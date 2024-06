Grandiozno finale Belgrade Beer Festa – Beograd pokazao da je rock'n'roll besmrtan – Let 3, Osvajači, YU grupa i Neverne bebe

Sinoć je ne beogradskom Ušću završen 21. Belgrade Beer Fest. U prethodna četiri dana festivalskom zonom prodefilovalo je oko 200.000 posetilaca koji su uživali u kvalitetnoj muzici i dobrom pivu, a sudeći po njihovim utiscima i prizorima koji su vladali tokom dana iza nas, atmosfera na Ušću premašila je sva očekivanja. Belgrade Beer Fest okupio je skoro 50 izvođača iz zemlje i regiona, koji su nastupili na 3 stejdža i ponovo pokazao zašto je sinonim za najbolji provod u prestonici.

Čast da zatvore ovogodišnji festival na glavnoj bini imali su Let3, Osvajači, Yu Grupa i Neverne Bebe.

Dugoočekivani povratak YU Grupe na festivalsku scenu, desio se upravo sinoć. Nepregledna masa na beogradskom Ušću zauzela je svoje pozicije i s nestrpljenjem čekala ovaj nastup velikana domaće rok scene. Koncert su započeli pesmom “Zamoliću te”, te napravili fenomenalnu uvertiru za sve ono što sledi u nastavku. Ovaj sastav na sceni postoji više od pola veka, ali njihova intencija da publici pruže pravi rock'roll ni dan-danas ne jenjava. Spektakl koji su priredili sinoć specijalno za Belgrade Beer Fest, po ko zna koji put nadmašio je sva očekivanja, a žar njihovih obožavalaca i ljubav prema njihovim pesmama iz decenije u deceniju sve više raste. “Dunavom još šibaju vetrovi”, “Čudna šuma”, “Mornar”, “Od zlata jabuka” samo su neki od hitova koji su odjekivali Ušćem, a ujedinjeno pevanje fanatične mase oborilo je sve dosadašnje rekorde.

Tačno u 19:30h šestočlani riječki sastav Let 3 izašao je pred beogradsku publiku, a situacija na Ušću od samog starta bila je i više nego euforična. Prlja, Mrle i ekipa pojavili su se u svom stilu. Na scenu su izašli u elegantnim crnim smokinzima i zapevali čuvenu numeru “Drama”. Njihova muzika hrabro je prostrujala kroz uzbuđenu masu koja je gromoglasno pevala neretko provokativne stihove ove grupe.

Hitovi ove autentične grupe nizali su se jedan za drugim, a kada je Prlja najavio izvođenje njihove čuvene obrade “Dijete u vremenu”, pokojnog pevača i legende narodne muzike Šabana Šaulića svi prisutni su pali u neobjašnjiv trans. Time su nas Let 3 naučili jednu važnu lekciju, a to je da kvalitetna muzika ne poznaje žanrove, nema oblike i u stanju je da sruši sve predrasude, te svojim kolegama u nastavku zadali ozbiljan domaći zadatak.

Međutim, to je bila samo uvertira velikog spektakla. Podsetimo se, Let 3 je prošle godine predstavljao Hrvatsku na Evroviziji u Liverpulu, a njihova pesma “Mama ŠČ” postala je hit širom Evrope. U jednom trenutku momci su nakratko napustili binu i vratili se u orginalnim kostimima sa ovog prestižnog takmičenja, te oduševili sve na Ušću.

Još jednom su potvrdili da ih s razlogom već skoro 40 godina prati glas benda koji ruši sve tabue, te da njihov performans znači samo jedno – umetničku slobodu.

Potom su binu Belgrade Beer Festa osvojili, baš kako im ime kaže, čuveni Osvajači. Ovacije ushićene publike zatresle su novobeogradsko Ušće, a frontmen Zvonko Pantović Čipi čak nije morao ni da zapeva prve stihove pesme “Duša kad izneveri”, jer je publika odmah po prvom taktu tečno i horski počela izvođenje ove numere. “Marija”, “Krv i led”, “S kim čekaš dan” samo su neki od velikih hitova koji su usledili u nastavku, a želja mase za kvalitetnim rok zvukom samo je rasla. Čipijev autentični vokal nikoga ne ostavlja ravnodušnim, pa ni ovu zahtevnu publiku. Nakon što je u svima probudio najtoplije emocije, usledio je jedan i više nego eksplozivan kraj. Osvajači su izveli numeru “Maska” koja i nakon skoro 30 godina manično deluje na auditorijum.

Za sam kraj ove četvorodnevne prestoničke žurke, na binu su stupile Neverne bebe. Bend koji već preko 30 godina neguje progresiv rok zvuk na našim prostorima. Iako se bližila ponoć situacija na Ušću bila je poprilično alarmantna kada je reč o gužvi. Bez obzira na to što je pred njima bio radni dan, fanovi su ushićeno čekali trenutak da čuju neke od svojih najdražih stihova u izvođenju ovog valjevskog sastava.

“Rok muzika je besmrtna i pobediće sva iskušenja” – poručile su Neverne bebe i time otvorile svoj koncert. Hipnotisana masa horski je pevala i đuskala od samog starta, a na repertoaru su se našle hit numere poput “Veliki je bog”, “Kuća za spas”, “Tužna pesma”, “Uzmi boje” i mnogi drugi.

Kada su gromki glasovi Tijane Sretković i Jelene Pudar zapevali obradu čuvene makedonske narodne pesme “Zajdi, zajdi” delovalo je kao da je na Ušću sve stalo, a publika je bila preplavljena emocijama.

Spektakularna završnica krunisana pravim rok zvukom ovog fenomenalnog sastava, baš u stilu Belgrade Beer Festa o kojoj će se zasigurno pričati barem do sledeće godine.

Jednako uzbudljivo bilo je i na ostalim pozornicama. Riff stejdž ove godine zatvorili su Bunt Bendovi – Đirika, Mihailo Tatić i Mali demon, zatim Zbogom Brus Li, Towership Rebellion – Rage against the Machine tribute bend, Recover, a bend Škofja Loka, spotlajteri nacionalnog konkursa Serbia Creates izazvao je posebno interesovanje publike. Ovaj vokalno instrumentalni sastav iz Beograda koji predstavlja pevajući i svirajući entitet promenljivog oblika i čvrstog stava – od klasične instrumentalne postave, do “remix” nastupa uz obilje elektronike, te je pravo osveženje na domaćoj sceni.

Kada je reč o Elektro stejdžu, Beograd je sinoć bio u jednako dobrom ritmu kao Ibica. Kacansky&Solence sinoć su bili zaduženi za kvalitetnu elektronsku žurku, ali i jedna nadaleko poznata dama. Čuvena Lea Dobričić sinoć se takođe pridružila ovoj ekipi i svojim vanvremenskim osećajem za muziku i ritam, dovela atmosferu do potpunog usijanja. Njene zarazne mešavine deep house-a, tech house-a, minimala i tehna napravile su potpuno ludilo na ovogodišnjoj završnici Belgrade Beer Festa.

1 / 15 Foto: Live Production

