PRIJAVI SE NA PLAY @ EXIT KONKURS I ZASVIRAJ NA EXIT FESTIVALU!

EXIT festival i kompanija Visa i ove godine raspisuju tradicionalni Play @ EXIT konkurs, u okviru kog će ukupno šest izabranih autorskih bendova ili izvođača imati priliku da nastupe na kultnim Visa Fusion ili Explosive binama na ovogodišnjem izdanju festivala od 11. do 14. jula, a prijave su otvorene do 29. maja!

Play @ EXIT konkurs i ove godine pruža autorskim muzičarima priliku da zasijaju na jednoj od kultnih gitarskih bina, od kojih će četiri nastupiti na Visa Fusion, a dva na Explosive bini. Na taj način, festival u saradnji sa kompanijom Visa zajedničkim snagama iz godine u godinu podstiče rad i razvoj novih izvođača, a odabrani će imati priliku da pokažu svoj talenat na ovogodišnjem izdanju EXIT festivala, koje će biti održano od 11. do 14. jula. Prijave su otvorene od danas, 29. aprila do 29. maja! Bendovi i samostalni muzičari mogu se prijaviti putem formulara na ovom linku.

foto: EXIT Promo

Konkurs je namenjen novim bendovima i izvođačima sa autorskim pesmama, koji svoju muziku izvode uživo, bez obzira na to da li imaju izdavača ili ne. Od kandidata se traži da u svojoj prijavi dostave najmanje dve autorske numere dostupne na nekom od striming servisa, svoje podatke, prateću biografiju, fotografiju i naznačen muzički žanr.

Stručni selektorski tim, koji čine višegodišnji Exitovi programski menadžeri, izabraće pobednike ovogodišnjeg Play @ EXIT konkursa, koji će imati priliku da zasijaju na našem najvećem, višestruko nagrađivanom festivalu.

Pobednici konkursa staće rame uz rame sa nekim od do sada najavljenih predvodnika gitarskih žanrova, među kojima su Villagers of Ioannina City, The Casualties, Coroner, Ratos de Porao, Uada, Conflict, Lakeside X, Ritam nereda, Funk Shui i mnogi drugi, a još novih izvođača stiže veoma uskoro!

U prethodne dve decenije, EXIT je pored dovođenja najvećih svetskih zvezda, u okviru svoje porodice festivala realizovao više od 1.000 nastupa muzičara iz regiona van njihovih matičnih zemalja. Mnogi izvođači svoje nastupe na Exitu pamte kao važne korake u svojim karijerama, nakon kojih su proširili krug svojih fanova, a neki od njih su se sa manjih festivalskih bina na naredna izdanja vraćali kao hedlajneri.

EXIT Promo