HEINEKEN® SILVER OSVEŽAVA MUZIKU I DONOSI ENERGIJU EXIT FESTIVALA

Deveti put za redom, EXIT i čuveni pivski brend Heineken® udružili su snage kako bi priredili još jedan spektakl na Petrovaradinskoj tvrđavi i pokazali zašto Novi Sad ima najbolji muzički festival u Evropi. Specijalno osmišljen program traje ukupno pet dana, od srede do nedelje, a na stejdževima će publika moći da uživa u nastupima brojnih svetskih zvezda, kao što su Tom Morello, Carl Cox, Black Coffee, Maceo Plex, Sara Landry, Black Eyed Peas i mnogi drugi. Preko 200.000 posetilaca, koliko se očekuje na 23. izdanju festivala, biće u prilici da ,,osveže’’ svoj pogled ka muzici, jer će Heineken® Silver predstaviti različite aktivacije na festivalu, poput interaktivne Mash Music Box zone koja obećava pravi doživljaj.

foto: Promo/Benny Gaši

Posebnu atrakciju nosi NSNS stage refreshed by Heineken® Silver, kultna i druga najveća elektronska bina festivala. Ova pulsirajuća oaza najkvalitetnijeg underground zvuka okuplja svetske, regionalne i lokalne zvezde u impresivnu elektronsku postavu. Svoje DJ umeće pokazaće i pobednici ovogodišnjeg Let’s Mix It Festivala - Zira, The+, Dakissa i Dakman, mladi talenti koji će doneti novi zvuk i napraviti atmosferu za pamćenje. Pored njihove podrške, predstojeće večeri će upotpuniti i strana vodeća imena kao što su Sara Landry, Kobosil, Helena Hauff, Cassie Raptor, Francis Mercier i mnogi drugi. Svaki nastup biće ispraćen osvežavajućim Heineken® Silverom, stvarajući energiju koja povezuje raznovrsnu publiku do ranih jutarnjih sati.

Heineken® Silver zona predstavlja epicentar dešavanja na festivalu, pružajući posetiocima sjajno iskustvo koje spaja vrhunsku muziku sa osvežavajućim pivom. U okviru svoje zone, Heineken®će omogućiti svima koji to žele, da se oprobaju u ulozi DJ-a i uživaju u dinamičnom stvaranju muzike sa prijateljima.

Takođe, kompanija HEINEKEN i ove godine pokazuje svoju društvenu odgovornost kroz akcije prikupljanja ambalaže radi reciklaže. Posebni mobilni timovi će tokom festivala sakupljati limenke, PET flašice i plastične čaše, omogućavajući posetiocima da za svakih pet praznih ambalaža dobiju vaučere za gratis Heineken® Silver pivo.

Festival traje do 14. jula, stoga vas pozivamo da osetite pravu letnju energiju uz Heineken® Silver!

