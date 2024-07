Jedan od vodećih svetskih retreatova u oblasti ličnog razvoja Ada Divine Awakening predstavlja prva 33 imena ovogodišnjeg izdanja!

Jedinstveni međunarodni festivalski retreat Ada Divine Awakening i ove godine od 13. do 18. septembra na čarobnoj Adi Bojani okupiće renomirane svetske predavače iz oblasti ličnog razvoja, partnerskih i porodičnih odnosa i širenja svesnosti, kao i neke od vodećih umetnika svesne muzike i world music žanra. Do sada je objavljeno 33 od ukupno 44 imena koja će posetioce povesti na jedinstveno putovanje samospoznaje i transformacije, a predvode ih vodeći svetski predavači za partnerske odnose – Stefanos Sifandos, Arja Hendrikx, Aaron Kleinerman i mnogi drugi. Za deo programa na našem jeziku biće zaduženi međunarodno priznati trener ličnog razvoja, glumac i pisac Siniša Ubović, stručnjakinja za holističko isceljenje Margarita Georgievna Milenković, motivaciona govornica Jadranka Petrović i niz drugih.

foto: EXIT Photo Team

Muzički program sačinjen je od nekih od najcenjenijih muzičara svesne muzike – od tri dvojca sa nebeskim zvukom, Chantress Seba, Awaré i Yaima, preko alhemičarke zvuka Vylane Marcus do vizionara i jednog od najvećih klasičnih gitarista našeg vremena Estas Tonnea. Do sada nenadmašeno interesovanje za ovogodišnje izdanje festivala dolazi od posetilaca iz preko 50 zemalja sveta. Osnovni cilj ADA retreata je da u posetiocima maksimalno aktivira životnu energiju, kako bi je iskoristili za unapređenje sopstvenog života u svim segmentima u kojima im je to najneophodnije - partnerstvima, karijeri i izobilju, porodičnim i prijateljskim odnosima, poboljšanju zdravlja, razvoju svesnosti, opštem blagostanju, i drugim.

Jedinstveno putovanje samospoznaje i oslobađanja ličnog potencijala ove godine predvodi Stefanos Sifandos, svetski priznati edukator i ekspert koji će polaznike povesti put emocionalnog oslobađanja i razumevanja naše uloge u odnosima koje negujemo, a pridružuju se i ugledni facilitatori i stručnjaci za partnerske odnose Arja Hendrikx i Arron Kleinerman, ali i facilitatorka moćnih radionica svesnog plesa Devi Mohan.

foto: EXIT Photo Team

Na Adu Bojanu stižu i dobro poznati stručnjaci iz zemlje i regiona, a predvode ih Siniša Ubović – glumac, pisac i vodeća ličnost na polju motivacije, savremenog liderstva i primenjene duhovnosti, Margarita Georgievna Milenković, istaknuta stručnjakinja u oblasti holističkog isceljenja i osnivačica Reiki Udruženja Srbije, kao i motivaciona govornica Jadranka Petrović.

Za jedinstveno putovanje svakog posetioca tokom ovog jedinstvenog retreata biće zaduženi i Zola Dubnikova, Candice Halliday Bryant, Aaron Kleinerman, Afke Reijenga, Xavier de Forceville, Arja Hendrikx, Amanda Biccum, Shaft Uddin, Aviv Asis, Luba Evans, Steve Shiva, Julia Krakova, Joseph Pepe Danza, Katia Buben, Sirayan Lokah i Niko Marinelli, dok će još istaknutih facilitatora i predavača biti objavljeno uskoro.

Muzički program Ada Divine Awakening festivalskog retreata takođe će biti autentično duhovno iskustvo, koje će svoj vrhunac doživeti na samom kraju festivala uz koncert koji će prirediti vizionar i jedan od najvećih muzičara današnjice, Estas Tonne. Prethodiće mu šest dana intenzivnih dnevnih radionica i večernjeg programa praćenog svesnom i world muzikom koju donose tri jedinstvena dvojca, vodeća u ovim pravcima – Chantress Seba, Awaré i Yaima, ali i alhemičarka zvuka Vylana, Lava Nikolić, Mushina i Naturritu.

foto: EXIT Photo Team

Ovogodišnje izdanje festivala Ada Divine Awakening, biće održano od 13. do 18. septembra 2024. na jedinstvenoj Adi Bojani, uz poslednji dan rezervisan za koncert neverovatnog Estasa Tonnea. Na sajtu festivala dostupni su različiti paketi ulaznica koji uključuju smeštaj, festivalsku ulaznicu, kao i ulaznicu za koncert Estasa Tonnea sa popustom i do 20%, a zbog najvećeg interesovanja do sada i posetilaca koji dolaze iz preko 50 zemalja sveta, očekuje se da će ovogodišnje okupljanje biti rasprodato i pre početka festivalskog retreata.

