KURIR JE ZA VAS PRIPREMIO FANTASTIČAN POKLON - U SUBOTU, 13. JULA, UZ DNEVNE NOVINE, LJUBAVNI ROMAN!

Ljubavni romani su neizostavni deo opuštanja i odmora. Ljubav kao tematika relaksira nas i uvodi u svet mašte.

Zbog toga želimo da vaše leto dodatno ulepšamo uz ljubavne romane, koji će tokom jula i avgusta svake subote ići kao dodatak uz dnevne novine Kurir.

Kurir vas u subotu, 13. jula, daruje poklon romanom “Put nedovršene ljubavi“.

Ovaj uzbudljivi roman donosi priču o Zorani, ženi koja je maštala o mirnom životu ušuškanom u porodičnoj idili. Međutim, njen se život našao u potpunom beznađu kad ju je, posle saobraćajne nesreće, suprug ostavio zbog mlađe. Očajna i zadubljena u svoje misli, Zorana je čekala svoju narudžbinu u kafiću i gledala u dokaz da je razvedena kad je doživela još jedan udarac - ovaj put stigla ju je karma. Ispred nje je, zgodan i visok, stajao on - njena prva velika ljubav, koju je ostavila upravo zbog sad već bivšeg supruga. Reči su joj zastale u grlu, zbunjena, nije mogla da ih složi, mozak joj je zaledio, zaboravila je da diše, jedva je dolazila do vazduha dok je gledala čoveka ispred sebe. On je bio ponosan, smeškao se kao da joj se ruga, dok mu je srce ubrzano kucalo. Zorana je bukvalno pobegla od njega, a on je gledao za njom mršteći se. Stegnuo je pesnicu, podigao je da lupi o sto, ali se u poslednjem trenutku predomislio. Mora da sazna šta joj se desilo...

“Put nedovršene ljubavi“ je roman koji će vas osvojiti svojim strastvenim zapletom i nežnim ljubavnim tonovima, idealan za letnje čitanje i beg u svet romantičnih avantura.

Uživajte u ovom poklonu i otkrijte čari neprežaljene ljubavi kroz priču koja miriše na prošlost i sudbinske preokrete.

Neka Kurirov ljubavni roman bude neizostavni deo vašeg leta i vašeg prtljaga!

