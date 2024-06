Na 24. rođendan Exita, prisećamo se nekih od legendarnih nastupa koji su ispisali istoriju festivala!

Već tačno 24 godine EXIT ispisuje istoriju beskompromisnom energijom slobode, ljubavi i zajedništva koja osvaja svet, a u čijem je kreiranju učestvovao svako ko je kročio na Petrovaradinsku tvrđavu. Više od dve decenije unazad nizali su se nastupi planetarno najvećih muzičkih imena, a Moby, Damon Albarn, Faithless, Motörhead, Liam Gallagher, The Prodigy, Emeli Sande, Migos, i Hurts samo su deo zvezdanog niza čije pesme čine istorijski saundtrek festivala. Na 24. rođendan Exita prisećamo se dela vanvremenskih hitova koji su diktirali ritam i puls Exitovog rastućeg zvezdanog plemena, koje se za manje od dve nedelje, od 10. do 14. jula još jednom okuplja na dobro poznatom mestu.

EXIT 2009. godine obeležio je Moby i izvođenje njegovog najvećeg hita „Go” na Glavnoj bini, zatim pre tačno jedne decenije, 2014. godine, na glavnu binu EXIT festivala kročio je Damon Albarn frontmen sastava Blur i muzički genije iza najpoznatijeg virtuelnog benda Gorillaz sa stihovima čuvene pesme „Clint Eastwood”, iste godine Tvrđavu je obuzeo i moćni vokal američke pop dive i disko kraljice Glorije Gaynor, i njena pesma „I Will Survive”. Kultni trenutak u istoriji EXIT festivala je i nastup jednog od najvećih elektronskih bendova svih vremena Faithless, i njihovo izvođenje pesme „We Come One”, kao i grmljavina rifova „Ace of Spades” britanskih hevi metal legendi Motörhead. Exitovo leto ljubavi 2017. obeležilo je akustično izvođenje pesme „Wonderwall” grupe Oasis, koju je doneo njen osnivač i frontmen Liam Gallagher, dok je prošlogodišnje izdanje festivala donelo ponovno okupljanje sa najuticajnijim elektro-pank bendom svih vremena, grupom The Prodigy, i kultnu „No Good”. Na spisku najznačajnijih je i nastup R&B i soul dive Emeli Sandé i njena balada „Read All About It”, ali i jedan od najuticajnijih svetskih trap sastava Migos i planetarni hit „Bad and Boujee”. Kratkim skokom deceniju unazad setićemo se i nastupa legendarnog benda Hurts i emotivnog izvođenja pesme „Wonderful Life”.

Za manje od dve nedelje, ispisivanje istorije se nastavlja. Sa Tvrđave će po prvi put zagrmeti rifovi kultnih „Killing In the Name”, „Bulls On Parade”, i „Guerilla Radio” koje donosi niko drugi do pokretačka snaga benda Rage Against the Machine i jedan od najinovativnijih gitarista sveta – Tom Morello. Publiku će rasplesati i najpoznatiji hitovi „Pump It”, „Let’s Get it Started” i „Boom Boom Pow” pop-rap ikona The Black Eyed Peas.

Sa Glavne bine na Petrovaradinskoj tvrđavi grmeće gitare i bubnjevi kada scenom zavlada mladi Baby Lasagna sa pesmom koja je osvojila ceo svet „Rim Tim Tagi Dim”, ali i John Newman sa „Love Me Again”, Kenya Grace i „Strangers”, Ofenbach i „Overdrive”, zatim fantastični Rudimental i njihov „Alibi”, kao i mladi Ian Asher sa hitom koji mesecima odzvanja u slušalicama širom planete „Makeba” i niz drugih megahitova koje donose vodeće svetske muzičke zvezde!

Ovogodišnje izdanje EXIT festivala, sa temom EXIT Starseeds i sloganom „Probudimo naše supermoći zajedno“, biće održano od 11. do 14. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi, uz Nulti dan, 10. jul. Četvorodnevne festivalske ulaznice po promo ceni od 7.990 dinara i uz uštedu od 30% na finalni iznos dostupne su na sajtu EXIT festivala, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online, a u prodaji su i jednodnevne ulaznice, kao i ulaznice za specijalni nulti dan, odnosno Day 0.

