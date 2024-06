Uz čaroban glas Petra Graše i divnu atmosferu održan je drugi po redu salon vina.

Drugi po redu salon vina predstavljen je u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay Resort, u srcu Bokokotorskog zaliva. Posetioci su bili u prilici da uživaju u degustaciji premijum vina jedanaest crnogorskih vinarija kao i u vinima dve regionalne vinarije, uživajući u spektakularnom muzičkom programu. Za sam kraj večeri upriličen je koncert najveće regionalne pop zvezde Petra Graše. Jedinstven spektakl, trijumf raskoši u muzičkom i produkcijskom smislu – ovako bi se ukratko mogao opisati dugo očekivani koncert popularnog Splićanina. Jedan od najvećih hrvatskih kantautora i miljenik publike koncert je otvorio baladom „Je l’ ti reka’ ko“, uz gromoglasan aplauz , što je bio uvod za dvočasovno „putovanje“ kroz gotovo tri decenije dugu karijeru popularnog pevača. Publika je uživala uz hitove poput „Ko nam brani“, „Ljubav jedne žene“, „Lakše mi je s njom“, a prvi tonovi numera „Ako te pitaju“ i „Utorak“ doveli su atmosferu do usijanja, kada su svi zajedno sa Grašom, uglas pevala dobro poznate stihove jednih od najlepših balada ikada. Čitav ugođaj dodatno je upotpunjen velikim vatrometom za kraj. Pevač je tokom čitavog koncerta, a i po njegovom završetku bio vidno raspoložen, ne krijući zadovoljstvo zbog savršene noći u Hyatt Regency Kotor Bay Resortu. -Videti tu količinu ljubavi i ta sretna lica u publici koja sa mnom pevaju od početka do kraja koncerta, to je osećaj koji sam želeo, to je osećaj koji sam priželjkivao i to je nešto što sam dobio. Uživao sam u prelepom ambijentu ovog hotela -izjavio je Petar. Poslednji vikend juna rezervisan je za popularnu pevačicu i vlasnicu mnogobrojnih hitova, Natašu Bekvalac koja će nastupiti u subotu 29.juna u sklopu Hyatt Summer Stage projekta.

1 / 6 Foto: Nikola Vulikić

Promo