić, Angelinina profesorka modnog dizajna evocirajući sećanje na Angelinu, rekla je – Angelina je bila jedno veselo, nasmejano dete koje je sa puno sreće dolazilo na svaki čas dizajna. O njenom talentu ne želim mnogo da govorim, o tome govore ovi modeli koje je nacrtala kada je imala samo 10 godina. Zahvaljujem se svim dizajnerima koji su pronikli u samu srž njene inspiracije, i njene ideje, koje smo večeras oživeli.

foto: Promo/Đorđe Tomić

Nenad Radujević, osnivač i direktor Beogradske nedelje mode, je najavio da su osim ove revije osmišljene i kreativne radionice, upravo za decu Angelininog uzrasta. Tako da će već od nedelje 14. aprila zainteresovane devojčice imati prvi susret sa modnom dizajnerkom Draganom Ognjenović koja će voditi te časove, sa idejom da se otkrivaju i razvijaju njihovi talenti. Tokom godine biće organizovan i poseban konkurs koji će najtalentovanijim polaznicima obezbediti saradnju sa domaćim dizajnerima i realizaciju njihovih kreacija.

foto: Promo/Đorđe Tomić

Angelinin talenat je okupio 25 poznatih srpskih dizajnera i brendova koji su na osnovu njenih crteža haljina oblikovali modele za reviju. Među njima su - Dragana Ognjenović, Atelje Igor Todorovic, Marija Tarlać, Ines Atelier, INDIVIDUAL BY Bata Spasojević, Suzana Perić, Svetlana Jaćović, Aleksandar Zabunović, Bataković Belgrade, HAMEL, Disciplina by Ivana Davidović, Sofi Milo, Stefan Đoković, COAST, QUESTIONMARK, THE SHYGUY, Atelje Sanja Perić, MO première, Jovana Petković, kao i poznati domaći modni brendovi - MONA, AMC Afrodite Mode Collection, PS Fashion, Tiffany Production i NiNiA Sanja Konjović.

foto: Promo/Đorđe Tomić

Kuriozitet je da su prve modele na pisti prošetale Angelinine starije sestre Marija i Jelena, a među manekenkama je bilo i njenih devet školskih drugarica, jer je pored haljina za odrasle, bilo i modela za devojčice Angelininog uzrasta od 12 - 14 godina. Inače, ove njene drugarice će od Fondacije Angelina dobiti na poklon haljine za matursko veče.

MaštAI-mo uz Angelinine haljine!

