EXIT i Turistička Organizacija Srbije udružuju snage za povećanje broja stranih turista u Srbiji

Na današnjem događaju za medije EXIT Fondacija i Turistička Organizacija Srbije potpisali su protokol u kom udružuju snage za povećanje broja stranih turista, posebno mladih. Protokol je potpisan od 2024. do 2027, sa posebnim akcentom na proslavi 25 godina Exita sledeće godine i događaju Expo 2027 u Beogradu.

foto: EXIT Promo

Na svečanosti potpisivanja protokola EXIT je najavio i program nultog festivaskog dana Day 0! U sredu, 10. jula, Exitova Glavna bina ugostiće šampiona evrovizijske publike Baby Lasagnu, jedne od najvećih umetnika nove generacije Iniko, popularnog Burak Yetera koji će nastupiti sa jednim od najcenjenijih pevača na svetu Dimash Qudaibergenom. Njima će se pridružiti i australijska producentkinja Alison Wonderland, kao i pobednica Pesme za Evroviziju Teya Dora. Tom prilikom najveća bina na Petrovaradinskoj tvrđavi dobiće novo ime – Tesla Universe, u čast jednog od najvećih pronalazača u istoriji čovečanstva Nikole Tesle. Njemu u čast, početak ovogodišnje EXIT Starseeds odiseje označiće i specijalni multimedijalni performans Lords of Lightning u okviru ceremonije otvaranja.

DAY 0 LINEUP REVEAL | EXIT STARSEEDS 2024

Na održanoj konferenciji za medije direktorica Turističke Organizacije Srbije Marije Labović naglasila je važnost saradnje Exita i Turističke Organizacije Srbije: „Veliko nam je zadovoljstvo što imamo ovu priliku da jednu dugogodišnju saradnju danas dodatno krunišemo Memorandumom o razumevanju i saradnji sa EXIT Fondacijom. Na velikom smo zadatku a to je da Srbija bude prepoznata kao što bolja turistička destinacija, i mi smo na jako dobrom putu. Ova saradnja baš u ovom trenutku nije slučajna iz još jednog razloga, a to je Expo 2027 koji nam dolazi, a koji za temu ima „Igraj za Čovečanstvo, muzika i sport za sve”, i ona se potpuno uklapa u sve ono što EXIT radi.”

foto: EXIT Promo

"EXIT je do sada čari naše zemlje otkrio stotinama hiljada stranih turista i srpskoj turističkoj privredi doneo 250 miliona evra, a sigurni smo da ćemo bližom saradnjom i u sinergiji sa Turističkom Organizacijom Srbije te sjajne rezultate dodatno nadmašiti. Takođe, ponosni smo što ćemo ove godine na ovako sjajan način obeležiti rođendan Nikole Tesle, našeg i svetskog najvećeg genija", izjavio je osnivač i direktor EXIT festivala Dušan Kovačević.

Turistička organizacija Srbije (TOS) i EXIT Fondacija udružuju snage kako bi zajedno unapredile turizam i promovisale Srbiju kao atraktivnu destinaciju za mlade. Ciljevi ovog partnerstva uključuju globalnu promociju Srbije, podsticanje turističkog razvoja kroz događaje poput EXPO 2027 i EXIT festivala, kao i razvoj omladinskog turizma. Trogodišnji Memorandum je potpisan u duhu partnerstva i uzajamnog poverenja, s namerom da doprinese prosperitetu turističke industrije u Srbiji.

Sa Petrovaradinske tvrđave Nultog dana EXIT festivala zagrmeće jedan od najvećih hitova 2023. „Jericho“, koji donose vodeći umetnici nove generacije i jedinstveni Starseeds – INIKO! Kao svestrani talentovani kantautori, multiinstrumentalisti i producenti, Iniko su se istakli svojim hit singlovima „Caught a Body“, „Motion“, najsvežijim „Armor” i ranije objavljenom „The King’s Affirmation“, koja je postala viralna za samo jedan dan, a njihova rastuća fan baza broji gotovo sedam miliona pratilaca samo na Instagramu i TikToku!

foto: EXIT Promo

Na Tesla Universe glavnu binu stiže i Burak Yeter, čije pesme broje gotovo milijardu strimova samo na YouTube-u! Među njima su „Happy“, „Tuesday“ – hit svetskih razmera koji je 2017. ušao na listu globalno najšazamovanijih pesama, i megapopularni remiks „My life is going on“. Burak deceniju unazad zavređuje internacionalne pohvale i priznanja muzičke industrije, pa se tako našao mesto i na DJ Mag listi top 100 najboljih DJ-eva sveta! Još uvek pamtimo kako je prošle godine rasplesao desetine hiljada fanova ispred Exitove glavne bine, a ovog jula stiže sa moćnim pojačanjem!

Kao specijalni gost pridružuje mu se Dimash Qudaibergen, poznat kao „čovek od šest oktava” zbog neverovanog raspona glasa, ali i po izvođenju pesama na čak trinaest različitih jezika, uključujući srpski! Njegov debitantski album dostigao je platinasti status za 37 sekundi, na YouTube kanalu broji gotovo pola milijarde strimova, a neverovatna izvođenja pesama „Greshnaya strast”, „Stranger” i „Ave Maria” u šou New Wave pogledana su 70 miliona puta!

Teslin dan 10. jula pojačava i australijska producentkinja, DJ-ica i kantautorka Alison Wonderland sa svojim projektom Whyte Fang, kojim slušaoce i publiku vešto uvodi dublje u svoj unutrašnji svet. Autorka popularnih hitova poput „High”, „U Don’t Know”, „I Want U”, „Church” i „Anything” kroz svoj novi alter ego predstavlja nešto drugačiji, mračniji i eksperimentalniji muzički izraz u pesmama kao što su „Deep End”, „333” i „Scream”, koji uz moćne vizuale i animacije predstavlja sveobuhvatno i autentično audio-vizuelno iskustvo.

foto: EXIT Promo

Nulti dan EXIT festivala osvojiće i nedavno najavljeni, beskompromisni pobednik u izboru evropske, ali i svetske evrovizijske publike Baby Lasagna! Pored megahita „Rim Tim Tagi Dim”, koji se našao u top 5 Global Spotify‘s Viral 50 liste i broji preko 4 miliona pregleda na YouTube-u, Baby Lasagna ima još dve pesme „Don’t hate yourself, but don’t love yourself too much“ i „IG BOI“, koje će se naći na debi albumu „Demons & Mosquitos“. Pre nego što zakorači na Exitovu najveću binu, nastupiće u svom rodnom gradu Umagu kao jedan od hedlajnera Sea Star festivala.

Pravo sa velike evrovizijske bine stiže i srpska predstavnica Teya Dora, autorka moćne balade „Ramonda”! Kantautorka, pijanistkinja, kompozitorka, i producentkinja postala je internet fenomen pesmom „Džanum”, koja broji 84 miliona strimova na YouTube-u, može se čuti u dva miliona videa kreiranih na Instagramu i TikToku, a zauzela je i četvrto mesto na globalnoj top-listi najviralnijih pesama na platformi Spotify! Dobitnica je dijamantske ploče u Turskoj, platinaste u Indiji i niza zlatnih u Evropi, a moćnim glasom i muzičkom svestranošću osvaja srca publike širom Evrope i sveta.

foto: EXIT Promo

Naredno izdanje EXIT festivala, sa temom EXIT Starseeds i sloganom „Probudimo naše supermoći zajedno“, biće održano od 11. do 14. jula 2024. na Petrovaradinskoj tvrđavi, uz nulti dan, 10. jul, rezervisan za posebni program na Tesla Universe bini.

Četvorodnevne ulaznice po promo ceni od 7.490 dinara i uz uštedu od 40% dostupne su ovde, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online, dok se jednodnevne ulaznice mogu kupiti po ceni od 2.990 dinara i uštedu od 50%. Ulaznice za nulti festivalski dan Day 0, takođe su dostupne na svim regularnim prodajnim mestima.

