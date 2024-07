JEDINSTVENI DOŽIVLJAJ NA OBALI EGEJA: Hotel za odrasle i odmor uz muzičke festivale

Bodrum je neodoljivi grad u luci, elegantan i luksuzan, ali istovremeno i tradicionalan i istorijski. Sa svojim kristalnim morem, prostire se duž Egejske obale, na samo 20 minuta od grčkog ostrva Kos. Bodrum je pravi dragulj među letovalištima u Turskoj, ali je i mesto u kom se nalazi jedno od sedam svetskih čuda antičkog sveta, Mauzolej u Halinkarasu. Za potpuni užitak je tu veliki izbor komfornih i ekskluzivnih hotela, pa svako može izabrati nešto baš po svojoj meri

Hyde Bodrum Hotel otvoren je u maju 2024. godine. Namenjen je samo odraslima, raspolaže sa ukupno 212 smeštajnih jedinica. Hotel se nalazi na odličnoj lokaciji, u naselju Torba. Gostima su na raspolaganju pored glavnog restorana, à la carte restorani, barovi i fitness centar, priužajuži vrhunsko iskustvo luksuza i zabave. Hotel je Adult only.

Hotel se nalazi na oko 8km od centra Bodruma i oko 30km od aerodroma Milas u Bodrumu.

Hyde Bodrum Hotel se nalazi na svojoj plaži. Suncobrani i ležaljke na plaži i pored bazena gosti hotela mogu koristiti bez naknade.

Hotel raspolaže sa 216 smeštajnih jedinica. Sve sobe imaju balkon, fen za kosu, kupatilo sa tuš kabinom, kozmetiku u kupatilu, bademantil i papuče, klimu, LCD TV, telefon, Wi-Fi internet, mini bar, sef, ketler. Standard General Admission soba veličine 38m². Mogu imati francuski ležaj ili dva odvojena kreveta. Superior General Admission King with Pool view soba veličine 38m². Mogu imati francuski ležaj ili dva odvojena kreveta. Superior All access with Pool view soba veličine 38m². Mogu imati francuski ležaj ili dva odvojena kreveta. Superior Vip soba veličine 43m². Mogu imati francuski ležaj ili dva odvojena kreveta.

Hyde Bodrum Hotel ima uslugu Ultra All Inclusive – samoposluživanje – izbor više jela prema hotelskim pravilima u glavnom restoranu: doručak, ručak, večera. Gostima su na raspolaganju nekoliko restorana i barova ( Greater Palms, Sun & Moon bar, Bungalow bar, La Rebelle bar, Hyde Beach bar). Dodatna doplata odnosi se na flaširana vina i pića, premium pića, degustaciju vina, à la carte restorane i ostalo van koncepta.

U hotelu su gostima na raspolaganju lekar, uslužno pranje veša i hemijsko čišćenje, prodavnice, frizer, salon lepote, rent-a-car, čije se usluge i proizvodi naplaćuju posebno.

Koncept hotela je atmosfera muzičkog festivala ( DJ nastupi, animacija, gostujući šefovi restorana), odbojka na plaži, joga, aerobik u vodi, specijalne muzičke predstave i gostovanja, živa muzika, DJ gostovanja.

Hyde Bodrum Hotel poseduje Spa centar u okviru njega može se koristiti: fitness centar, aromaterapija, parno kupatilo, tursko kupatilo , sauna. Masaže i terapije, nega lica i tela, manikir, pedikir, takođe su na raspolaganju gostima hotela, ali uz određenu doplatu.

