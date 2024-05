Art Must Go On: Prvi modeli Bate Spasojevića izašli su pre 30 godina iz malog krojačkog ateljea, danas diktira modne trendove

Bata Spasojević, jedan od najpoznatijih dizajnera sa naših prostora koji je svetsku slavu stekao gradeći svoj prepoznatljiv stil, ove godine proslavlja veliki jubilej - punih 30 godina rada. U čast tri decenije rada Bata će ljubiteljima srpske modne industrije, koja danas ide u korak sa najvećim dizajnerima današnjice u svetu, u utorak u Beogradu predstaviti najnoviju kolekciju za proleće/leto 2024.

foto: Promo/Svetlana Braun

- Prve skice napravio sam još kao dečak, u petom ili šestom razredu osnovne škole. Godinama, skice su bile samo skice, sve do devedestih kada su prvi komadi urađeni po njima izašli iz jednog malog krojačkog ateljea. Uzbuđenje koje sam imao kada sam prvi put u rukama držao kostim izrađen kompletno po mom nacrtu, može se meriti sa osećajem koji imam danas. Neko bi rekao, 30 godina je dug period, nije moguće da se istim žarom radi tolike godine. Ali ne, u mom slučaju, i danas svaku skicu, svaki detalj na komadima crtam sa istom posvećenošću i ljubavlju kao onu koju sam prvog dana napravio - otkrio je Bata Spasojević kako se oseća kada sumira prethodnih 30 godina rada. Ne skriva zadovoljstva, ali ni ponos, zbog toga što je njegov brend Individual osvojio ljubitelje mode ne samo u Srbiji, već i daleko izvan njenih granica. Najdraže su mu, priznaje, revije pred domaćom publikom ali ne može a da ne pomene uspehe pred publikom u Italiji, Njujorku, Parizu.

foto: Promo/Ištvan Čekuš

- Najnovija kolekcija koja će biti premijerno prikazana u utorak nosi simbolično naziv "Art Must Go On", i upravo je inspiracija za nju bila umetnost koja je jedina neprolazna. Sa kakvim god nedaćama da se nosimo, a bilo ih je od devedesetih kada sam počeo do danas, ona je ono što me pokreće kada sam nesrećan i čini me ispunjenim kada sam srećan.

foto: Promo/Ištvan Čekuš

Ono po čemu se najnovija kolekcija neće puno razlikovati od prethodnih je to što ni ove sezone Bata Spasojević ne odstupa od svog prepoznatljivog stila - univerzalnih šik pantalona i sakoa koji su vanvremenski komadi u svom izvornom obliku.

foto: Promo/Ištvan Čekuš

- Ovog proleća daću im notu koja će odisati origamijem, mirisom japanskih trešanja s jedne strane, i lisabonskim suncem koji će im dati poslebnu svetlost i toplinu s druge strane. U jednu ruku, biće to prikaz nežne prirode ali i surove gradske džungle, preslikane u komade na čijem sam svakom detalju pažljivo radio mesecima - otkrio je poznati modni dizajner šta publika može da očekuje. Zahvalan je bogu što mu je dao dar i talenat, ali dodaje da bez rada, koji mu predstavlja zadovoljstvo, nema uspeha.

- Od prve modne revije na kojoj je prikazan moj komad, a to je bilo devedesetih u Narodnom pozorištu, do danas kada kroz moje ruke prolazi svaki komad koji će biti prikazan na reviji za svega nekoliko dana, osećaj se nije promenio - imam veliku tremu pred izlazak pred našu zahtevnu publiku, ali kada čujem ovacije znam da sam uradio pravu stvar. Svaki rukav na sakou, svaki detalj, svako dugme i šav su moja vizija koja kreće sa komada papira a potom se postepeno pretapa u vanvremenski ram. Moj najveći uspeh, zapravo su ljudi koji su prepoznali ljubav i dar koji pretačem u svaki komad i najveća sreća je kada na ulici sretnem one koji ih zadovoljno i ponosno nose - zakjlučuje Bata Spasojević.

foto: Promo/Ištvan Čekuš

Pristao je da otkije i delić onoga što će prikazati kao krunu velikih 30 godina rada - savršen sklad udobnosti i elegancije, uz šik detalje pretočene u najfiniju svilu, pamuk i materijale najnovije generacije u petrolej zelenoj, nežno plavoj, burgundi ali i nezaobilaznoj crnoj i beloj boji.

- INDIVIDUAL-nost i kvalitet su mi na prvom mestu i verujem da je upravo to ono što je učinilo da moji komadi prevaziću trendove koji se menjaju - kaže Bata Spasojević i dodaje da se nada da je "ulazak u četvrtu deceniju rada otvaranje jednog novog poglavlja u kom će još jače povezati ljubav prema modi i umetnosti".

Ljubiteljima mode pripremio je i veliko iznenađenje, simbolično kao spoj mladosti, večnosti i neprolaznosti modni spektakl otvoriće dečiji hor Čarolija.

Promo tekst