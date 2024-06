RIJEČKI BEND LET 3 NA BELGRADE BEER FESTU: Nastupaju u nedelju 23. juna

Pripremite se za nezaboravan spektakl na Belgrade Beer Festu jer 23. juna stiže Let 3!

Bend koji je sinonim za provokativne nastupe i britki humor obeležiće najveći muzičko-pivski događaj svojim nezaboravnim performansom. Široj publici poznati po svom evrovizijskom hitu „Mama ŠČ“, a istinskim r’n’r fanovina po numerama “Riječke pi*ke”, “Vjeran pas”, “Profesor Jakov” i drugim, momci iz benda garantuju da će atmosfera na Main stage-u biti na vrhuncu.

„Beograde, Beograde, ti ljubav svoju nesebično daruješ! Kakvo bi to ljeto bilo da se Let 3 barem jednom ne zaputi do vas? 23. juna su vrata raja na Ušću, dođite u čim većem broju!“ – poručio je Let 3.

Bend je osnovan 1987. godine i od tada je ostavio neizbrisiv trag na muzičkoj sceni. U početku kategorisani kao alternativni bend koji je svoje poklonike našao među onima koji su odrasli na pank i postpank muzici, danas su poznati po izuzetnim tekstovima, britkom humoru i osećaju za bizarno, besprekornim izvođačkim veštinama i unikatnim nastupima. Njihovi koncerti su pravi spektakl, a svaki javni nastup je pažljivo osmišljen do najsitnijih detalja, što ih izdvaja od drugih bendova. Na Belgrade Beer Fest dolaze u sklopu dugačke ovogodišnje turneje pod nazivom „Let 3 na vratima raja“.

Ulaznice se mogu nabaviti putem sajta efinity.rs, aplikacije eFinity, na blagajnama Beogradske arene i Doma omladine Beograda, kao i u TC Rajićeva (I sprat) i na više od 1.000 Moj kiosk objekata širom zemlje.

Belgrade Beer Fest, u organizaciji Skymusic-a, održava se na Ušću od 20. do 23. juna, a osim benda Let 3 tu si i Električni orgazam, Beogradski sindikat, Dubioza kolektiv, Sunshine, S.A.R.S, Galija, YU Grupa, Osvajači, Neverne bebe, Kanda Kodža i Nebojša, Smak Plus i Goblini, na Main Stage-u festivala. Na Electro bini svoje nastupe potvrdili su Marko Nastić i Lea Dobričić, dok će na Riff stage-u svirati Dram, Epilog, Plus 1, Stomp! i Senshi.

