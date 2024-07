Najvažnije informacije na jednom mestu: Sve je spremno za EXIT 2024!

Kapije EXIT festivala otvaraju se u četvrtak, 10. jula, u 19:00, a očekuje se da će kroz njih u četiri dana proći više od 200.000 ljudi! U ovom tekstu se nalaze najvažnije informacije o ovogodišnjem izdanju.

Na EXIT od 10. do 14. jula stižu predvodnici najrazličitijih muzičkih žanrova, i velike legende muzičke scene Tom Morello, Carl Cox, Black Eyed Peas, Gucci Mane, Cavalera, Bonobo DJ set, Black Coffee, Maceo Plex, Sama’ Abdulhadi, Klangkuenstler, Oliver Tree, Sara Landry, Patrick Mason, ARTBAT, Kenya Grace, I Hate Models, Ofenbach, Altin Gün i mnogi, mnogi drugi!

Stižu i Kobosil, Yotto, Helena Hauff, Cassie Raptor, Francis Mercier, Estella Boersma, Henry Saiz, Oguz, Villagers of Ioannina City, Mezerg, Urban & 4, Bad Copy, Edo Maajka i Helem Nejse, Grše i Kuku$, Ida Prester & Lollobrigida, Iva Lorens i Nika Turković, a publiku svih generacija spojiće Marčelo i bend, Marko Louis, Ritam nereda, Filip Baloš, Lufthansa, Muspell, Lakeside X i Funk Shui, Hali Gali kolektiv: Sitzpinker, Proto Tip i Vizelj, The Casualties, Coroner, Ratos de Porao, Uada, Conflict, Amna, Fox, Prti Bee Gee, Sajsi MC, Bejbi Motorola x Thea Texxxas, Masayah, Micka Lifa, Mlada Beba, Sassja, Tam & Jymenik i mnogi drugi. Celokupan program je dostupan ovde. ULAZNICE U prodaji su trenutno jednodnevne ulaznice, a za sve goste van Novog Sada ostavljen je odgovarajući kontingent na festivalskim kapijama. Informacije o cenama ulaznica se nalaze u sekciji Ulaznice na festivalskom sajtu, kao i na prodajnim mestima i onlajn na stranicama Gigs Tix-a.

Četvorodnevne ulaznice potrebno je zameniti za festivalske narukvice, a jednodnevna ulaznica omogućava direktan ulazak na festival, bez zamene za festivalsku narukvicu. Radna vremena i lokacije zamenskih mesta: CENTAR Utorak, 9. jul: 16 - 22h Sreda, 10. jul: 16 - 22h Četvrtak, 11. jul: 12 - 00h KAMP Utorak, 9. jul: 16 - 22h Sreda, 10. jul: 16 - 22h Četvrtak, 11. jul: 12 - 00h TVRĐAVA Utorak, 9. jul: 10 - 20h Sreda, 10. jul: 10 - 01h Četvrtak, 11. jul: 10 - 03h Petak, 12. jul: 18 - 03h Subota, 13. jul: 18 - 03h Nedelja, 14. jul: 18 - 03h Festivalska narukvica važi za jednog posetioca i omogućava jedan ulazak svakog festivalskog dana u periodu od 19:00 do 03:00 posle ponoći. Festivalsku narukvicu nije dozvoljeno skidati za vreme festivala.

ULAZI Kapije Exita otvaraju se svakog dana u 19:00, a zatvaraju se u 03:00, nakog čega nije moguće ući na festival, osim tokom Nultog dana (Day 0) kada će kapije biti otvorene u 19:00, a zatvaraju se u 01:00. Zbog očekivane velike posete, EXIT apeluje na sve posetioce da na festival dođu ranije, kako bi izbegli gužve na kapijama. U toku jedne večeri posetioci mogu na festival ući samo jednom. Posetioci su dužni da uvek imaju neki od ličnih dokumenata. Pored festivalskog obezbeđenja, ulaze kontroliše i policija, kako bi se izbeglo unošenje zabranjenih predmeta i supstanci na festival. PROGRAM, SATNICA I MAPA Program ovogodišnjeg EXIT festivala se nalazi ovde, a satnica ovde. Na Petrovaradinskoj tvrđavi će tokom festivala biti postavljeni bilbordi sa preciznom mapom festivala i svih bina, info pultova, hitne pomoći i slično. Flajere sa mapom festivala i satnicama posetioci mogu pronaći i na info pultovima, kao i kod promotera. EXIT ĆE OVE GODINE BITI OTVOREN POSEBNIM NULTIM DANOM (DAY 0) Veliki Wim Hof, čovek koji je mnoge naučnike ostavio u čudu pomerivši granice izdržjivosti ljudskog organizma, će ceremonijom otvaranja obeležiti početak Nultog dana, odnosno Day 0 ovogodišnjeg EXITa! Milioni ljudi koji ga prate širom sveta maštaju o prilici da ga upoznaju i čuju šta ima da kaže, a tu privilegiju imaće upravo novosadska publika kako uveče na Petrovaradinskoj tvrđavi tako i ranije tokom dana na gradskoj plaži Štrand. U nastavku programa publika će moći da peva zarazne Rim Tim Tagi Dim stihove koji su zaludeli Evropu a koje na Tesla Universe binu donosi Baby Lasagna, a pored njega nastupiće i Iniko, Burak Yeter sa Dimash Qudaibergenom, Whyte Fang, Keni Nije Mrtav, kao i srpska predstavnica ovogodišnje Evrovizije Teya Dora. Ovoj ekipi pridružio se još jedan predstavnik naše zemlje na takmičenju za najbolju pesmu Evrope od prošle godine – Luke Black. FESTIVALSKI KAMP Exitov kamp, najpopularniji festivalski smeštaj u Novom Sadu, i ove godine će od 9. do 16. jula biti smešten na Štrandu, najlepšoj peščanoj plaži na Dunavu. Pored standardne ponude koju čine zatvoreni tuševi sa toplom vodom, toaleti, raznovrsna ponuda hrane i pića, prodavnica sa kamperskom opremom, stanica za punjenje elektronskih uređaja i lokeri za lične stvari, posetioci EXIT kampa imaće i muzički program od 17 do 20 časova. Kamp je otvorio svoja vrata, check in i check out biće mogući 24 sata, a recepcija će raditi tokom celog dana i noći sve do 14. jula. VOZOM NA EXIT! EXIT festival i Srbija voz ponovo su odlučili da obraduju festivalsku publiku, olakšaju i ubrzaju put do Petrovaradinske tvrđave! I ove godine se uvode posebne linije vozova na relaciji Beograd – Novi Sad, a vožnje će trajati manje od sat vremena, sa više od 50 redovnih dnevnih i noćnih polazaka. Vozovi će kretati iz pravca Beograda prema Novom Sadu u 21.30, 22.00, 23.00, 00.10 i 01.00, a iz pravca Novog Sada prema Beogradu u 01.30, 02.30, 03.30 i 04.30. Svi vozovi će stajati na železničkoj stanici Petrovaradin, u neposrednoj blizini Tvrđave, kao i na stanicama Novi Beograd, Batajnica, Nova Pazova, Stara Pazova, Inđija, Beška, Sremski Karlovci i Novi Sad. Karte za dodatne linije dostupne su za kupovinu putem mobilne aplikacije ili web sajta Srbija Voza uz popust od pet odsto, kao i na blagajnama i kartomatima. EXIT MOBILNA APLIKACIJA Sve važne informacijame o EXIT 2024 izvođačima i nastupima dostupne su i u aplikaciji Woov. EXIT KARTICA ZA PLAĆANJE Kartica za plaćanje je zvanično i jedino sredstvo plaćanja za kupovinu pića, hrane i ostalih proizvoda na EXIT festivalu. Biće dostupna na svim uplatnim (top-up) mestima na festivalu i u kampu (samo za posetioce koji borave u kampu). Novac je moguće uplaćivati gotovinski ili platnom karticom. Novac na karticu može da se uplaćuje isključivo u dinarima (RSD). Nije moguća upotreba nijedne druge valute. Korisnici Visa platne kartice automatski stiču pravo na 5-15% popusta na plaćanje pića. Moguće je povratiti nepotrošena sredstva u svakom trenutku na blagajnama koje su zadužene za to (označene sa „refundacija/refund“). Neophodno je da se refundacija izvrši na festivalu. Naknadni povraćaj sredstava neće biti moguć. Detaljne infomacije o EXIT karticama za plaćanje nalaze se na sajtu festivala. Pronađi odgovore na sva pitanja u vezi sa karticom za plaćanje ovde. GRADSKIM AUTOBUSOM DO FESTIVALA Tokom trajanja festivals biće dodatnih polazaka Javnog gradskog prevoza tokom noći, a svim posetiocima nudimo i opciju app NSmart putem koje mogu lakše da kupe karte za autobus. Aplikacija je takođe dostupna i na Apple Store-u. FOODLAND EXIT će i ove godine obezbediti izuzetno široku ponudu hrane, na čak pet lokacija na kojima će se nalaziti objekti festivalskog Foodlanda. Na centralnom Foodlandu, smeštenom nasuprot glavnog ulaza na festival, posetioci će moći da kupe peciva, kobasice, sendviče, palačinke, pice, paste, roštilj, kinesku hranu, kafu, čaj, „corn dog“, girice, pomfrit, tornado krompir, burgere, kokice, krilca, fišburgere, bečku, salate, chicken nuggets. Na Foodlandu kod Akademije umetnosti biće dostupni roštilj, pice, sendviči, palačinke, kobasice, indeks sendvič, giros, salate, pomfrit, drpana prasetina, „corn dog“, chicken nuggets, kokice, ali i specijalna ponuda veganske hrane, sveže ceđeni sokovi, kafa i čaj. Na Foodlandu u Gornjem gradu, kod Muzeja, moći će da se kupe kobasice, piletina, pomfrit, sendviči, indeks sendviči, pice, palačinke, vege burgeri, kokice, kirteš kolač, indeks sendviči, kafa i čaj. Na Foodlandu između mts Dance Arene i No Sleep stage-a posetioci će moći da se osveže hladnim sokovima i slatkišima. Za sve kampere festivala obezbeđen je i festivalski Foodland na Štrandu sa širokom ponudom hrane, od doručka sa jajima, rižota, salata, roštilja, pice i palačinki, preko ceđenih sokova, do kafe. Takođe, gotovo svaki štand nudi vegansku hranu. EXIT MERCH Zvanični EXIT merch prodaje se u EXIT shopu na 4 pozicije, u blizini glavnog festivalskog ulaza, nasuprot centralnom Foodlandu, u gornjem gradu između Reggae i Fusion bine, i kod Akamedija (između mts Dance Arene i Glavne bine), kao i u kampu. Tu posetioci mogu kupiti dizajnirane EXIT majice, dukseve, cegere i bandane, koristeći EXIT karticu za plaćanje. PRAVILA EXIT FESTIVALA DA – rančevi (školski ranac je maksimalna veličina) DA – šeširi/kape DA – upaljači DA – mobilni telefoni i tablet uređaji DA – naočare za sunce DA – cigarete i elektronske cigarete DA – mali kišobrani DA – kabanice DA – kapi za čišćenje kontaktnih sočiva DA – fotoaparati i kamere (uz zvaničnu press akreditaciju) DA – insulin (sa dijabetičarskim bukletom i ličnim dokumentima) DA – lekovi (uz originalni izveštaj doktora i originalno pakovanje)

NE – droga i opijati NE – noževi i ostalo oružje NE – flaše i konzerve NE – instrumenti NE – hrana i piće kupljeni izvan granica festivala NE – šatori NE – kućni ljubimci NE – veliki kišobrani NE – pokrivači NE – štapovi za „selfie“ NE – štapovi za GoPro kamere NE – GoPro kamere NE – eksterne baterije NE – dronovi NE – transparenti sa govorom mržnje uperenim ka verskoj i rasnoj pripadnosti, seksualnoj orijentaciji i sl. NE – dezodoransi i parfemi

foto: Exit Promo, EXIT Photo Team

LOST AND FOUND Lost & Found šator se nalazi na centralnom Foodlandu (nasuprot glavnom festivalskom ulazu) i na njemu posetioci mogu ostaviti bilo šta što pronađu na festivalu (lični dokument, mobilni telefon, novčanik i sl.). Takođe, na pultu se mogu raspitati o predmetima koje su izgubili. Mogu pisati i na mejl lostandfound@exitfest.org. PARKING Ne postoji festivalski parking za posetioce. Najbliži parking je na gradskoj strani, pre mosta Duga ili u Petrovaradinu. Saobraćaj u ulicama u okolini festivala za vreme festivala je obustavljen. Vožnja od EXIT kampa do festivala se ne preporučuje. Zbog velikih gužvi na prilazu Petrovaradinskoj tvrđavi i nekoliko zatvorenih ulica u Petrovaradinu, vožnja može potrajati mnogo duže od pešačenja ili prevoza autobusom. LOKERI Na raspolaganju su lokeri male i srednje veličine, u kojima posetioci mogu ostaviti lične stvari, uz obezbeđenu struju. Loker se može iznajmiti na festivalu na centralnom Foodlandu na jedno veče ili za sve četiri festivalske večeri, ili u festivalskom kampu. Cene za iznajmljivanje lokera su sledeće: Locker camp 4 dana – 3.500 RSD Locker festival (Foodland) 4 dana – 3.500 RSD Locker festival (Foodland) 1 dan – 1.600 RSD PRVA POMOĆ Na Exitu sve četiri noći dežuraju i ekipe Crvenog krsta, službe Hitne pomoći i vatrogasna služba. U zavisnosti od jačine zvuka na koncertima, postoji opasnost da dođe do oštećenja sluha i drugih zdravstvenih tegoba. U zavisnosti od vrste i jačine svetlosnih efekata, postoji opasnost da dođe do oštećenja vida i drugih zdravstvenih tegoba. U slučaju da je posetiocima potrebna bilo kakva pomoć, mogu se obratiti radnicima obezbeđenja u prepoznatljivim fluorescentnim prslucima. PSIHOLOŠKA PODRŠKA Štandovi za psihološku podršku posetiocima nalaziće se na više lokacija – u EXIT kampu, na Foodland-u, ali i na OPENS State of EXIT zoni festivala. Cilj je da se posetiocima festivala pruži mesto za predah, podrška pri aktuelnim teškoćama i poverljiv razgovor. EXIT INFO PULT ​U svakom trenutku​ ​posetioci se mogu obratiti promoterima na info pultu, ​koji se nalazi ​u blizini Glavne bine i Foodland-a.

Live prenosi određenih EXIT nastupa biće emitovani na Facebook stranici i YouTube kanalu, a fanovi će na Instagram i TikTok nalozima moći da prate najuzbudljivije festivalske trenutke, dok će na Flickr nalogu biti dostupna selekcija najlepših fotografija Exita 2024.

Pro