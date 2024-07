Zoom na Exitove zone: Ne samo sjajan muzički program, već i mnogo uzbudljivih pratećih sadržaja!

Zvezdanu atmosferu novog izdanja Exita, upotpunjuju uzbudljivi sadržaji i nagradne aktivacije na više od 40 bina i zona, koje nose autentičan pečat brojnih partnera festivala. Saznajte šta vas još očekuje, pored spektakularnog muzičkog programa, do 14. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi!

mts BOX zone

foto: EXIT Photo Team

Sve posetioce gladne novih iskustava i nezaboravnih uspomena, u mts BOX zoni očekuje impresivna postavka – instagramični set-up za pravljenje najboljih festivalskih fotografija, u trenucima predaha između nastupa muzičkih magnata.

Heineken Silver Mash Music Box zone

Interaktivna Heineken Silver Mash Music Box zona je ove godine „must“ stanica za sve obožavaoce odlične muzike i piva! Svi posetioci će imati priliku da se oprobaju u ulozi DJ-a, zaigraju na „muzičkoj kutiji“ i kreiraju svoj jedinstveni muzički mix. Pored Mash Music Box-a, možete računati i na nesvakidašnje virtuelno iskustvo kroz VR igricu, a sve koji pokažu kreativnost očekuju sjajne nagrade.

Kroz Green EXIT platformu realizovaće se i opsežna kampanja prikupljanja ambalaže radi reciklaže u saradnji sa partnerima Ball Corporation pod programom „Svaka limenka se računa”, HEINEKEN Srbija, Ekostar Pak, Coca-Cola, Solagro Smart Recycling i TOMRA.

Ove godine biće proširen mobilni sistem sakupljanja ambalaže uz nagrađivanje tako da obavezno obratite pažnju na brendirane mobilne timove sa rančevima koji će sakupljati limenke, PET flašice i plastične čaše. Promoteri će izdavati vaučere i za pet dostavljenih praznih ambalaža posetioci će vaučere moći da zamene za nagradu - gratis pivo Heineken Silver ili Coca-Cola Zero. Pored mobilnih sistema prikupljanja ambalaže, na festivalu će se nalaziti i TOMRA reciklomati na kojima će posetioci moći da predaju limenke i PET flašice.

Visa Olympic zone

foto: EXIT Photo Team

Pod sloganom #PustiDaTeRitamVodi, Visa Olympic zona spaja olimpijski duh Pariza sa interaktivnim plesnim iskustvom. Svim posetiocima EXIT festivala, Visa nudi priliku da se kroz Breakdance VR izazov oprobaju u sportu koji ove godine debituje na letnjim Olimpijskim igrama i osete se kao svetske sportske zvezde u Visa AI photo booth-u.

Together X House stage by IQOS

Neočekivano iskustvo koje budi čula očekuje publiku na TogetherX House by IQOS bini! Prepustite se svetu muzičkih avantura, ukusnih senzacija, prelepih slika, neodoljivih mirisa i taktilne interakcije, u svetu bez duvanskog dima, gde se spajaju vrhunska muzika i multi-senzorna iskustva, savremena umetnost i napredna tehnologija. Decenija inovacija slavi se u ritmu najboljih internacionalnih house DJ-eva, među kojima su Antdot, Fabrizio Marra, Alex Wann, Sasson, Apache, Mount Rouge, Sparrow & Barbossa, Maxi Meraki, Djeff i Kitty Armor. Skoknite do festivalske raskrsnice IQOS Sensory Oasis i uronite u misterioznu i multisenzornu art instalaciju „The Cube“, koja će vas i vaše društvo provozati do druge dimenzije i nazad! Posetioci će na TogetherX House by IQOS bini imati neponovljivu priliku da budu među prvima prijavljenima za globalni TogetherX događaj u Tokiju, na kojem nastupa legendarni DJ iznenađenja!

Old Spice Refresh Zona

Old Spice je kreirao zonu za relaksaciju, druženje sa ekipom i uživanje u raznim zanimljivim aktivacijama, a dobrodošli su svi koji žele da se opuste, zabave i ostanu sveži do zore!

Tanqueray Gin & Tonic bar

Ako poželite da na Exitu popijete prvoklasni džin-tonik, pravac do nekog od Tanqueray gin & tonic barova! Na osam festivalskih lokacija, pri Tesla Universe bini, Reggae i Latino binama, Akademiji, Foodlandu i Dance areni, možete sami otkriti zašto je Tanqueray džin 2023. godine bio proglašen za No.1 džin na svetu po oceni barmena u izveštaju Drinks Internationala.

Konzumirajte odgovorno zona

Promocija podizanja svesti o odgovornom konzumiranju alkohola, ključna je strategija Diageo „Društveno odgovorni do 2030“ kampanje, pokrenutoj sa ciljem da više od milijardu ljudi osvesti na ovu temu u narednih deset godina. S tim u vezi, pod okriljem brendova Tanqueray & Don Julio, u Exitovoj „Konzumirajte odgovorno“ zoni, publika će biti animirana kroz edukativni kviz o alkoholu i o njegovoj odgovornoj konzumaciji.

Don Julio Paloma cocktail bar – On Stage @mts Dance Arena

Don Julio tekila je jedno od najprestižnijih imena u svetu tekile, a istorija ove destilerije seže do daleke 1942. godine. Don Julio Blanco ima karakterističan oštar ukus agave sa nagoveštajem citrusa i predstavlja idealnu komponentu za pravljenje fantastičnih i osvežavajućih koktela, poput Don Julio Palome, a to je već dovoljno dobrih razloga da posetite Don Julio Paloma On stage koktel bar u Hramu elektronske muzike!

Tanqueray VIP @Tesla Universe bina

Izaberite savršenstvo džin ukusa: Tanqueray London dry – neprevaziđeni klasik, Tanqueray Flor de Sevilla – inspirisan notama mediteranske pomorandže ili Tanqueray Blackcurrant Royale – luksuzan spoj klasičnog džina sa crnom ribizlom, vanilom i cvetnim esencijama! Sve u svemu, Tanqueray VIP Tesla Universe bina nudi senzacionalnu selekciju džin-tonika, spremnih da dodaju još malo magije u vaše noći na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Coke Studio zone

foto: EXIT Photo Team

Nakon fenomenalnog druženja od prošle godine, svi su pozvani da se na ovom Exitu okupe u Coke Studio zoni i u najboljoj energiji proslave slobodu, strast, ljubav i smeh... Uz odličnu muziku, sjajnu ekipu, ritam koji pokreće masu i spice of magic koktele, neizostavan sastojak je Coca-Cola Real Magic! Za maksimalan muzički ugođaj postaraće se Capo di Tutti Capi, Nadežda Dimitrijević, After Baka, Nemax, Petar Portman, Iva Arifaj, Dakissa, Mirko & Meex, Dakman, Vanja Babić, Mancha i The +. Svratite u Coke Studio zonu da napunite baterije, za još više uživanja u daljim avanturama na Festivalu!

Jack Daniels zone

Nezaobilazni klasik - Jack sa dve kocke leda, kao i novi kokteli sa prepoznatljivom osnovom, tradicija su kojom se i ove godine ističe Jack Daniels zona! Otvoriće je svojim nastupom DJ Disko Luka, koji prvo veče sleće direktno sa talasa SUPER FM radija. U ostalim noćima, muzički program će upotpuniti niški bend PENTHOUSE, DJ Macro, DJ Looda Sosa, DJ Shi Cu i druga dobro poznata lica sa beogradske i novosadske klupske scene, a provod će poslednje večeri zaokružiti An DJ. Posetioci će u U Jack Daniels zoni moći da okušaju sreću i zabave se kroz različite igre, kao što su stoni fudbal, Rick Game i NadJackivanje, za koje je uz volju potrebna i snaga! Za sve koji bi želeli da se uz piće zagrevanja stilizuju za nastavak noći, tu je posebna akcija – uz tri kupljena Jacka, osvojite Jack Daniels dolare i sređivanje brade ili šišanje kod čuvenog novosadskog berberina Đoleta, Dirty Cut. Tu je i ledeni novitet, Jack Daniels & Coca Cola mix u konzervi, kao i Jack Daniels Lynchburg limunada – idealan izbor za one koji samo žele da uživaju u najlepšem pogledu na Novi Sad preko zidina Tvrđave.

IDEA Star is born zone

IDEA lounge zona pod imenom „Star is born“, inspirisana je sazveždjem EXIT festivala i namenjena svim posetiocima koji žele da uživaju u udobnom prostoru kod Visa Fusion bine i da kroz dinamične aktivacije ožive sebe kao zvezdu festivala! Uživanje u najboljem zvuku sa pogledom na zvezde, to je ono što poseta IDEA Star is born zoni garantuje. Uz to, IDEA prodavnica će i ove godine biti na usluzi svim korisnicima EXIT Kampa na Štrandu od 9 do 20h, a u ponudi će biti sve što im može biti potrebno tokom boravka u Kampu.

Red Bull - Red Bull Hot Spot

Red Bull pomaže Exitovim posetiocima da probude svoje supermoći! Pronađite svoje tri omiljene Red Bull limenke u Red Bull hot spotovima i otkrijte svetlucavu magiju koja se širi tvrđavom, jer je u svakoj limenci moć da vam učini noć nezaboravnom.

Perfect Sunset By Aperol Spritz

Magične zalaske sunca na Petrovaradinskoj tvrđavi do savršenstva dovodi osvežavajući Aperol Spritz! U Perfect Sunset By Aperol Spritz zoni publika će moći da se prepusti omiljenom letnjem piću, kvalitetnom druženju i laganom ritmu koji mami na ples.

Alexandar Cosmetics Beauty Space

U Alexandar Cosmetics Beauty Space-u, svačije lice zablistaće zvezdanim sjajem! Pored brzog, festivalskog šminkanja i iscrtavanja kreativnih detalja na licu, na ovoj lokaciji očekuje vas i pregršt zanimljivih aktivnosti, igrice na sreću i sjajne beauty nagrade, koje iskustvo posete Exitu ove godine podižu na novi nivo uživanja!

DDOR osigurava EXIT univerzum! - DDOR osiguranje Safety zone

Dok čekate da stotine umetnika otpočnu sjajnu žurku na više od 40 bina u prostoru Petrovaradinske tvrđave, jedna zona pružiće vam i zabavu i najveću sigurnost! DDOR bezbedna zona, smeštena pored Reggae bine, i ove godine biće posvećena bezbednosti u saobraćaju. Kompanija DDOR osiguranje uz Agenciju za bezbednost u saobraćaju, pružiće posetiocima korisno iskustvo simulatora prevrtanja, kako bi shvatili značaj vezivanja sigurnosnog pojasa. U toku Festivala, svi koji svrate u DDOR aktivacionu zonu, imaće priliku da se okušaju i u simulatoru vožnje, učestvuju u zanimljivim igrama, kao i da rešavaju kviz znanja, koji donosi i poklone!

EXIT open air bioskop

foto: EXIT Photo Team

Uz bogat muzički, festival ove godine prati i tematski filmski program, jer je na mestu nekadašnje Latino bine radi EXIT Open Air bioskop! Na repertoaru je 10 filmova koji donose priče o umetnicima koji su u muzici ostavili neizbrisiv trag. Prvi festivalski dan obeležile su projekcije britanskog dokumentarca „Soul boys of the western world” posvećenog sceni osamdesetih godina i bendu „Spandau Ballet”, kao i film „Liam Gallagher: As it was”, koji prati život i karijeru čuvenog frontmena benda Oasis. U ostalim danima posetioci putuju kroz vreme i muzičke epohe uz selekciju filmova koji portretišu Janis Joplin, Billie Holiday-ja, Milesa Davisa, David Bowie-ja, Michaela Hutchencea, Stevena Patricka Morrissey-ja, Bob Marley-ja i Miriam Makebe.

