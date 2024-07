FINALNO ODBROJAVANJE JE POČELO – na manje od nedelju dana do EXIT festivala, izdvajamo top 10 atrakcija koje ne smete propustiti!

Finalno odbrojavanje do početka Exita je u punom jeku! Za samo šest dana, od 10. do 14. jula, jedinstveno zvezdano pleme okuplja se na Petrovaradinskoj tvrđavi, a sa uzbuđenjem se iščekuju nastupi nekih od najvećih svetskih zvezda iz široke i šarene žanrovske lepeze koju ovogodišnje izdanje festivala donosi. I ove godine EXIT predstavlja raznovrstan i sveobuhvatan program, a upravo zbog toga, u fotofinišu izdvajamo top 10 stvari koje ne smete propustiti – kako na samoj Petrovaradinskoj tvrđavi, tako i van nje!

10 SPECIAL THINGS ABOUT EXIT 2024

1. Day 0: Probudi svoje supermoći na Teslin rođendan!

Na nulti dan EXIT festivala, 10. jula uz slogan „Probudimo naše supermoći zajedno” biće obeležen rođendan jednog od najvećih pronalazača u istoriji čovečanstva Nikole Tesle. Tom prilikom, glavna bina će poneti Teslino ime, a muzički program povešće apsolutni miljenik regionalne i evrovizijske publike Baby Lasagna, vodeći umetnici nove generacije Iniko, Burak Yeter kom se kao specijalni gost pridružuje najcenjeniji svetski vokal Dimash Qudaibergen. Stižu i Alison Wonderland i naša Teya Dora, a spremaju se i specijalna iznenađenja koja će uskoro biti objavljena!

2. Carl Cox i najbolji elektronski program do sada!

U hramu elektronske muzike, na mts Dance Areni, puteve će ukrstiti apsolutne legende i megazvezde Carl Cox, Bonobo, Black Coffee i Maceo Plex i predvodnici techno i house scene nove generacije I Hate Models, KlangKuenstler, Patrick Mason, Franky Wah, Barry Can’t Swim i Sama’ Abdulhadi. Argy i Vintage Culture donose svetsku premijeru svog b2b seta, pridružuju se i najtraženiji producentski i DJ dvojac ARTBAT, dok na susednu NSNS Refreshed by Heineken Silver binu stižu Sara Landry, Oguz, Kobosil, Yotto, Helena Hauff, Cassie Raptor i niz drugih ujedinjenih u jedan od najboljih elektronskih lineup-a na svetu ove godine!

3. Tom Morello predvodi furiozne gitarske rifove

Po prvi put sa Petrovaradinske tvrđave zagrmeće rifovi kultne „Killing in the Name”, pravo iz gitare Toma Morella, koosnivača i glavnog autora benda Rage Against the Machine i jednog od najinovativnijih gitarista sveta! Na Tesla Universe binu stižu i legendarni pankeri The Exploited, osnivači kultne Sepulture – braća Cavalera i holandski sastav Altin Gün. Hodočašće gitarskog zvuka na Visa Fusion bini povešće Villagers of Ioannina City, Urban & 4, Ritam nereda, Hali Gali Showcase i mnogi drugi, dok najžešći zvuk na Explosive bini predvode The Casualties, Coroner, Ratos the Porao, Uada, Conflict i čitav niz hardcore, metal i punk bendova!

4. Pop-rap ikone Black Eyed Peas

Mesecima se gradi iščekivanje pop-rap legendi i jednog od najuspešnijih muzičkih sastava svih vremena – Black Eyed Peas, a fanovi će konačno imati priliku da ih po prvi put čuju uživo na EXIT festivalu već sledećeg petka, 12. jula, kada će ove ikone pop kulture publiku rasplesati čuvenim „Pump It”, „Let’s Get it Started” i „Boom Boom Pow” i nizom drugih multimilionskih hitova!

5. Gucci Mane: Praznik hip hopa uz rodonačelnika trap zvuka

Nakon legendarnog prošlogodišnjeg nastupa grupe Wu-Tang Clan, ove godine hip hop štafetu preuzima Gucci Mane – rodonačelnik trapa i utemeljivač pravca koji je pokorio planetu! Pridružuje se preko 50 predstavnika i predstavnica stare i nove škole nepokolebljivog žanra, a među njima su Amna, Bad Copy, Đorđe, Edo Maajka, Fox, Grše, Helem Nejse, Kuku$, Prti Bee Gee, Sajsi MC, Z++ i niz drugih na čak tri festivalske bine – Tesla Universe, Visa Fusion i, naravno, u opakom epicentru najoštrijih rima i matrica, na Gang Beats bini!

6. Magični izlasci sunca na mts Dance Areni i epska završnica sa Black Coffee-jem

Ono što jutra u Exitovom hramu elektronske muzike čini posebnim jesu upravo magični izlasci sunca, a epsku završnicu uz svitanje nad mts Dance Arenom ove godine dočekujemo sa vodećom globalnom house ikonom! Jedinstveno i nezaboravno zatvaranje ovogodišnjeg izdanja festivala na mts Dance Areni priprema Black Coffee – nosilac Grammy nagrade, DJ i producent koji je postao jedno od najtraženijih imena na elektronskoj sceni nakon što je u oktobru prošle godine rasprodao Madison Square Garden u Njujorku!

7. Baby Lasagna i Joker Out – predvodnici nove generacije gitarskog zvuka

Na EXIT stižu i apsolutni favorit evrovizijske publike Baby Lasagna i prošlogodišnji favoriti ovog takmičenja Joker Out. Vodeći predstavnici novog gitarskog zvuka na našim prostorima predvode čitav niz mladih bendova u usponu, među kojima su Keni nije mrtav, Ljubičice, Lufthansa, Hali Gali Showcase, Lu, Čuvari Stvari, Kruz Roudi, Inside Out, Ki Klop i mnogi drugi!

8. Skriveni dragulji EXIT festivala

Omiljeni skriveni dragulji širom tvrđave još će jednom doneti šarenu žanrovsku lepezu na EXIT festival! Fuzija različitih žanrova i generacija umetnika stiže na kultnu Visa Fusion binu, NSNS Stage Refreshed by Heineken Silver donosi najkvalitetnije underground elektronske setove, dok Explosive Stage infused by Old Spice ostaje rezervisan za ekstremni gitarski zvuk.

Latino ritmovi oživeće na Latino Stage by Idea, ubrzanje na 174 otkucaja po minutu donosi X-Bass Pit, poklonike trance scene čeka bogat program na Gaia Trance bini, Wenti Wadada Positive Reggae Stage biće utočište pozitivnih reggae melodija, isceliteljske vibracije širiće se sa Pachamama Powered by Rosa bine, uz najveće hitove plesaće se na Radio AS FM bini i Silent Stage-u, a čitav program na ovim i drugim binama može se naći na sajtu EXIT festivala!

9. Kakao R:Evolucija na Exitu

U posebnom fokusu ovogodišnjeg izdanja festivala biće Kakao Я:Evolucija – jedinstvena inicijativa u saradnji sa Ada Divine Awakening festivalom, kroz koju je EXIT postao prvi veliki festival u svetu koji mladima nudi alternativu ka osvešćenijem i potpuno zdravom načinu zabave. Kakao predstavlja prirodan izvor snažne energije, koji uz lučenje hormona sreće predstavlja najbolju zamenu za energetska pića, alkohol i druge štetne supstance.

Posebna preporuka je da u ovom isceljujućem napitku uživate na Pachamama Powered by Rosa bini, na kojoj će nastupiti neki od najuticajnijih predstavnika pokreta svesne muzike, među kojima su AWARË, Mose, Žarko Ilić, Pepe Danza i mnogi drugi.

10. EXIT kamp na najlepšoj plaži na Dunavu

Omiljeni festivalski smeštaj, EXIT kamp, i ove godine otvara vrata za posetioce sa svih krajeva planete koji izaberu da dožive kompletno, danonoćno festivalsko iskustvo propraćeno raznovrsnim sadržajima. Kamp će tradicionalno biti smešten uz obalu Dunava, na najlepšoj peščanoj plaži Štrand, sa pogledom na Petrovaradinsku tvrđavu i na svega 20 minuta hoda od festivala. EXIT kamp donosi jedinstveni doživljaj o kome svake godine priča na hiljade mladih ljudi iz celog sveta, a ove godine biće otvoren od 9. do 16. jula.

