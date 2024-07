EXIT UZ GUCCI MANE-A I CARL COXA OKUPIO PREKO 40.000 LJUDI, TVRĐAVU VEČERAS OSVAJAJU POP-RAP IKONE BLACK EYED PEAS!

Četvrtak na Exitu prošao je u znaku trap rima, najjačih elektronskih bitova i moćnih gitarskih rifova – Gucci Mane oduševio je publiku ispred Tesla Universe bine, mts Dance Arenu osvojio je veliki Carl Cox, furiozne gitare na Visa Fusion bini predvodili su Villagers of Ioannina City, a preko 40 festivalskih bina i zona u punom sjaju ugostile su više od 40.000 posetilaca! EXIT se večeras nastavlja u još jačem ritmu uz pop-rap ikone Black Eyed Peas, vodeći svetski DJ dvojac Artbat i Aloka, dok Argy i Vintage Culture donose svoj premijerni b2b set!

EXIT STARSEEDS RECAP DAY 1

Neprikosnoveni rodonačelnik globalnog trap zvuka Gucci Mane doneo je temelje vodećeg svetskog žanra pred oduševljenu publiku ispred Tesla Universe bine, koja je pulsirala u ritmu oštrih rima i besprekornog flowa! Tvrđavom su se nizali bangeri „Freaky Gurl”, „Photoshoot” i „Pillz”, a megahit „Wake Up in the Sky” nikoga nije ostavio ravnodušnim. Otkucaje su na 174 bitova po minutu do kasno u noć držali Rudimental, Dub FX i Flava D, a publiku su ranije tokom večeri oduševili i autentični Oliver Tree, Đorđe & Venok x Vekac, Z++ i Thicc Boi b2b Xo.

foto: EXIT Photo Team

Hodočašće ka Exitovom hramu elektronske muzike, mts Dance Areni, poveo je veliki Carl Cox, sinonim za DJ profesiju, koji je isporučio maestralan tročasovni Hybrid Set! Tvrde i mračne bitove na najveći plesni podijum doneli su kraljica palestinske techno scene Sama’ Abdulhadi i dugoočekivani set KlangKuenstlera, publiku su prethodno rasplesali Franky Wah i Mene, a obližnju NSNS Stage Refreshed by Heineken Silver osvojili su Yotto, Aname b2b Blr, Airrica, Henry Saiz i drugi.

Furiozni gitarski rifovi bili su rezervisani za Visa Fusion binu, na kojoj je nastupio grčki psihodelični stoner rok sastav Villagers of Ionannina City, ali i novosadske punk legende Ritam nereda i beogradska Hali Gali garnitura bendova – Vizelj, Proto tip i Sitzpinker, dok je najžešća Explosive Stage infused by Old Spice bina bila u znaku velikog povratka američkih punk ikona The Casualties nakon 15 godina!

foto: EXIT Photo Team

Večeras se program EXIT festivala nastavlja u još jačem ritmu – na Tesla Universe binu stižu pop-rap ikone i jedan od najuspešnijih muzičkih sastava svih vremena Black Eyed Peas, a pridružuju se Azahriah i Joker Out. Na mts Dance Arenu stiže vodeći svetski elektronski dvojac Artbat, Argy i Vintage Culture premijerno predstavljaju svoj b2b set, na NSNS Stage Refreshed by Heineken Silver stižu Kobosil, Cassie Raptor, Estella Boersma i drugi, a satnica i ceo program po binama mogu se naći na sajtu EXIT festivala.

Na EXIT Starseeds u narednim danima stižu i osnivač benda Rage Against The Machine Tom Morello, braća Cavalera, Bonobo, Black Coffee, Maceo Plex, Sara Landry, John Newman DJ Hybrid live, Ofenbach, Steve Angello, Altin Gün, Ofenbach i mnogi drugi. Jednodnevne ulaznice za petak ili subotu još uvek se mogu kupiti po ceni od 4.490 dinara, ulaznice za nedelju dostupne su po ceni od 3.390 dinara, a uskoro se očekuje poskupljenje. Sve ulaznice su dostupne OVDE, kao i na prodajnim mestima i onlajn na stranicama Gigs Tix-a.

1 / 2 Foto: EXIT Photo Team

