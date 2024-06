Samo dve nedelje do spektakularnog koncerta rok legendi Deep Purple na stadionu Tašmajdan

Nešto više od dve nedelje ostalo je do jednog od najiščekivanijih rok događaja ove godine! Rok legende Deep Purple će u subotu, 13. jula prirediti nezaboravan koncert na stadionu Tašmajdan u organizaciji Skymusic-a, a kako su rekli, jedva čekaju da se vrate pred srpsku publiku.

Deep Purple, bend koji je obeležio istoriju rok muzike i postavio standarde za mnoge generacije muzičara, vraća se u Beograd kako bi publici pružio spektakularan show prepun najvećih hitova i energičnih izvedbi. Sa više od pet decenija karijere, Deep Purple su ostavili neizbrisiv trag na svetskoj muzičkoj sceni sa pesmama poput "Smoke on the Water", "Highway Star", "Child in Time" i mnogim drugim.

Ovaj koncert biće jedinstvena prilika za sve ljubitelje roka da uživaju u live izvođenju kultnih hitova benda koji je obeležio muzičku istoriju i bez preterivanja, svojim stvaralaštvom zadužio čovečanstvo.

Ulaznice za koncert dostupne su putem sajta efinity.rs, aplikacije eFinity, na blagajnama Beogradske arene i Doma omladine Beograda, kao i u TC Rajićeva (I sprat) i na više od 1000 Moj kiosk objekata širom zemlje.

