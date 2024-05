DVE DECENIJE BRKOVA – SPEKTAKL OVE SUBOTE NA KALEMEGDANU

Balkanska koncertna senzacija, popularni punk folk wellness sastav Brkovi, obeležava 20 godina postojanja ove subote u Donjem gradu Kalemegdana na najvećem samostalnom beogradskom koncertu do sada. Ulazi će biti otvoreni od 19 i 45, dok je početak nastupa zakazan za 21 sat.

„Iako već sada osećamo ogromnu tremu, sigurni smo da će ovo biti naš najbolji koncert do sada. Sviraćemo najveće hitove sa svih albuma. Dođite da zajedno proslavimo 20 godina Brkova. Živeli!“ – poručili su članovi benda Brkovi.

foto: Promo

Muzički poduhvat u Beogradu jedinstvena je prilika za sve fanove da prisustvuju najvećem i najimpresivnijem koncertu u dvodecenijskoj karijeri benda. Audio-vizuelni spektakl i originalni performans deo su ovog open-air koncerta na Kalemegdanu, koji je posebno osmišljen za ovu priliku.

Pored sjajne energije koju razmenjuje sa publikom, bend je poznat i po svom jedinstvenom muzičkom stilu nazvanom „PunkFolkWellness“, mešajući narodnu muziku sa punk-om, rock-om, i drugim žanrovima poput metala i reggae-a.

Ulaznice za veliki beogradski koncert su u prodaji po ceni od 2.100 dinara za regularne i 2.400 dinara za fan pit, do petka u 21 sat ili do isteka zaliha. Nakon toga, cene ulaznica će biti 2.350 dinara za regularne i 2.650 dinara za fan pit, do subote u 16 sati, online i putem prodajnih mreža DD Tickets-a i Tickets-a. Takođe, ograničen kontingent ulaznica biće u prodaji na dan koncerta, na prodajnom mestu na Kalemegdanu, na ULAZU 2 kod Kapije Karla VI, do 21 sat ili do isteka zaliha.

Zbog očekivanog velikog broja posetilaca i predviđenih kontrola na ulazima, apeluje se na sve da na koncert dođu ranije, kako bi izbegli gužve na ulazima.

foto: Promo

