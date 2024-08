AUTENTIČAN DOŽIVLJAJ: Posetite Zagreb i doživite jedinstveni mozaik Evrope

Svaki grad nosi svoje osobenosti, a zbir onih koje predstavljaju današnji Zagreb oslikava jedan autentičan evropski doživljaj. Zato je Zagreb u kulturološkom i turističkom pogledu jedan svojevrsni mozaik Evrope, koji se vekovima razvijao pod uticajem austrougarske dominacije sa autentičnim pečatom hrvatske kulture i tradicije.

Zagreb se prvi put pominje 1134. godine, ali se zna za njegovo trajanje dugo više od dve hiljade godina. Godine 1557. proglašen je glavnim gradom Hrvatske i od tada je njen politički i kulturni centar.

Ako poželite da posetite Zagreb iz Beograda i Srbije ovde imate više korisnih informacija o tome kako putovati do Zagreba i šta videti u ovom gradu raznolike arhitekture, muzeja, galerija, trgova i parkova, kulturnih institucija i muzičkih, pozorišnih i filmskih događanja. A za predah tokom obilaska ili šetnje tu su brojni kafići i restorani.

Kako do Zagreba?

U pogledu saobraćaja današnji Zagreb je čvorište železničkog, drumskog i avionskog saobraćaja između zapadne i srednje Evrope, Mediterana i Jugoistočne Evrope.

Iz Beograda do Zagreba vozi se autoputem E70 i razdaljina od oko 400 kilometara prelazi se za 4,5 sata. Možete koristiti i avionski let, a zagrebački aerodrom je od centra grada udaljen 17 kilometara i povezan je autobuskom linijom i taksi prevozom. Železnička stanica u Zagrebu je u centru grada, a do nje je i autobuska, na koju dolaze brojne domaće i međunarodne linije, kao i one iz Beograda.

Sve popularniji način prevoženja je kombi prevoz, koji nudi udobno putovanje u moderno opremljenim vozilima. Iz Beograda do Zagreba obezbeđen je izuzetno kvalitetan svakodnevni kombi prevoz, a profesionalni i veoma ljubazni vozači uvek su spremni da vam pruže dodatne informacije i savete u vezi putovanja, smeštaja u Zagrebu i sličnim interesovanjima koje imaju turisti.

Kombi prevoz – udobnost i fleksibilnost

Prednost kombi prevoza putnika je pre svega udobnost i fleksibilnost. Najčešće je to prevoz “od vrata do vrata”, što je posebna pogodnost jer vozilo dolazi na vašu kućnu adresu u zakazano vreme i vozi vas do željene adrese u drugom gradu.

Kombi prevoz je posebno pogodan za grupna putovanja, poslovna i privatna, na kojima putnici obično dele interesovanja tako da putovanje protiče brzo i u dobroj atmosferi. Visok nivo udobnosti je bitna odlika kombi prevoza, a ima dovoljno prostora i za prtljag.

Ovakav vid prevoza je deo savremene logistike i transporta jer se koristi i za organizovani prevoz robe, za selidbe, dostavu pošiljaka i slično.

Sve ove prednosti kombi prevoza Beograd Zagreb su svakako nešto što treba uzeti u obzir kod razmatranja solucija, tako da to može biti vaš najbolji izbor prevoza za posetu Zagrebu.

Šta videti u Zagrebu?

Obilazak Zagreba najbolje je početi sa glavnog zagrebačkog trga koji nosi ime najistaknutije ličnosti hrvatske istorije – grofa Josipa Jelačića Bužimskog. Bio je austrijski general i ban kraljevine Hrvatske i Slavonije u periodu od 1848. do 1859. godine. Za zasluge podignut mu je spomenik 1866. u centru Zagreba.

Sa Trga bana Jelačića najbolje je nastaviti razgledanje Donjeg grada. Iza trga je najpoznatija zagrebačka pijaca Dolac, a nedaleko Tkalčićeva ulica, turistička atrakcija sa brojnim kafićima i restoranima. Kod trga počinje i glavna gradska ulica Ilica, jedna od najdužih i najstarijih u gradu.

U Donjem gradu je ukupno devet trgova i parkova na kojima se nalaze i neke od najvažnijih nacionalnih ustanova kulture. Izdvajamo Trg Republike Hrvatske koji je možda i najlepši u Zagrebu, a njime dominira zgrada Hrvatskog narodnog kazališta, koje je otvoreno 1895. godine.

Donji i Gornji grad povezuje Uspinjača, najkraća na svetu, duga samo 66 metara, a vožnja traje 64 sekunde.

U Gornjem gradu je Zagrebačka katedrala, simbol grada, sa čijih tornjeva se vidi skoro ceo grad. To je jedna od najznačajnijih verskih i kulturno-istorijskih građevina u Hrvatskoj.

Treba posetiti i Lotrščak kulu, Crkvu Svete Katarine i Crkvu Svetog Marka, najpoznatiju zagrebačku crkvu prepoznatljivu po krovu na kome se nalaze grb Trojedne kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije i grb grada Zagreba.

Advent u Zagrebu

Ovo je samo mali deo onoga što vredi videti u Zagrebu. Možda je rana jesen najbolji period kada treba posetiti ovaj grad, kada ponovo oživi posle letnjih vrućina. Pa sve do pred zimu.

A posebno planirajte da doživite advent u Zagrebu, magični decembarski božićni doživljaj kada se grad ispuni toplinom praznika, svetlošću lampica i raznovrsnom ponudom svega i svačega na iskićenoj uličnoj prodaji.

(kurir)