Rasprodati kompleti ulaznica za EXIT, jednodnevne i dalje u prodaji! Poseban kontingent na festivalskim kapijama!

U samom finišu predfestivalskog iščekivanja i one fenomenalne atmosfere koja počinje da bruji Novim Sadom, po svim ulicama i njegovim skrivenim kutcima, interesovanje za EXIT festival je u punom jeku! Kompleti ulaznica za sve dane festivala su već uveliko rasprodati, a svi oni koji još uvek nisu obezbedili svoje mesto na najuzbudljivijem događaju godine u prodaji su još uvek jednodnevne ulaznice, a za one koji nisu iz Novog Sada ostavljen je odgovarajući kontingent koji će biti dostupan na festivalskim kapijama.

Savetujemo da požurite jer će cene uskoro rasti. Iskoristite priliku i obezbedite svoje mesto na vreme!

Ogroman odziv i veliko interesovanje za ovogodišnji EXIT je u punom jeku! Ove godine se iščekuje jedna od najjačih muzičkih postavki do sada, a festival će ugostiti više od 200.000 posetilaca iz preko 80 zemalja sveta tokom pet nezaboravnih dana. Ove godine, na Petrovaradinskoj tvrđavi, EXIT festival će ponosno dočekati ljubitelje muzike iz svih krajeva sveta! S raznih kontinenata, od Azerbejdžana do Urugvaja, posetioci će se okupiti kako bi zajedno stvorili jedinstvenu globalnu atmosferu. Neka od zemalja iz kojih dolaze uključuju Bangladeš, Kolumbiju, Egipat, Indiju, Južnu Koreju, Kazahstan, Maleziju, Saudijsku Arabiju, Singapur, Južnu Afriku, egzotičnu Obalu Slonovače i Ekvador, ali i Južnu Koreju, Monserat, Oman, Peru i mnoge druge. EXIT će opet biti epicentar svetske raznolikosti i muzičkog jedinstva!

Posetioci festivala biće smešteni u udobnim novosadskim hotelima i apartmanima, kao i u omiljenom festivalskom kampu, koji je juče otvoren na Štrandu, najlepšoj peščanoj plaži na Dunavu. U kampu je ostalo još malo slobodnih mesta, za koje se očekuje da će ubrzo biti popunjena.

Jednodnevne ulaznice za četvrtak mogu se kupiti po ceni od 3.690 dinara, za petak po ceni od 4.490 dinara, za subotu po ceni od 3.990 dinara, dok su ulaznice za nedelju dostupne po ceni od 3.390 dinara. Ulaznice za Nulti dan mogu se nabaviti po promo ceni od 2.790 dinara. Sve ulaznice su dostupne ovde, kao i na prodajnim mestima i onlajn na stranicama Gigs Tix-a.

foto: EXIT Photo Team

Novo izdanje EXIT festivala, sa temom EXIT Starseeds i sloganom „Probudimo naše supermoći zajedno“, biće održano od 10. do 14. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi, uz Nulti dan, 10. jula na Tesla Universe bini, u čast rođendana našeg najvećeg pronalazača Nikole Tesle! Na EXIT Starseeds od 10. do 14. jula na Petrovaradinsku tvrđavu stiže legendarni hip-hop i pop sastav Black Eyed Peas, koosnivač Rage Against The Machine Tom Morello, rodonačelnik trapa Gucci Mane, Cavalera, Carl Cox, Bonobo, Black Coffee, Maceo Plex, KlangKuenstler, Sara Landry, Sama’ Abdulhadi, Rudimental, John Newman DJ Hybrid live, Ofenbach, Steve Angelo, Azhariah, Ofenbach i mnogi drugi! Ceo program možete pogledati ovde.

