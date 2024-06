FINALNO UBRZANJE DO POČETKA EXIT FESTIVALA: Još manje od dve nedelje do spektakla na Petrovaradinskoj tvrđavi!

Ulaznice se grabe silovitom brzinom, dani se broje sitno – uskoro počinje EXIT festival 2024! Pripremite se da svoju energiju usmerite put zvezda, jer od 10. do 14. jula na Petrovaradinsku tvrđavu stižu Tom Morello, Carl Cox, Black Eyed Peas, Gucci Mane, Cavalera, Bonobo DJ set, Black Coffee, Maceo Plex, Sama' Abdulhadi, Klangkuenstler, Oliver Tree, Sara Landry, Patrick Mason, ARTBAT, Kenya Grace, I Hate Models, Ofenbach, Altin Gün i mnogi, mnogi drugi!

Ready, Set, Awaken your Superpowers | EXIT Starseeds 2024

Novo izdanje EXIT festivala okupiće neke od najvećih svetskih zvezda, kao i muzičare u usponu koji oblikuju scenu današnjice u najširem žanrovskom spektru. Poklonici najrazličitijih muzičkih pravaca i stilova okupiće se u zajedničkoj Starseeds misiji – da dožive svoje supermoći u punom zamahu i udruže ih sa drugima svakim bitom!

Zagrevanje prelazi na maksimum, jer za manje od dve nedelje na Glavnu Tesla Universe binu u Nultoj festivalskoj večeri stižu šampion evrovizijske publike Baby Lasagna, ikone novih muzičkih generacija Iniko, popularni Burak Yeter sa specijalnim gostom Dimashom Qudaibergenom, a pridružuju im se i australijska producentkinja Alison Wonderland koja predstavlja novi projekat Whyte Fang, pobednica Pesme za Evroviziju Teya Dora, i naelektrisan indie-punk sastav Keni Nije Mrtav.

Zvezdani program Tesla Universe bine u narednim noćima na novi energetski nivo podići će koosnivač legendardnog benda Rage Against The Machine, Tom Morello, rodonačelnik trapa Gucci Mane, ekscentrična viralna pop senzacija Oliver Tree, britanski hit kolektiv Rudimental, jedan od najčuvenijih pop-rap sastava svih vremena, Black Eyed Peas, osnivači kultne Sepulture – braća Cavalera, višestruko nagrađivan francuski dvojac Ofenbach, nezaustavljivi pankeri The Exploited, uz koje stižu i Alok, John Newman, Steve Angello, Kenya Grace, Sam Divine, Willy William, Dub FX, Ian Asher, Altin Gün, Azahriah, Joker Out, Ljubičice, Z++, Divolly & Markward, Lady Lee, i još mnogo imena čije nastupe ove sezone ne želite da propustite!

foto: EXIT Photo Team

Plesni maraton do jutra nad mts Dance Arenom predvodiće kroz četiri festivalske večeri neprikosnoveni doktor elektronske muzike, Carl Cox, megazvezde Maceo Plex, Bonobo, Black Coffee, uz ostale najaktuelnije predstavnike techno i house scene današnjice – I Hate Models, KlangKuenstlera, Patricka Masona, Franky Wah, Barry Can’t Swim, Samu’ Abdulhadi i Carlitu. Pridružuje im se najtraženiji producentski i DJ dvojac ARTBAT, Argy i Vintage Culture donose svetsku premijeru svog b2b seta, a nastupiće i Avantika, Desna, Mose, Human Rias, Lanna, Innēr Sense, Mene, Katalina i Dimitri J b2b Un Padre, spremni da vas iz hrama elektronske muzike lansiraju do zvezda!

foto: EXIT Photo Team

Noći u kojima nema stajanja na NSNS Refreshed by Heineken Silver upotpuniće svojim nastupima Sara Landry, Kobosil, Yotto, Helena Hauff, Cassie Raptor, Francis Mercier, Estella Boersma, Henry Saiz, Oguz, dok na kultnoj Visa Fusion bini posetioce očekuje fuzija elektronike, rocka i popa – stižu grčki rock velikani Villagers of Ioannina City, višestruko talentovani instrumentalista Mezerg, veterani regionalne scene Urban & 4, hip hop legende Bad Copy, Edo Maajka i Helem Nejse, a bitove pojačavaju i Grše i Kuku$! Šljokice i posebnu magiju na Visa Fusion donose Ida Prester & Lollobrigida, Iva Lorens i Nika Turković, a publiku svih generacija spojiće Marčelo i bend, Marko Louis, Ritam nereda, Filip Baloš, Lufthansa, Muspell, Lakeside X i Funk Shui, Hali Gali kolektiv: Sitzpinker, Proto Tip i Vizelj. Sa uveliko proslavljenima nastupaju i rastuće zvezde Grizete, Čuvari stvari, Luka Rajić, Pretty Loud, Zhiva, Ki Klop, Kruz Roudi i Lu!

Tvrdim zvukom i moćnim rifovima koje donose The Casualties, Coroner, Ratos de Porao, Uada, Conflict i drugi kultni HC sastavi, odjekivaće program na Explosive Stage infused by Old Spice bini. U spoju provokativnih rima, oldschool hip-hoperi ukrstiće svoje bitove sa naslednicima trap i rap zvuka – na Gang Beats binu stižu Amna, Fox, Prti Bee Gee, Sajsi MC, Bejbi Motorola x Thea Texxxas, Masayah, Micka Lifa, Mlada Beba, Sassja, Tam & Jymenik uz još mnogo energičnih izvođača!

foto: EXIT Photo Team

Novo izdanje EXIT festivala, sa temom EXIT Starseeds i sloganom „Probudimo naše supermoći zajedno“, biće održano od 11. do 14. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi, uz Nulti dan, 10. jul. Četvorodnevne ulaznice po promo ceni od 7.990 dinara i uz uštedu od 30% dostupne su ovde, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online, a u prodaji su i jednodnevne ulaznice, kao i ulaznice za specijalni nulti dan Day 0. Od niskog starta do zvezdanih staza uz EXIT Starseeds se stiže brzinom zvuka, zato već danas požurite da ugrabite svoje ulaznice po aktuelnim cenama!

