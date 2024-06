LANNA TRIJUMFALNO ZAPOČELA SVOJU REZIDENTURU NA IBICI: Najmlađa članica EXIT porodice zapalila španski rejverski raj!

Vunderkind domaće elektronske scene, mlada Lanna, u petak je nastupila u čuvenom klubu Hi Ibiza trijumfalno započevši svoju letnju rezidenturu na ostrvu najboljeg noćnog provoda! Nastupivši sinoć rame uz rame sa izvođačima kao što su Meduza & James Hype, Ida Engberg i Chelina Manuhutu, Lanna je pokorila još jednu internacionalnu binu kao jedna od najmlađih DJ-ica koje su stajale za čuvenim DJ pultom. Veličinu njenog uspeha potvrđuje i činjenica da je uprkos inicijalnom planu da Lanna nastupi u manjoj prostoriji unutar kluba, zahvaljujući svom talentu imala čast da zatvori glavnu binu Hi Ibize, takozvani Theatre. Mlada producentkinja oglasila se na svom Instagram nalogu nakon nastupa: „Uživala sam u svakoj sekundi, od otvaranja kluba, do zatvaranja Teatra nakon ovih neverovatnih momaka! Bili ste najbolja publika IKAD!”

foto: Exit Promo

Prva predstavnica EXIT Echosystema vratiće se na Ibicu u avgustu i septembru za još tri nastupa u sklopu svoje rezidenture, a u međuvremenu će nastupiti u Las Vegasu, Londonu, Minhenu, Konstancu, Zagrebu, Šibeniku, na Adi Bojani, i naravno u Novom Sadu na ovogodišnjem izdanju EXIT festivala.

Lanna @ Hi Ibiza

„Neizmerno smo ponosni na Lannu. Za nepunih godinu dana od kada smo je potpisali ispred našeg centra za razvoj talenata i sa tek navršenih 18, njena međunarodna karijera se razvija svetlosnom brzinom. Lanna svojim uspehom daje veru mladim izvođačima i producentima sa naših prostora da je globalni uspeh moguć!”, izjavio je osnivač i direktor EXIT festivala Dušan Kovačević.

Popularni serijal techno i progressive house događaja Future Rave, čiji su osnivači nosilac Gremija i jedna od najvećih svetskih DJ zvezda David Guetta i njegov dugogodišnji saradnik Morten, ugostili su Lannu u okviru rezidenture u kultnom klubu Hï Ibiza. Lannu nakon nastupa u petak čekaju još tri nezaboravna vikenda 30. avgusta, 6. i 27. septembra. Posebno je zanimljivo i to da je Lanna na svoj nastup u klubu Hi Ibiza stigla po završetku maturskog ispita, a kada je pre nekoliko meseci njena rezidentura potvrđena – upravo to je bio najbolji poklon za njen 18. rođendan.

foto: Exit Promo

Lanna je svoj proboj ka zvezdama započela kada je kao trinaestogodišnjakinja prvi put nastupila na Exitu, kao najmlađa učesnica višestruko nagrađivanog evropskog festivalskog šampiona, a do sada je već delila binu sa nekim od najvećih svetskih muzičkih zvezda, kao što su Paul Kalkbrenner, Bonobo, Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Adam Beyer, Stefan Bodzin, Tijana T i drugi.

Od svog prvog nastupa na Exitu do danas, Lanna je postala prepoznatljivo ime na domaćoj elektronskoj sceni, sinonim za mladost, potencijal i talenat u sve zasićenijoj industriji. Danas, ona je deo rostera čuvene Marie May, agentkinje jedne od najuticajnijih svetskih muzičkih agencija Creative Artists Agency (CAA), koja sa svojim timom u rosteru ima neke od najvećih svetskih zvezda, kao što su David Guetta, Paul Kalkbrenner, The Chainsmokers, Black Eyed Peas, i drugi, kao i prva potpiscnica EXIT Echosystem sveobuhvatnog centra za razvoj globalnih muzičkih zvezda.

