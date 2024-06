ZABRANJENO PUŠENJE RAZIGRALO NOVI SAD: TROSATNA ŽURKA NA KROVU

U okviru proslave 40. godišnjice albuma „Das Ist Walter“, legendarni bend održao je koncert za pamćenje na krovu TC Promenada

Četrnaesti jun 2024. mnogi će pamtiti kao dan kada je Nemačka rasturila Škotsku sa 5:1 u utakmici koja je otvorila Evopsko prvenstvo u fudbalu EURO 2024, a dve hiljade ljudi koji su to veče odlučili da ne sede ispred televizora, već dođu na koncert Zabranjenog pušenja na krovu TC „Promenada“, zasigurno će ga pamtiti kao dan kada su ostali bez glasa od pevanja i dobili jaku upalu mišića od plesanja.

foto: Inia H.

Zabranjeno pušenje otvorilo je koncert pesmom „Pos‘o, kuća, birtija“ , a već od prvih taktova, publika je počela da „pomaže“ bendu, pljeskajući i pevajući.

Putovanje kroz četiri decenije dugu karijeru benda bilo je furiozno, a Novosađani, koje inače bije glas da su hladna i suzdržana publika, horski su pevali brojne hitove Pušenja.

S krova TC „Promenada“ orile su se nezaboravne pesme, „Hadžija il' bos“, „Djevojčice kojima miriše koža“ i „Guzonjin sin“, „Jugo 45“, „Zenica“, „Fikreta“, „Lijepa Alma“, „Karabaja“, a bend predvođen Sejom Seksonom održao je obećanje i „ostavio srce na terenu“.

Posle tri sata žestoke rokenrol svirke, Zabranjeno pušenje na bis je izvelo i pesme „Ibro Dirka“, „Šeki is on the road again“, „Javi mi“ i nezvaničnu himnu Sarajeva „Fildžan viška“, a umorna i zadovoljna publika nagradila ih je ovacijama.

