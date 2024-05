EXIT i Ada Divine Awakening festival pokreću Kakao Я:Evoluciju: MOSE U SILOSE DONOSI MAGIČNI KAKAO PLES UZ ZALAZAK SUNCA!

Vizionar svesne muzike Mose, koji je svojim jedinstvenim Cacao Dance DJ setovima osvojio srca milionske publike širom sveta u nedelju, 2. juna donosi magični kakao ples u Dom Kulture Silosi u Beogradu! Ovim će EXIT i Ada Divine Awakening festival pokrenuti moćnu Kakao Я:Evoluciju, kojom će otvoriti put ka zdravijem i osvešćenijem načinu zabave uz moć muzike i drevne biljke kakaa, koja predstavlja prirodan izvor neverovatne energije i čistih hormona sreće. Za zagrevanje će biti zadužena jedina srpska umetnica koja je nastupila na čuvenom Glastonbury festivalu Tamara Kezz. Okupljanje počinje u 18 sati, a ulaz će biti slobodan i otvoren za sve posetioce.

„Sa velikim uzbuđenjem započinjemo kakao revoluciju, sa ciljem da novim generacijama i celokupnom društvu ponudimo zdravije i kvalitetnije oblike uživanja uz muziku. Sirovi organski kakao na potpuno prirodan i zdrav način daje energiju i pruža osećaj pozitivne euforije, bez negativnih posledica, za razliku od konzumiranja energetskih pića, alkohola i drugi štetnih supstanci” – istakao je osnivač i direktor EXIT festivalske grupacije Dušan Kovačević.

Vodeći umetnik svesne muzike, izvođač, producent i DJ Mose uz obalu Dunava i magični zalazak sunca u beogradskim Silosima donosi savršen spoj tradicionalnih svetskih melodija, eteričnih zvučnih pejzaža i savremenih ritmova. Njegovi Cacao Dance DJ setovi na jezeru Atitlan u Guatemali iz 2020. i 2018. broje milione strimova samo na YouTube-u, a put tranformacije poveo je i polaznike prošlogodišnjeg izdanja Ada Divine Awakening festivala svojim New Earth Dance nastupom na čarobnoj Adi Bojani. Vizionar koji vešto spaja drevne tradicije s pulsirajućim ritmom modernog sveta u Silose donosi transcedentalno muzičko iskustvo pojačano visokom energetskom frekvencijom sirovog kakaa, kojim će i zvanično otpočeti Kakao Я:Evolucija.

Uvertiru u Sunset Cacao Dance with Mose napraviće jedinstvena umetnica Tamara Kezz, prva producentkinja i DJ-ica iz Srbije koja je nastupila na prestižnom festivalu Glastonbury. Krase je i dva izdanja za Exitovu diskografsku kuću – samostalni singl „Go For It” za EXIT Soundscape i „Niška Banja”, kojom je u saradnji sa globalnom zvezdom srpsko-holandskog porekla Satorijem i bendom Naked imala čast da pokrene EXIT Я:Evolution, sablejbl za promociju svesne muzike.

CACAO Я:EVOLUTION, incijativa koju pokreću Ada Divine Awakening i EXIT festival, poziva na pozitivne promene i buđenje ličnog i kolektivnog potencijala, nudi alternativu osvešćenijeg i potpuno prirodnog načina provoda i životnog stila, a sve to vođeno muzikom i podstaknuto sirovim kakaom. Moć ove drevne biljke, pripremljene tako da zadrži svoja snažna svojstva, povećava osećaj povezanosti i podstiče lučenje serotonina, dopamina, čistih hormona sreće i neverovatne energije, što je čini adekvatnom zamenom za energetska pića, alkohol i druge štetne supstance.

Pre zvaničnog pokretanja Kakao Я:Evolucije u Beogradu, Mose će nastupiti i na predstojećem izdanju Sea Star festivala u četvrtak, 23. maja, upravo u okviru CACAO Я:EVOLUTION i Ada Divine Awakening dela programa, nakon čega u okviru Sunset Cacao Dance with Mose događaja stiže u Beograd.

Sunset Cacao Dance with Mose biće održan u nedelju, 2. juna u beogradskim Silosima, s početkom u 18 sati. Ulaz će biti slobodan i otvoren za sve posetioce, a registracija za događaj može se popuniti na ovom linku.

