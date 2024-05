Selah Sue uoči koncerta u Beogradu: ,,Nikada se nisam bolje osećala na sceni nego sada”

Selah Sue, belgijska pevačica i kantautorka koja je osvojila svetsku scenu svojim prepoznatljivim glasom i autentičnim izrazom, dolazi u Beograd, u okviru Musicology Sessions koncertnog serijala. Koncert će se održati 22. juna, a očekuje nas veče ispunjeno emocijom, energijom i nezaboravnim nastupom. Iako delikatnog i nežnog izgleda, porcelanskog tena i plavih očiju, Selah je oduvek naginjala ka "crnom" zvuku i umetnicama poput Lauryn Hill, Erykah Badu i Meshell Ndegeocello. Njen prvi album je doživeo ogroman uspeh širom sveta, a iz njega su se posebno izdvojili hitovi poput "This World", "Raggamuffin", "Crazy Vibes" i duet sa Cee Lo Green-om "Please". Beogradskoj publici Selah će predstaviti i pesme sa svog novog i izuzetno hvaljenog albuma "Persona", koji je već osvojio srca fanova širom sveta.

Albumom "Persona", Selah Sue nas vodi na putovanje kroz različite aspekte ljudske ličnosti, istražujući sopstveni identitet. Belgijska pevačica je na misiji da bolje razume sebe kroz pesme koje su istovremeno iskrene i prosvetljujuće, čime je postigla trijumfalni povratak nakon pauze od nekoliko godina. Ovaj album, koji je već dobio brojne pohvale, predstavlja sveži umetnički početak za Selah Sue, dok istovremeno ostaje verni odraz njenog suštinskog izraza.

Njena muzika koja spaja elemente soula, hip-hopa, džeza i R&B-a, dopire do dubina duše, istovremeno podstičući publiku na ples i introspekciju.

Na koncertu u Beogradu, Selah Sue će nas odvesti na putovanje kroz svoj bogat repertoar, donoseći nam najveće hitove sa svojih prethodnih albuma, kao i nove pesme.

Povodom koncerta razgovarali smo se Selah:

1. Kako se osećate povodom povratka na scenu nakon pauze od nekoliko godina?

Osećaj je stvarno fantastičan. Pravljenje pauza ti omogućava da svariš sve i razmisliš o sledećem koraku, što čini povratak na scenu još slađim kada vidiš da su ljudi i dalje zainteresovani za tvoj nastup. Mislim da mi nikada nije bilo bolje nego sada na sceni. Osećam se mnogo sigurnije. Imamo tri prateća vokala, fenomenalan novi bend, i nastup se kreće od intimnog sviranja gitare do velikih hip-hop produkcija sa puno plesa, koreografije i video zapisa. To je moj način da se zahvalim ljudima koji kupuju ulaznice. Kada sam bila mlađa, samo bih pokazivala svoje emocije na sceni, ali sada sam odlučna da pružim najbolji nastup koji mogu. Imam više samopouzdanja, više svesti o tome koliko je lepo imati ovaj posao, tako da sam veoma srećna.

2. U ovom periodu pauze si postala i majke dvoje dece. Kako uspevaš da pronađeš ravnotežu između roditeljstva i umetničke karijere?

To je kao slagalica.Kažu da je potrebno celo selo da se odgoji dete, što je istina. Imala sam sreću i zahvalna sam što imam svoje "selo". Imam dadilju koja se brine o deci dok smo na turneji, a povremeno i vodim decu sa sobom. Moj partner, koji je klavijaturista u bendu i ja zajedno odgajamo decu. To nam omogućava da živimo ovakav život jer imamo puno ljudi koji nam pomažu. Moja deca su sada pet i sedam godina stara i zaista uživaju što su im roditelji muzičari. Vole da idu na turneje i vole ovaj život, tako da za sada sve ide dobro. Naravno, to je veoma iscrpljujuće i nekada je izazov da deca imaju odgovarajuću negu u pravo vreme. Nije lako mentalno prebaciti se sa scene na roditeljstvo, jer su to dve potpuno različite uloge. Treba mi vremena da se prilagodim, ali mislim da je tako za mnoge majke i roditelje.

3. Poslednji put si bila u Beogradu 2016. godine. Šta bi poručila našoj publici i šta mogu novo da očekuju?

Jedva čekam da vas sve ponovo vidim. Mislim da će biti sjajno. Šou je sada deset puta bolji nego što je bio. Konačno znam šta mi najviše odgovara. Sada se mnogo više stvari događa na sceni. Imam tri prateća vokala, koreografije I propraćene sjajnim vizuelnim materijalima. Ja sam mnogo samouverenija na sceni. Imam mnogo više zahvalnosti i ljubavi prema publici i celom svom timu, tako da mislim da ćete zaista osetiti tu ljubav. Šou je prava avantura jer se kreće od veoma intimnih trenutaka do velike produkcije. Sigurna sam da vam neće biti dosadno.

4. Tvoj prvi album sa kog su se izvojili hitovi poput “Raggamuffin”, “Crazy Vibes”, “This World” doživeo je veliki svetski uspeh. Koja je tvoja omiljena pesma sa tog albuma i da li si očekivala da će baš te pesme istaći?

Nikada nisam razmišljala o hitovima dok sam pisala pesme. Nisam ni planirala da ih objavim. Samo sam volela da ih sviram u svojoj sobi, u svojoj kući. Zato je naravno bilo veliko iznenađenje kada su postale popularne. Pesma koja mi je najbliža je "This World" jer je svet danas tako haotičan i stvarno je ludi svet, pa svaki put kada je pevam, osetim jezu jer je i dalje aktuelna tema. To je takođe prva pesma kojom otvaramo koncert, jer su reči i energija veoma snažni. Mislim da bi to bila jedna od mojih omiljenih pesama sa prvog albuma.

