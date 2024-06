VEČERAS POČINJE BELGRADE BEER FEST start zakazan za 19.30 časova nastupom Jarbola

Najveći festival muzike i piva u ovom delu Evrope počinje večeras u organizaciji Skymusic-a i pod pokroviteljstvom grada Beograda, a prvi nastup na glavnoj bini rezervisan je za bend Jarboli, koji će ipak startovati nešto ranije – u 19.30 časova.

Nakon Jarbola, na Main stage-u popularnog festivala smenjivaće se neki od najvećih bendova na ovim prostorima koji se mogu pohvaliti višedecenijskim stažom u rock'n'roll-u, pa će publika moći da uživa u nastupima:

Galije u 20.45 časova,

Dubioza kolektiva u 22 sata i

Love Hunters-a u 23.45 časova

I tokom preostala tri festivalska dana program će startovati ranije, pa će fanovi Kande Kodže i Nebojše, kao i Del Arno Banda, koji otvaraju Main stage sutra i prekosutra, svoje omiljene bendove moći da slušaju od 19.15 časova.

Poslednji festivalski dan počeće nastupom kultnog riječkog sastava LET 3 u 19.30 časova, a zatvoriće ga Neverne bebe svirkom koja počinje pola sata pre ponoći.

Program na Riff stage-u i Electro bini svakog dana počinju u 20.30 časova, a detaljan program Belgrade Beer Festa i satnice nastupa svih izvođača pogledajte na zvaničnom sajtu manifestacije.

BOGATA PONUDA PIVA

Belgrade Beer Fest i u svom 21. izdanju nastavlja sa dobrom tradicijom, pa se, osim više od 50 najvećih regionalnih i domaćih izvođača, savršenog zvuka i najsavremenije produkcije za koju je zadužen Skymusic, očekuje i bogata ponuda piva, čak 302 vrste najpopularnijeg alkoholnog pića na svetu – od najpoznatijih svetskih brendova, pa do različitih vrsta kraft piva!

KAKO STIĆI

Svaki dan tokom trajanja festivala od 17.45h do 04h za motorna vozila zatvara se Bulevar Nikole Tesle od Bulevara Mihajla Pupina do Ulice Trešnjinog cveta i Ulica Ušće – od izlaska iz TC Ušće do Bulevara Nikole Tesle. Parking za posetioce nije obezbeđen, te se preporučuje posetiocima da do festivala dođu sredstvima javnog prevoza ili peške.

Vozila JGP-a tokom trajanja Belgrade Beer Fest najavili su izmene u trasama pojedinih autobuskih linija i to:

Vozila javnog prevoza sa linija br 15, 84, 704, 706 i 707 će se umesto Bulevarom Nikole Tesle, na delu trase od Brankovog mosta do ulice Trešnjinog cveta, u oba smera, u navedenom periodu kretati ulicama Bulevarom Mihajla Pupina, Trešnjinog cveta, Bulevar Nikole Tesle i dalje redovnim trasama.

Linija javnog prevoza br. 60 (60L) će u vreme održavanja manifestacije saobraćati sledećom trasom: u smeru ka okretnici „Novi Beograd (Toplana)": Brankov most- Milentija Popovića - interna saobraćajnica - Vladimira Popovića - Zemunski put - Brodarska i dalje redovnom trasom. U suprotnom smeru vozila sa ove linije koristiće redovnu trasu linije br. 60, odnosno saobraćaće ulicama Sajmište, Brankov most i dalje redovno.

Autobusi će koristiti postojeća stajališta linija JGP-a na izmenjenoj trasi.

ULAZAK NA FESTIVAL

Kapije festivala otvaraju se od 18 časova, a posetiocima je na raspolaganju ukupno 6 ulaza: tri ulaza sa strane reke/šetališta i tri ulaza iz Bulevara Nikole Tesle.

Ulaz na festival biće slobodan svakog dana između 18 i 19.30 časova, nakon čega će se ulazak u festivalski prostor naplaćivati. Ulaz je slobodan za osobe ispod 15 godina svakog festivalskog dana, uz pratnju punoletne osobe.

Ulaznice za Belgrade Beer Fest dostupne su putem sajta efinity.rs, besplatne aplikacije eFinity, u TC Rajićeva (I sprat), na blagajnama Beogradske arene i Doma omladine Beograda i na više od 1000 Mojkiosk objekata širom zemlje, a kupovina ulaznica omogućena je i na licu mesta.

PRAVILA FESTIVALA

Na festival je dozvoljeno uneti rančeve (školski ranac je maksimalna veličina), šešire/kape, upaljače, mobilne telefone i tablet uređaje, naočare za sunce, cigarete i elektronske cigarete, male kišobrane, kabanice, kapi za čišćenje kontaktnih sočiva, foto aparate i kamere (uz zvaničnu press akreditaciju), insulin (sa dijabetičarskim bukletom i ličnim dokumentima), lekove (uz originalni izveštaj lekara i originalno pakovanje).

Zabranjeni su droge i opijati, noževi i ostalo oružje, flaše i konzerve, instrumenti, hrana i piće kupljeni izvan granica festivala, šatori, kućni ljubimci, veliki kišobrani, pokrivači, štapovi za „selfie“ i GoPro kamere, dronovi, transparenti (sa govorom mržnje usmerenim ka verskoj i rasnoj pripadnosti, seksualnoj orijentaciji i sl), dezodoransi i parfemi.

Promo tekst