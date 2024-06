Objavljen kompletan spisak izvođača Belgrade Beer Festa, najavljene i ekskluzive – Beogradski sindikat za 25 godina postojanja najavio svoj koncert na festivalu, YU grupa i Osvajači premijerno izvode duetsku numeru

21. izdanje popularnog festivala održaće se od 20. do 23. juna na Ušću

„Ove godine Beogradski sindikat slavi 25 godina postojanja i imali smo ideju da napravimo veliki beogradski koncert, međutim organizatori Belgrade Beer Festa su nas nekako preduhitrili, tako da je došlo, rekao bih, do istorijske saradnje. Mi smo sa Skymusic-om radili i na našem koncertu na Tašmajdanu tačno pre dve godine, i sada su se kockice super posložile – umesto planiranog velikog beogradskog koncerta imaćemo nastup na Beer Festu, koji će biti jednako dobar i jak, ako ne i bolji od pomenutog epskog koncerta da Tašu“ – rekli su Ognjen Janković i Boško Ćirković Škabo na konferenciji za medije koja je upriličena povodom predstojećeg festivala.

foto: Skymusic

Žika Jelić iz YU grupe najavio je premijerno izvođenje nove pesme u kolaboraciji sa Osvajačima, koja će biti prezentovana publici poslednjeg festivalskog dana: „Jedva čekam 23. jun da čujem kako zvuči i da dam konačni sud“.

foto: Skymusic

YU Grupa je nastupala na festivalu mnogo puta i tim povodom Žika kaže: „Kad god me pitaju, za sve ove godine koliko se bavim muzikom, a Dragi i ja smo u rock'n’roll-u čitave 62 godine, a u YU Grupi 54 godine, koji je to najveći koncert po broju publike, uvek kažem, na prvom mestu, to je Belgrade Beer Fest”.

U vezi sa njihovim ovogodišnjim nastupom, Žika je rekao: “I ove godine YU Grupa, videćemo da li ćemo da promovišemo neku od novih kompozicija jer smo u fazi stvaranja novog CD-a, u svakom slučaju, standardno, dobra muzika, publika uvek raspoložena i samo, daj bože, lepog vremena.

Pevač Osvajača, Zvonko Pantović, poznat kao Čipi, najavio je na konferenciji da će bend 23. juna na Belgrade Beer Festu svirati svoje stare, ali i nove pesme.

foto: Skymusic

„I ove godine mi je zadovoljstvo da budemo na Beer Fest-u koji je sam po sebi jedna od najvećih manifestacija u našoj državi“ rekao je on obećavajući dobar provod za sve koji dođu: „Kada je nama na bini dobro, onda je i publici dobro“, dok se klavijaturista benda, Nebojša Jakovljević Šone, zahvalio Skymusic-u, organizatoru festivala, i dodao da svi koji nastupaju na Belgrade Beer Festu nisu tu slučajno: „Meni je drago da smo ponovo tu, znači da publika želi da nas čuje.“

foto: Skymusic

Podsetimo, na main stage-u očekuju nas najveća imena domaće i regionalne scene, a osim Beogradskog sindikata, YU Grupe i Osvajača tu su i Dubioza Kolektiv, Galija, Električni orgazam, Sunshine, S.A.R.S, LET 3, Kerber, Smak plus, Goblini, Jarboli, Love Hunters, Kanda Kodža i Nebojša, Bojan Ristić Trumpet house band, Del Arno Band i Neverne bebe.

Ove godine Electro stage dovodi najpopularnije domaće izvođače, a najupečatljivija imena svakako su Marko Nastić, Dejan Milićević i Rahmanee. Kako je najavljeno, Electro bina će ove godine biti znatno veća od prošlogodišnje, a u planu je da se u narednim izdanjima posebna pažnja posveti poklonicima ovog zvuka.

foto: Skymusic

„Veliko interesovanje publike izazvali su headlineri na Electro bini i to je razlog da u budućim izdanjima spisak izvođača proširimo i za velike, pa i svetske zvezde ovog muzičkog žanra“ – izjavila je Nataša Kalember, PR menadžer Skymusic-a.

Više o 21. izdanju Belgrade Beer Festa pogledajte na https://belgradebeerfest.com/

