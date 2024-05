DANILO BATA STOJKOVIĆ: REGIONALNI KRALJ KOMEDIJE

Poznavaocima sedme umetnosti lik i delo Bate Stojkovića itekako su poznati. Oni malo manje upućeni sigurno su upamtili legendarne likove koje je otelovio. Jer Ilija Čvorović, Laki Topalović i ostala plejada ostavili bi potpuno drugačiji utisak da su nosili lice nekog drugog glumca.

POZORIŠTE NA PRVOM MESTU

Školu možda nije voleo, ali mu je zato gluma bila istinska ljubav. Upravo zato se već u srednjoj školi odlučio da upiše Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu. Prvu ulogu imao je već s 20 godina u filmu “Izdajnik”, ali one značajnije je u to doba ostvario na pozorišnim daskama. Karijeru je započeo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, da bi početkom ‘60-ih prešao u Atelje 212 u kojem je ostao do kraja glumačke karijere.

Značajnije uloge ostvario je tokom ‘70-ih u filmovima “Čuvar plaže u zimskom periodu”, “Kužiš stari moj” i drugima. Iako se već tada etablirao kao izrazito simpatičan, profesionalan i duhovit glumac, ‘80-e su mu donele vrtoglavi uspeh. Nezaboravni Ilija Čvorović u “Balkanskom špijunu”, deo porodice Topalović u “Maratonci trče počasni krug”, Brka u “Ko to tamo peva” samo je deo uloga kojima je Bata Stojković ušao u legendu. Svojim likovima je uvek davao specifičnu čar, a nezaboravni brk uvek je pridonosio šarmu ovog glumca.

ŽIVOTNE ANEGDOTE

Nije Bata Stojković bio ljubitelj samo pozorišta. Prema rečima njegove supruge Olge, druga velika ljubav bila mu je kafana. Ako vreme nije provodio u pozorištu, provodio ga je među omiljenim kafanskim društvom. Kao gost bio je velikodušan, pa je često častio sve - od muzičara do konobara. Zanimljivo je kako je drugima voleo da plaća pića, ali nikada nije dopuštao da njega časte.

Svoju duhovitost često je pokazivao i van pozorišnih i filmskih prostora. Tako je povremeno, nakon što bi počastio društvo, konobaru nonšalantno poručio kako neće platiti račun. Naravno, to je samo bila maska kako bi ispao frajer pred gostima, a sutradan bi Bata Stojković svoje račune uvek podmirio.

Voleo je i dobru muziku, pa je često uživao u svirkama muzičara u kafanama. Znao je Bata i da naruči poneku pesmu, a ako ju bend nije znao, imao je rešenje. On ju je otpevao, a onda je tražio novac za svoj trud. Ne znamo koliko je vokalno bio uspešan, ali sigurni smo da je svojim šarmom i duhovitošću osvajao sve.

Kroz glumačku karijeru nije voleo da daje intervjue i često je izbegavao novinare, ali kuloarima je kružila priča kako između njega i glumca Pavla Vuisića vlada neprijateljstvo. Iako sam Stojković te tvrdnje nikada nije potvrdio ni opovrgnuo, njegovi prijatelji su naglasili da je to samo dobar trač. Stojković i Vuisić su se često međusobno šalili i svašta dobacivali, ali zle krvi nikada nije bilo. To je potvrdilo i snimanje kultnog filma “Ko to tamo peva” u kojem je Bata Stojković skoro izgubio život.

Naime, snimajući scenu u kojoj on izlazi iz reke, Bati su zbog hladnoće obukli ronilačko odelo. Zahtevna scena je tražila da nekoliko puta izlazi iz reke, a Bati je uskoro zbog probijanja kroz mulj i uskog odela pozlilo. To je odmah primetio Pavle Vuisić koji je uskočio i razrezao ronilačko odelo, spasivši tako kolegu.

LJUBAV ŽIVOTA

Iako je bio tradicionalno odgajan i negovao je tradicionalne vrednosti, Bata Stojković je izrazito cenio svoju suprugu. Uprkos vrednostima koje je negovao, sa suprugom je čak 20 godina proveo u vanbračnoj zajednici. Kako je Olga Stojković istaknula, brak mu nikada nije bio bitan, a njegova porodica ju je prihvatila kao punopravnu Batinu partnerku.

Ipak, početkom ‘90-ih Bata je kleknuo i Olgu odveo pred oltar. Olga je to pripisala njegovoj bolesti, koja je sve više uzimala maha. Na kraju ga je i dovela do kraja, a on je 2002. preminuo od raka.

S jedne strane izrazito profesionalan, povremeno i vrlo zahtevan, a s druge skroman i jednostavan čovek, Bata Stojković ostavio je neizbrisiv trag u jugoslovenskoj kinematografiji i pozorišnoj umetnosti. Možda ste njegov ljubitelj odavno, a možda ćete ga tek otkriti. Stoga, KLASIK vam donosi priliku da se još jednom prisetite njegovog talenta uz vikend posvećen njegovim najvećim hitovima, 18. i 19. maja, nasmejte se do suza.

