Najbolji sokovnici za hladno ceđenje

Ako vam je stalo do zdravog načina života, hranite se zdravo i konzumirate mahom sirove namirnice, onda sigurno želite da svakodnevno pripremate prirodne sokove koji su bogati nutrijentima. U tom slučaju bi nesumnjivo trebalo da uložite u kvalitetan sokovnik za hladno ceđenje. Mogu biti horizontalni i vertikalni, a glavna prednost ove vrste sokovnika u odnosu na tradicionalne centrifugalne aparate za pravljenje soka ogleda se pre svega u boljem očuvanju hranljivih materija – vitamina, enzima i minerala.

Upravo zahvaljujući nežnijem procesu sporog ceđenja, koji proizvodi manje toplote i manji broj obrtaja – između 40 i 80 obrtaja u minuti, zavisno od modela – iz namirnica se izvlači maksimum. Ovo ne znači samo više hranljivih vrednosti, već i veću količinu soka, koji uz to zadržava neverovatan, autentičan ukus upravo isceđenog voća i povrća. Pored ukusa, sokovi pripremljeni metodom hladnog ceđenja odlikuju se i savršeno, ujednačenom teksturom, sa znatno manje pene.

Da biste pripremili savršen sok, potreban vam je sokovnik koji će obezbediti što manje oksidacije usled procesa ceđenja, a upravo to vam omogućavaju sokovnici za hladno ceđenje. Naime, zbog smanjene količine vazduha koja ulazi u tečnost prilikom procesa sporog, hladnog ceđenja, sokovima se produžava svežina i rok trajanja, uz zadržavanje svih nutritivnih svojstava. Ovi sokovnici obično podrazumevaju tiši rad, što je idealno za pravljenje ranojutarnjih napitaka, bez mnogo buke. Osim toga, imaju duži rok garancije, pa mogu trajati godinama. Takođe, priprema napitaka u ovim aparatima proizvodi manje otpada, izvlačeći više soka iz sastojaka, u šta ćete se brzo i lako uveriti kada vidite da je pulpa nakon ceđenja znatno suvlja nego kod običnih sokovnika.

Kada imate u vidu sve prednosti i performanse sokovnika za hladno ceđenje, sigurno vam neće posebno teško pasti to što je za pripremu sokova u njima, kao i čišćenje ovih aparata (zbog većeg broja delova), potrebno izdvojiti malo više vremena, pa i novca, u odnosu na tradicionalne. Naravno, sve zavisi od vašeg stila života, ciljeva, potreba i prioriteta.

Koje su najbolje opcije kupovine sokovnika za hladno ceđenje?

Hurom sokovnici su se na tržištu posebno izdvojili po svojoj vrhunskoj tehnologiji hladnog ceđenja i pokazali se kao daleko najbolji kada je u pitanju ova metoda. Izrađeni su od vrhunskih materijala (uz to, BPA free) i u njihovom slučaju, kvalitet i bezbednost apsolutno opravdavaju cenu i njihovu najbolju ocenu. Od bistrog soka, preko sladoleda i hladnog deserta, do biljnog mleka – zahvaljujući malom broju obrtaja i modularnom Alpha-chamber situ, mogu se koristiti za širok spektar sastojaka, pa čak i onih sa minimalnim sadržajem soka (lisnato zelenilo, batat, orašasti plodovi). Uz to, ceđenje, filtriranje i mešanje nisu nikada bili lakši. Osim toga, većina Huromovih sokovnika odlikuje se funkcijom samočišćenja, što će vam uštedeti vreme pranja i čišćenja aparata nakon upotrebe.

Pored Huromovih sokovnika, od ostalih brendova se po kvalitetu i dugoj garanciji posebno izdvajaju Kuvings sokovnici za sporo ceđenje, kao i Omega, koji takođe imaju svoje adute kojima bi se mogli pohvaliti. Kuvingsovi sokovnici, međunarodno nagrađivani, idealni su kako za kućnu upotrebu, tako i za korišćenje u komercijalne svrhe, a mogu se pohvaliti kako snažnim motorom, tihim režimom rada i velikim otvorom, tako i jednostavnim čišćenjem.

Čaša zdravlja puna inspirativnih ukusa

Čak i u slučaju da je vaša svakodnevica obeležena brzim načinom života, brzom hranom, stresom i konstantnim nedostatkom vremena – razmislite o tome da usporite tempo i da barem jedanput u toku dana izdvojite vreme za čašu zdravlja i posvetite se pripremi kvalitetnog, zdravog soka za sebe i svoje najmilije, pri čemu će svaki gutljaj pripremljenog napitka biti pravi užitak. Neka vas kupovina kvalitetnog sokovnika za hladno ceđenje motiviše na pozitivne promene, kako biste imali što više ovakvih trenutaka. Mogućnost ceđenja najraznovrsnijih sastojaka u sokovnicima za hladno ceđenje zasigurno će vas inspirisati na maštovitost u pripremi najzdravijih sokova.

