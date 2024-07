DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI NA EXIT FESTIVALU 2024: Fokus na mentalnom zdravlju i autentičnim životnim iskustvima

I ovogodišnje izdanje EXIT festivala na Petrovaradinsku tvrđavu pored jakog muzičkog programa, doneće i niz društveno-odgovornih aktivnosti za sve posetioce.

Kroz inicijativu „Živi uživo“ u saradnji sa UNICEF-om i uz podršku Krovne evropske festivalske asocijacije YOUROPE, skrenuće pažnju na sve veći problem digitalne zavisnosti kod mladih. Zdravije festivalsko iskustvo posetioci će dobiti uz prirodan kakao napitak koji će biti dostupan na nekoliko mesta na Tvrđavi, zahvaljujući inicijativi EXIT i Ada Divine Awakening festivala – Kakao Я:Revolucija.

foto: EXIT Photo Team

Ekološka strana festivala i ove godine biće prisutna uz Green EXIT platformu, gde će se uz pomoć mobilnih timova i reciklomata prikupljati ambalaža za reciklažu. Projekat INSPIRE pružiće posetiocima kampa priliku da isprobaju zero-plastic šampone i kupke, a State of EXIT zona okupiće organizacije koje promovišu društvenu odgovornost i aktivizam. Ove godine će muzički program biti obogaćen kroz projekat HEMI, koji podstiče kreativnost mladih i međunarodnu saradnju. EXIT ove godine započinje značajnu promenu u duhu društveno-odgovornog ponašanja, pa će ceremonija otvaranja festivala proći bez vatrometa, a sa preko 50 dnevnih i specijalnim noćnim linijama Srbijavoza na relaciji Beograd-Novi Sad, posetioci mogu lako stići na Petrovaradinsku tvrđavu.

foto: EXIT Photo Team

Koliko je danas zaista važno mentalno zdravlje mladih ukazuje i snažna inicijativa EXIT festivala da realne istinite priče, one koje su duboko prožete pravim životnim iskustvom, prebace na realne i opipljive događaje koji će se stvarati, graditi i obogaćivati kontaktima koji se dešavaju jedino uživo.

Upravo te priče, one u kojima istinski imamo susrete jedni sa drugima, u kojima se grlimo, u kojima smo saosećajni i razumemo potrebe drugih, kao i one priče u kojima tragamo za odgovorima u pravcu ljubavi i empatije – one predstavljaju srce i dušu ovogodišnjeg EXIT festivala i kampanje „Živi uživo”, koju realizuju EXIT fondacija i UNICEF, uz podršku evropske festivalske asocijacije YOUROPE, dok platforme lifeislive.org i svejeok.rs nude edukativne sadržaje i anonimnu podršku mladima.

foto: EXIT Photo Team

Na festivalu će biti postavljena izložba širom Petrovaradinske tvrđave sa inspirativnim porukama o saosećanju, ljubavi i mentalnom blagostanju, naglašavajući važnost zajedništva. Izložba će prikazivati snažne poruke, poput „Saosećanje će spasiti svet“, „Razumevanje je čin ljubavi“, „Budi nežan prema sebi“, „Šta god da je pitanje, ljubav je odgovor“ i „Budi pažljiv prema sebi i drugima“.

Danas je izuzetno bitno skrenuti pažnju na važnost mentalnog zdravlja mladih u digitalnom dobu jer mladi žele i izuzetno im je potrebno da budu u zajednici koja istinske priče pamti celog života, a ne samo 24 sata, kao što je to slučaj u digitalnom svetu. Pored snažnih poruka koje promovišu značaj mentalnog zdravlja, ove godine će na festivalu biti istaknuti i citati Nikole Tesle, dodatno obogaćujući inspirativni ambijent festivala.

foto: EXIT Photo Team

Tokom EXIT festivala, svim posetiocima će biti dostupni iskusni volonteri iz Centra Srce, spremni da pruže podršku i saslušaju mlade koji osećaju potrebu da podele svoje misli i emocije. Šatori Centra Srce biće postavljeni na više lokacija, u EXIT kampu, na Foodland-u i na State of EXIT zoni festivala.

EXIT festival nastavlja promociju zdravih životnih izbora mladih kroz inicijativu Kakao Я:Evolucije, koja je podržana od strane Ministarstva zdravlja. Posetioci će moći da uživaju u potpuno prirodnom kakao napitku, koji obnavlja energiju, stimuliše hormone sreće i ima brojne zdravstvene dobrobiti. EXIT festival se ističe kao jedan od prvih festivala na svetu koji mladima nudi opciju da uživaju u zabavi na način koji podstiče zdravlje i svest.

Vođeni dubokom empatijom i željom da deci koja se bore sa teškim bolestima pruže svu potrebnu pomoć i podršku pri lečenju, EXIT festival realizuje svoj višegodišnji projekat „Stars4Kids” tokom kojeg poznate ličnosti doniraju svoje lične predmete (instrumente, odeću i slično), a koje će se potom staviti na internet aukciju. Svaki predmet nosi sa sobom posebnu priču i deo srca onoga ko ga je donirao.

foto: EXIT Photo Team

Poseban dodatak EXIT festivalu biće i nastupi još tri strana benda, kao i bend Keni Nije Mrtav, nosioci prestižnog HEMI Music Awards priznanja! Ovi nastupi su rezultat projekta Centrala za razmenu muzičkih inovacija (Hub for the Exchange of Music Innovation – HEMI), osnovanog 2020. godine kao oblik saradnje 10 partnera iz 9 zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope (CSEE). HEMI je inicijativa koja podstiče kreativnost mladih, ne samo u muzičkoj industriji, već i u startap firmama kroz programe Incubator i Accelerator. Ovaj projekat podržavaju program Kreativna Evropa, Ministarstvo kulture i informisanja, kao i Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada.

Kroz Green EXIT platformu realizovaće se opsežna kampanja prikupljanja ambalaže radi reciklaže u saradnji sa partnerima Ball Packaging Srbija pod programom „Svaka limenka se računa”, HEINEKEN Srbija, Ekostar Pak, Coca-Cola, Solagro Smart Recycling i TOMRA, a sprovešće se i promocija zero-plastic kozmetike u okviru ekološko-inovativnog projekta INSPIRE.

Ove godine biće proširen mobilni sistem sakupljanja ambalaže uz nagrađivanje tako da obavezno obratite pažnju na brendirane mobilne timove sa rančevima koji će sakupljati limenke, PET flašice i plastične čaše. Promoteri će izdavati vaučere i za 5 dostavljenih praznih ambalaža posetioci će vaučere moći da zamene za nagradu - gratis pivo Heineken Silver ili Coca-Cola Zero. Pored mobilnih sistema prikupljanja ambalaže, na festivalu će se nalaziti i TOMRA reciklomati koji će se nalaziti kod Visa Fusion bine i Glavne bine i na kojima će posetioci moći da predaju limenke i PET flašice.

Izdate vaučere za prikupljenu ambalažu moći ćete da zamenite nagradom na jednom od šest zamenskih mesta, i to kod Pachamama bine, Visa Fusion bine, Explosive Stage infused by Old Spice, Wenti Wadada Positive Vibrations Reggae bine, NSNS Stage Refreshed by Heineken Silver bine i u blizini Glavne bine.

U sklopu ekološkog segmenta festivala je saradnja sa Recan fondacijom, koja se kroz sve festivale iz EXIT porodice uspešno realizuje godinama unazad, a na ovogodišnjem festivalu kroz projekat „Svaka limenka se računa”. Svi posetioci će i ove godine moći da kreiraju svojevrsno umetničko delo reciklirajući limenke u čuvenoj Pixelati koja će kreativno podsećati publiku na beskonačne mogućnosti recikliranja aluminijuma na State of EXIT zoni, kao i slova „I Love Music“ sa digitalnim brojačem, gde će posetioci moći da odlažu limenke, koja će se nalaziti na jednoj od najatraktivnijih lokacija na Tvrđavi, kod Sata.

1 / 5 Foto: EXIT Photo Team

Sav ambalažni otpad koji se sakupi putem ovih aktivnosti će biti preusmeren na reciklažu od strane operatera Ekostar Pak.

Kroz projekat INSPIRE, u kojem je EXIT Fondacija jedan od 26 partnera, posetioci kampa će imati priliku da isprobaju zero-plastic šampone i kupke. INSPIRE je jedan od dva ekološki inovativna projekta, zajedno sa projektom REMEDIES i deo su inicijativa podržanih od strane HORIZON EU Mission Ocean, sa ciljem privlačenja interesovanja javnosti za očuvanje vodenih ekosistema.

State of EXIT zona predstavlja srce društvenog programa na EXIT festivalu, okupljajući organizacije i institucije iz Novog Sada, Srbije, regiona i Evrope. Smeštena na atraktivnoj lokaciji na Petrovaradinskoj tvrđavi, ova zona je mesto na kojem se okupljaju organizacije i institucije koje zajedno promovišu društvenu odgovornost i aktivizam. State of EXIT zona nastavlja da bude epicentar interaktivnih programa, diskusija o regionalnoj podršci i razmeni ideja među mladima iz celog sveta, obogaćujući festival dodatnim sadržajima.

EXIT Promo