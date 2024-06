EXIT NA SVETSKI DAN MUZIKE ZAOKRUŽIO PROGRAM: Od hip hopa, popa i zvezda elektronske scene do furioznih gitarskih rifova

Za manje od tri nedelje na Petrovaradinsku tvrđavu stiže sveobuhvatna multi žanrovska lepeza koja na 24. izdanje EXIT festivala donosi planetarno najtraženije muzičke zvezde, nosioce muzičkih lista, desetine milijardi pregleda i strimova i prodatih izdanja, a celokupan program simbolično je zaokružen na Internacionalni dan muzike! Od najvećih globalnih hitova i velikana elektronske scene do undergrounda, od klasičnog rock zvuka do žestokih heavy metal i punk rifova, od old school hip hopa, preko trapa, do drum’n’bass, reggae, trance i latino ritmova – EXIT još jednu godinu zaredom donosi all-star repertoar za svačije uho!

Legendarni hip-hop i pop sastav Black Eyed Peas, koosnivač Rage Against The Machine Tom Morello, rodonačelnik trapa Gucci Mane, braća Cavalera, Carl Cox, Bonobo, Black Coffee, Maceo Plex, KlangKuenstler, Sara Landry i niz drugih – nezaustavljiva zvezdana ekipa predvodi žanrovski diverzitet ovogodišnjeg izdanja festivala, koje se grana na stotine izvođača i preko 40 omiljenih festivalskih bina i zona koje će oživeti tokom četiri noći na Petrovaradinskoj tvrđavi!

Full Lineup Reveal | EXIT Starseeds 2024

DAY 0

Na opštu radost fanova EXIT će ove godine trajati dan duže, a otpočeće Nultim danom, u sredu, 10. jula na Tesla Universe glavnoj bini, u čast rođendana našeg najvećeg pronalazača Nikole Tesle! Program predvode Burak Yeter čiji će specijalni gost biti Dimash Qudaibergen, vodeći umetnici nove generacije Iniko, apsolutni favorit evrovizijske publike Baby Lasagna i megatalentovana Teya Dora, mladi i perspektivni bend Keni nije mrtav i jedinstvena producentkinja i DJ-ica Whyte Fang, a već je sasvim izvesno da će se za ovakav start tražiti ulaznica više!

TESLA UNIVERSE MAIN STAGE

Nakon moćnog zaleta, od 11. do 14. jula Tesla Universe glavnu binu osvojiće pop-rap ikone Black Eyed Peas, jedan od najinovativnijih gitarista sveta i pokretačka snaga benda Rage Against the Machine Tom Morello i utemeljivač globalnog trap zvuka Gucci Mane, dok rifove pojačavaju i braća Cavalera, osnivači kultne Sepulture i nezaustavljivi pankeri The Exploited! Publiku će hitovima teškim milijardama strimova rasplesati Alok, John Newman, Oliver Tree, Steve Angello, Kenya Grace, Ofenbach, Sam Divine, Rudimental, Willy William, Dub FX, Ian Asher, a stižu i Altin Gün, Azahriah, Joker Out, Ljubičice, Z++, Divolly & Markward, Lady Lee, Flava D, Đorđe + Venok & Vekac, Astrid & The Scandals, Anathema, Replicunts, De Limanos i Thicc Boi b2b XO!

MTS DANCE ARENA

Na mts Dance Areni tokom četiri noći puteve će ukrstiti vanvremenske legende svetske elektronske scene i predvodnici zvuka nove generacije ujedinjeni u verovatno najjači elektronski line up na svetu ove godine! Na najveći plesni podijum stiže sam simbol DJ profesije Carl Cox, zatim apsolutne megazvezde Bonobo, Black Coffee i Maceo Plex, najaktuelniji predstavnici techno i house scene današnjice I Hate Models, KlangKuenstler, Patrick Mason, Franky Wah, Barry Can’t Swim, Sama’ Abdulhadi i Carlita. Argy i Vintage Culture donose svetsku premijeru svog b2b seta, a pridružuju se i najtraženiji producentski i DJ dvojac ARTBAT, Avantika, Desna, Mose, Human Rias, Lanna, Innēr Sense, Mene, Katalina i Dimitri J b2b Un Padre!

VISA FUSION STAGE

Na Exitovu kultnu multižanrovsku raskrsnicu, Visa Fusion binu, stižu grčki rock velikani Villagers of Ioannina City, višestruko talentovani instrumentalista Mezerg, veterani regionalne scene Urban & 4, hip hop legende Bad Copy, Edo Maajka i Helem Nejse, a bitove pojačavaju i Grše i Kuku$! Šljokice donose Ida Prester & Lollobrigida, Iva Lorens i Nika Turković, a stižu i Marčelo i bend, Marko Louis, Ritam nereda, Filip Baloš, Lufthansa, Muspell, Lakeside X i Funk Shui. Hali Gali ekipa predstavlja bendove Sitzpinker, Proto Tip i Vizelj, a pridružuju se i Grizete, Čuvari stvari, Luka Rajić, Pretty Loud, Zhiva, Ki Klop, Kruz Roudi i Lu!

NSNS STAGE REFRESHED BY HEINEKEN SILVER

Omiljena underground elektronska bina, NSNS Stage Refreshed by Heineken Silver, ugostiće predvodnicu hard techno zvuka Saru Landry, a na istom mestu četiri besane noći prirediće Kobosil, Yotto, Helena Hauff, Cassie Raptor, Francis Mercier, Estella Boersma, Henry Saiz, Oguz, Awen, Sona, Djeff b2b Fiona Kraft, Supergloss, Airrica, Anamē b2b BLR, Marron, Filip Xavi, Yelisaveta, Layzie i Hobin Rude.

EXPLOSIVE STAGE INFUSED BY OLD SPICE

Najtvrđi zvuk tradicionalno donosi Explosive Stage infused by Old Spice, čiji program predvode američke punk ikone The Casualties, kultni sastav Coroner koji po prvi put nastupa u Srbiji, ali i čitav niz hardcore i metal bendova kao što su Ratos de Porao, Uada, Conflict, Ancient, The Take, Risk It, Lineout, Schirenc Plays Pungent Stench, The Stone, Nemesis, Liquid Supercharge, Tortharry, Cutthroat, Expectations, Worst, Morost, My Turn, Khargash, Dead Like Juliet, Inside Out, Condemned Ad, Jack, Ruyned, Geger, Gestos Grosseiros, Majak x Neven, Xsus i Zenoth.

GANG BEATS

Gang Beats biće i ove godine svojevrsni showcase najoštrijih rima i mesto susreta oldschool hip hop veterana i mladih naslednika trap i rap zvuka – stižu Amna, Fox, Prti Bee Gee, Sajsi MC, Bejbi Motorola x Thea Texxxas, Masayah, Micka Lifa, Mlada Beba, Sassja, Tam & Jymenik, Zevin, Bebi, Faberge, FTP, Gerum, Psihoaktiv Trip, Rie, Rođeni, Rouzi x Jowam, Swana, Viking Krew, Zee x Matej Foltz x Young Dadi, AV47, Bulch, Don Skarr 13, Em, Funky Guru, Masta, Mejsi, Mitich, Nadya, Dante, Šele, TNG, Amnezija, DJ Kopy, DZI, Fich, Keyri, Kultura, Mai Tai, Sara, Thicc Boi, XO i Yung Bessi.

SKRIVENI DRAGULJI EXIT FESTIVALA

Na omiljenu malu binu koja neguje elektronski zvuk, Urban Bug, stižu 2Much b2b Vein, Hudi b2b Aljoša, Layzie b2b Techa, Migazz b2b Kornwall, Milenko b2b Arnee, Miozz b2b Stefan Jović, Neshud b2b Irkah, Neutron, Needle b2b Hori, Novak, Rade Bađin b2b Poliformat, Runy b2b Mande, S.A.B.R.I. b2b Rikaya, Stameni b2b Mark Aasgier, Teachr b2b Butterfly.eff, THE b2b Zira, Vladimir Aćić b2b Danilo Vladušić, Vladimir Tucakov b2b Bokun, Wise D and Kobe, i Woodie b2b Danijel Kević.

Besano će biti i na Together X House by IQOS bini, gde će se za DJ pultom smenjivati Alex Wann, Antdot, Apache, Djeff, Fabrizio Marra, Kitty Amor, Maxi Meraki, Mont Rouge, Sasson, Sparrow & Barbossa, Anyushka, Deaf In Mini, Fanatik i Oysha.

Najluđa vožnja na 174 otkucaja po minutu rezervisana je za X-Bass Pit binu, na koju stižu Baj:no, Baboon, Billain, Bo Jah MC, Boogie, Buzzin, Cockroach, Codex, Dj Suicide, Drop Sensei, Flowanastasia & Tyr Kohout, GLXY, Indukt, Iturn, Kenney, Koro, Kritik, Lysergic, Mad Prophet, Monden illegal Operations, Raul B, Rebar, Slink, Slwdwn, Souldrive, Splash Heads, Vetas i Whip.

Wenti Wadada Positive Reggae Stage biće utočište pozitivnih vibracija koje donose Badou Boy Sound System, Beathoven, Butchaa, Bush Mad Squad, Count Bassy, DJ STK, Echotronix feat. Lion Warriah, Elioh, Herbal Queen, Hornsman Coyote (DJ Set), I Sens & Selecta Antwan, Ital Vision, Jah Akka, Jahmessenjah Sound System, Little Shuja, Lock D, Mefa, Mizizi Selecta, Showme Selecta, Skadam, Soulcraft & Masso Narradi Live, Tommy T i Wenti Wadada Closing Party.

Poklonike trance scene na Gaia Trance bini čekaju Cosmic Dimension Live, E-Clip Live, Egon’s Embrace Live, Imaginarium Live, Simia Live, Syned Brain Live, DJ Aquapipe, DJ Buca, DJ Cheda, DJ Damzah, DJ Dapeace, DJ Filip Nikolaevic, DJ Lazanya, DJ Manda, DJ Mikica, DJ Mita, DJ Mozza, DJ Pura, DJ Stole i DJ Zarma.

Latino ritmovi oživeće i rasplesati fanove na Latino Stage by Idea, gde će nastupiti DJ Sarchy, Orient Express, DJ Beathoven, DJ Tito ft. Kaipiriña, DJ’s Rey, DJ Edwin Gomez, Zero Witches, DJ Tete, Arceo Jr & Mauri, Fusion Company, Casanova, DJ Kelvin, DJ Olof, DJ St_Iva, P&P Fusion, DJ Jesus, El Real & Energy, DJ Sesha, Pablo & Mauri, Haddada, DJ Rey ft. Kaipiriña, Adelante i DJ’s Back 2 Back i DJ Edwin Gomez vs. DJ Tete.

Najveće hitove na Radio AS FM bini zavrteće Morning Indian, Lena Glish, Peryz & Daave, Spear, Pacho & Pepo, Ra5tik, Macro, Jjoy, The Vibe Radio Show DJ’s (Pele Drezgić, wd87, Shot, Vien), Supertons, Lock’d, Vanjanja i Teodora Jarić b2b Meli.

Naredno izdanje EXIT festivala, sa temom EXIT Starseeds i sloganom „Probudimo naše supermoći zajedno“, biće održano od 11. do 14. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi, uz Nulti dan, 10. jul. Četvorodnevne ulaznice po promo ceni od 7.990 dinara i uz uštedu od 30% dostupne su ovde, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online. U prodaji su i jednodnevne ulaznice, kao i ulaznice za specijalni nulti dan Day 0.

