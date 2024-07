Poznati jednoglasno – EXIT SE NE PROPUŠTA! Evo koga sve možete sresti na Petrovradinskoj tvrđavi, i na čijim nastupima

Dok odbrojavamo sate i minute do otvaranja festivalskih kapija i početka još jednog nezaboravnog petodnevnog spektakla sa nizom najvećih svetskih muzičkih zvezda, uzbuđenje deli i ništa manje impresivna lista poznatih ličnosti koje stižu na Petrovaradinsku tvrđavu, ujedinjeni u jednoj zajedničkoj ideji – EXIT SE NE PROPUŠTA! Glumica Dragana Mićalović, muzički kritičar Dragan Ambrozić, glumci Viktor Savić, Miloš Petrović Trojpec i Aleksandar Radojičić, influenserka Nađa Popivoda i mnogi drugi otkrivaju čije nastupe obavezno posećuju, a mi vam otkrivamo koga sve možete sresti u masi!

Naša poznata glumica Dragana Mićalović, osim po zapaženim ulogama u domaćim filmovima i serijama, poznato je lice i u redovima EXIT publike, a za ovu godinu na njenoj listi nastupa koji se ne propuštaju našli su se Artbat, Maceo Plex, John Newman, Black Coffee, Ofenbach i Argy. Glumac Viktor Savić ima ozbiljan staž i pređenu kilometražu na Petrovaradinskoj tvrđavi od prvog izdanja festivala, a ističe da „Svaka godina nosi neki novi najbolji trenutak na Exitu”. Možete ga sresti svuda, jer uvek izdvoji bar jedan dan da prošeta po celoj tvrđavi i poseti sve bine, a ove godine najviše se raduje setu koji donosi Barry Can’t Swim!

Njegovom kolegi Aleksandru Radojičiću je obilaženje festivalskih bina takođe deo tradicije, a sigurno ćete ga sresti na nastupu Carlite na mts Dance Areni. I naš poznati košarkaš Nikola Kalinić „voli da cunja” i jedva čeka Black Eyed Peas, Carl Coxa, Bonoba, I Hate Models i DJ Sebastiana, na Carl Coxu mu se pridružuje i glumac Miloš Petrović Trojpec, dok teniserka Nina Stojanović ne propušta ni Maceo Plexa ni Bad Copy!

Umetnički direktor Tesla Universe bine i muzički kritičar Dragan Ambrozić izdvaja top 3 nastupa koji se ne propuštaju: „Tom Morello apsolutno treba da bude na vašem repertoaru. To je jedan generacijski doživljaj, jedan od stubova kulture”. Tu je i holandski bend Altin Gün, koji je opisao kao „egzotičan rokenrol zvuk koji se oslanja na orijent”, a izdvojio je i Gucci Mane-a, opisujući ga kao „čoveka koji je pokrenuo priču iz unutrašnje potrebe da stvori novi hip-hop jezik”.

Srđan Olman, novinar koji je u protekloj deceniji osvojio srca publike kao stand-up komičar komadima „Severno ledeni humor”, „Pravda za Olmana”, „Šta nas je snašlo” i „Stručnjak”, najavljuje da će u petak ispratiti Lannin nastup na mts Dance Areni, a kao društvo za tu priliku pozvao je kolegu komičara Antea Travizija. Pridružuje se i legendarni trio iz „Državnog posla” – Čvarkov, Torbica i Boškić, koji su u sada već viralnom snimku otkrili koja imena sa ovogodišnjeg programa ih najviše privlače i pozvali sve da im se pridruže!

Iz Njujorka direktno na EXIT stiže harizmatična influenserka Nađa Popivoda: „Obavezno posećujem Dance Arenu i Main Stage, ali mogu i da zalutam na No Sleep i na Trance”! Jedan od omiljenih influensera Veseleen ima ambiciozan plan: „Pokušaću sve da obiđem”! Jedva čeka nastupe Carl Coxa, Black Eyed Peas, Sare Landry, I Hate Models i Gucci Mane-a, a „startna” ekipa su mu kolege sa faksa i posla: „Mi dođemo i budemo jedna ekipa, ali se onda svi raštrkamo, pa budemo svi zajedno sa Exitom jedna velika ekipa”.

Naša astrofizičarka Tijana Prodanović, na TikToku poznata kao Dr Cosmic Ray, EXIT dočekuje na sebi svojstven način – ona je svojim pratiocima predstavila kako bi Black Eyed Peas zvučao na Marsu! Učesnica Survivora i pevačica Ivana Štrbac, ali i niz poznatih influensera, među kojima su Aleksa Simić (Halo Milice), Jovi Tomi, Amil Ćorović i Vlada StreetFashion otkrivaju da će veći deo festivala provesti u Exitovom hramu elektronske muzike, a podeljeni su između dva apsolutna favorita – Carl Coxa i Black Coffee-ja!

Timu Carl Cox pridružuje se i Nemanja Milović, koji ove godine puni svoje EXIT punolestvo, dolazeći na festival osamnaesti put, a tim Black Coffee je i pobednica prošlogodišnjeg Survivora, Antonia Ivić, kojoj će društvo praviti zvezdana ostrvska ekipa – Anđela Čačić, Nikolina Ambulija, Leo Cvetković i Leon Barić! Krug najpoznatijih ostrvljana koje ćete moći da sretnete u masi se tu ne završava, jer se pridružuje i učesnica prošlogodišnjeg Survivora i model Draga Jovanović, koja je u najvećem hajpu zbog dolaska Sare Landry i Maceo Plexa.

EXITU SE RADUJU I DOMAĆE, REGIONALNE I SVETSKE ZVEZDE!

Veliki Carl Cox takođe jedva čeka da se ponovo sretne sa Exitovom publikom: „Uvek sam smatrao EXIT jednim od najboljih svetskih festivala na kojem sam nastupao i radujem se što se vraćam nakon toliko godina. Arena je tako posebno mesto za nastupanje, kada vidim ljude kako plešu nakon 12 sati provedenih uglavnom na istom mestu i ne žele da idu bilo gde drugde...nastupati za njih predstavlja apsolutno zadovoljstvo" – rekao je u intervjuu za Euronews, a fanove je pozdravio i preko Instagrama.

„Jedan od najboljih festivala na svetu”, „uzbuđen sam što se vraćam”, „jedva čekam”, „Exite, spremni smo!”, „biće čarobno” – neki su od komentara koje su uoči Exita podelile vodeće svetske muzičke zvezde koje ćemo u narednim danima imati prilike da čujemo na festivalskim binama, a Vintage Culture, Maceo Plex, Francis Mercier, Henry Saiz, Estella Boersma i mnogi drugi samo su neke od njih! Publiku je na Instagramu pozvao i Max Cavalera, koji sa bratom Iggorom donosi žestoke rifove legendarnog benda Sepultura.

Hrvatska pevačica Ida Prester uoči Exita objavila je emotivan spot i pesmu kojima rekapitulira i slavi prvih 20 godina svojih šljokičavih nastupa i najboljih đuskanja na festivalu, dok je naša mlada i perspektivna DJ zvezda Lanna otkrila da ne propušta setove koje donose Black Coffee i Carl Cox!

Na EXIT Starseeds od 10. do 14. jula na Petrovaradinsku tvrđavu stiže legendarni hip-hop i pop sastav Black Eyed Peas, koosnivač Rage Against The Machine Tom Morello, rodonačelnik trapa Gucci Mane, Cavalera, Carl Cox, Bonobo, Black Coffee, Maceo Plex, KlangKuenstler, Sara Landry, Sama’ Abdulhadi, Rudimental, John Newman DJ Hybrid live, Ofenbach, Steve Angelo, Azahriah, Ofenbach i mnogi drugi! Ceo program možete pogledati ovde.

Jednodnevne ulaznice za četvrtak mogu se kupiti po ceni od 3.690 dinara, za petak po ceni od 4.490 dinara, za subotu po ceni od 3.990 dinara, dok su ulaznice za nedelju dostupne po ceni od 3.390 dinara. Ulaznice za Nulti dan mogu se nabaviti po promo ceni od 2.790 dinara. Sve ulaznice su dostupne ovde, kao i na prodajnim mestima i onlajn na stranicama Gigs Tix-a.

