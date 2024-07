Carl Cox pred dolazak na EXIT gledao Novaka na Wimbledonu

Dok se s nestrpljenjem isčekuje spektakl kakav će EXIT prirediti ove godine, teniski spektakl dešava se u Londonu. Najstariji turnir „belog sporta“ - Wimbledon, je u toku. Naš Novak Đoković zabeležio je več dve pobede a njegov prvi meč pomno je pratila jedna od vodećih zvezda ovogodišnjeg EXIT festivala - Carl Cox.

On će u četvrtak, 11. jula zapaliti atmosferu na mts Dance Areni, na koju se vraća posle 5 godina, a slobodne dane do tada iskoristio je ne bi li gledao prvi meč našeg teniskog asa na Wimbledonu koji je na njega ostavio snažan utisak.

EXIT nam je pred vratima, sitno se broji do otvaranja kapija Petrovaradinske tvrđave i početka jednog od najboljih festivala sveta! Najveća imena raznovrsnih žanrova svetske muzike sjatiće se među zidine tvrđave koja je simbol Novog Sada u periodu od 10. do 14. jula, a do dolaska u Srbiju i na festival, svoje slobodno vreme koriste na najraznovrsnije načine.

Imajući u vidu da se u Engleskoj odigrava Wimbledon, po mnogima najprestižniji teniski turnir, Carl Cox, najveći DJ današnjice svoje vreme ispunjava na tribinama Wimledonskih terena. I upravo je najveći DJ pratio prvi meč najvećeg u svetu tenisa - Novaka Đokovića!

„Kakav teniski dan u petak“ podelio je Cox na svom Instagram nalogu, istakavši sjajan meč Novaka protiv mlade uzdanice iz Engleske Džejkoba Finlija! Posle četiri odigrana seta u prvom kolu, Novak je slavio, a upravo ovaj meč ostavio je snažan utisak na Coxa:

„Novače i Džejkobe, bilo je apsolutno zadovoljstvo gledati vas u akciji“, objavio je legendarni DJ uz snimke i slike sa terena.

Carl Cox na EXIT dolazi u četvrtak, 11. jula kada će, posle nekoliko godina, ponovo publiku baciti u trans u hramu elektronske muzike - mts Dance Areni.

