MAGIJA EXIT FESTIVALA: Nezaboravni momenti koji će se zauvek pamtiti!

Dok se utisci sležu, a mi usput polako pokušavamo da uhvatimo nekoliko sati sna i vratimo se u svakodnevni tok života, osvrnućemo se na neverovatna iskustva i nezaboravne momente koji su obeležili ovogodišnji EXIT festival!

foto: Exit Photo Team

NEZABORAVNI #EXIT2024 MOMENTI

Jedan od najzapaženijih nastupa priredio je legendarni Black Coffee koji je u nedelju, 14. jula, zatvorio Dance Arenu. Njegov emotivni set tokom izlaska sunca na mts Dance Areni bio je snažno iskustvo za sve prisutne. Nastup je dostigao vrhunac kada je zatvorio jednim od najvećih hitova u istoriji muzike „I Will Survive”, stvarajući nezaboravne uspomene svima koji su se tog jutra razmahali lepezama na legendarnoj mts Dance Areni.

Ove godine se na festivalu desio jedan poseban trenutak koji je svima stvorio jezu i trnce, stvarajući suštinu onoga što EXIT čini tako posebnim. Na Tesla Universe bini, Tom Morello i njegov sin Roman oduševili su publiku svojim izvođenjem hita Rage Against the Machine „Killing in the Name Of" dokazujući da je muzički talenat zaista generacijski!

foto: Exit Photo Team

Mts Dance Arena bila je žarište energije sa I Hate Models koji je isporučio sirove, intenzivne ritmove, a najbolje plesne pokrete pokazao je upravo DJ koji je nastupio pre njega - Patrick Mason, koji je svojom energijom predvodio desetine hiljada rejvera na mts Dance Areni! U još jednom nezaboravnom trenutku, Baby Lasagna, koji je zajedno sa svojim bendom, nakon svog debitantskog nastupa na Exitu, zabeležio ikoničnu fotografiju sa celom publikom ispred Tesla Universe bine, stvorio je trenutak koji će se pamtiti zauvek uz rečenicu “Kleknite ispred Exita!”.

Rovovi Tvrđave mogli bi pričati priče o najvećem rejvu ikada na NSNS refreshed by Heineken Silver bini, gde su neverovatni setovi Oğuza i Sare Landry podigli energiju na nove visine uzbuđenja i intenziteta! Ove godine je upravo ta bina, po prvi put u sitoriji EXIT festivala, bila popunjena do poslednjeg mesta, što pokazuje da zvuk „nove” generacije itekako ima svoje mesto pod suncem!

foto: Exit Photo Team

Na festivalu se takođe desio magični nastup Lave, tokom kojeg je izveden remiks tematske pesme ovogodišnjeg EXIT festivala „Starseed” Human Riasa na mts Dance Areni, očaravajući publiku kosmičkim vibracijama.

Najemotivnija priča odvijala se tokom treće večeri festivala kada je jednoj Sandri san postao realnost kada su je momci iz tima američkog fudbala Wild Dogs na rukama izneli na binu kako bi upoznala svog idola I Hate Models! Sandra je mlada DJ-ica i producentkinja iz Crne Gore, koja je i pored toga što je u invalidskim kolicima uspela da doživi dugo sanjani san - poseti i uživa u elektronskom programu festivala iz svih uglova!

Na ceremoniji otvaranja festivala, tokom Nultog dana koji se održao u čast rođendana vanvremenskog naučnika Nikole Tesle, poslata je snažna poruka o stanju današnjeg sveta, osvetljavajući globalnu krizu i oštre klasne razlike između siromašnih i bogatih. Prikazane su prirodne katastrofe i sve veće posledice ratova širom sveta, što je izazvalo duboku refleksiju među prisutnima.

Tokom poslednje večeri festivala dodatno uzbuđenje izazvao je Henry Ammar koji je najavio datume za 25. godišnjicu EXIT festivala, koja će se održati od 10. do 13. jula 2025. godine! Do sada se registrovalo više od 6.500 ljudi, a svi koji žele da sad osiguraju svoje mesto po najboljim cenama to će moći da urade još samo danas do ponoći na sajtu EXIT festivala.

foto: Exit Photo Team

EXIT festival 2024 bio je dokaz moći muzike i zajednice i mesto na kojem su stvorene uspomene koje će, sigurni smo, trajati zauvek. Tih večeri prepuni šanci Petrovaradinske tvrđave postali su svetski epicentar kosmičke energije, koji su se, zajedno sa Zvezdanom decom, usudili da zamišljaju drugačiji svet od onog običnog i time ostavili svoj trag na stranicama istorije. Tokom narednih dana EXIT festival će podeliti još puno sjajnih momenata na svojim mrežama, a svi posetioci su pozvani da svoje najlepše momente pošalju kako bi i oni postali deo EXIT Starseeds magične avanture!

