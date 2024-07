PRVO VEČE FESTIVALA U PUNOJ SNAZI: Na EXIT stižu Gucci Mane, Carl Cox, Villagers of Ioannina City i niz drugih!

Na Tesla Universe binu večeras stiže rodonačelnik trepa, Gucci Mane, koji svojim ikoničnim zvukom nastavlja prošlogodišnju proslavu 50 godina hip-hopa, a pridružuju se Đorđe & venok x vekac, Z++ i Thicc Boi b2b Xo! Veliki Carl Cox, simbol DJ profesije, na mts Dance Arenu donosi specijalni tročasovni Hybrid Set, uz dugoočekivane nastupe KlangKuenstlera, Same’ Abdulhadi, Franky Waha i DJ Mene-a! Visa Fusion bina postaje epicentar gitarskih rifova uz Villagers of Ioannina City, dok će povratak američkih punk ikona The Casualties nakon 15 godina obeležiti veče na žestokoj Explosive Stage infused by Old Spice bini!

foto: EXIT Photo Team, Exit Promo

Jedan od najekskluzivnijih nastupa prve večeri EXIT festivala na Tesla Universe binu donosi Gucci Mane – neprikosnoveni rodonačelnik trap zvuka i ujedno jedno od najpoznatijih imena ovog muzičkog pravca. Već svojim prvim albumom „Trap House", izdatim 2005. godine, kumovao je novom žanru, najavio ga kao veliku promenu u svetu muzike i pomerio čitavu tadašnju scenu. Danas je trap jedan od vodećih globalnih pravaca popularne muzike, a sam Gucci Mane je jedno od najintrigantnijih imena u svetu muzike. Pored njega, praznik hip-hopa na Glavnu binu donose Đorđe & venok x vekac, Z++ i Thicc Boi b2b Xo!

foto: EXIT Photo Team, Exit Promo

Na mts Dance arenu stiže sam simbol DJ profesije Carl Cox sa svojim specijalnim trosatnim Hybrid Setom kojim će prodrmati Tvrđavu i dokazati zašto već 40 godina važi za jednog od najvećih! U Exitov hram elektronske muzike stižu i KlangKuenstler, kraljica palestinske techno scene Sama’ Abdulhadi, ali i autentični Franky Wah i dinamični DJ Mene! Na omiljenu andergraund elektronsku binu, NSNS Stage Refreshed by Heineken Silver, stižu Aname b2b Blr, Yotto, Airrica, Henry Saiz i drugi, a celokupan program na preko 40 festivalskih bina i zona, kao i satnica, mogu se naći na sajtu EXIT festivala.

foto: EXIT Photo Team, Exit Promo

Visa Fusion bina večeras će postati žarište gitarskih rifova i energetski nabijenih nastupa koje predvodi jedinstveni grčki psihodelični rok sastav Villagers of Ioannina City, a pridružuju se novosadske punk legende Ritam nereda i Hali Gali ekipa ispred koje će se predstaviti garnitura mladih beogradskih bendova – Vizelj, Sitzpinker i Prototip. Furiozne gitare na Explosive Stage infused by Old Spice bini predvode američke punk ikone The Casualities, bend koji je ostavio trajan uticaj na muzičku scenu svojim buntovničkim duhom, a koji se u Srbiju vraća posle 15 godina!

Na EXIT Starseeds u narednim danima stižu i legendarni hip-hop i pop sastav Black Eyed Peas, osnivač benda Rage Against The Machine Tom Morello, braća Cavalera, Bonobo, Black Coffee, Maceo Plex, Sara Landry, John Newman DJ Hybrid live, Ofenbach, Steve Angelo, Altin Gün, Azahriah, Ofenbach. Jednodnevne ulaznice za četvrtak mogu se kupiti po ceni od 3.990 dinara, za petak ili subotu po ceni od 4.490 dinara, dok su ulaznice za nedelju dostupne po ceni od 3.390 dinara. Sve ulaznice su dostupne na sajtu EXIT festivala, kao i na prodajnim mestima i onlajn na stranicama Gigs Tix-a.

Promo