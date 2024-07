SVE JE SPREMNO ZA SUTRAŠNJI KONCERT DEEP PURPLE NA TAŠMAJDANU!

Kragujevački bend Epilog predgrupa rock legendama

Sve je spremno za jedan od najiščekivanijih događaja godine! Legendarni bend Deep Purple sutra će održati koncert na Tašmajdanu, a slika sa lica mesta to i potvrđuje: bina je montirana, svetla su postavljena, zvučnici podešeni - sve je spremno za nezaboravnu noć rock'n'rolla!

Publika će imati priliku da čuje večne hitove poput „Smoke on the Water“, „Highway Star“ i „Hush“, ali i da uživa u performansu benda koji se smatra jednim od 5 najuticajnijih rok sastava ikada, koji je, osim što pripada elitnoj Rock & Roll Hall of Fame ekipi, svojevremeno ušao u Ginisovu knjigu rekorda kao najglasniji rock bend.

Kao predgrupa nastupiće kragujevački bend Epilog.

Ulaznice za sutrašnji rock spektakl dostupne su putem sajta efinity.rs, aplikacije efinity, na blagajnama Beogradske Arene i Doma omladine Beograda, kao i u TC Rajićeva (I sprat).

