„Exite, bilo je APSOLUTNO NEZABORAVNO!“ – emotivni utisci izvođača o EXIT Festivalu još uvek se prepričavaju!

Svaki EXIT ostavi neizbrisiv trag u srcima posetilaca i utiske od kojih se živi do narednog izdanja, a ove sezone, festival je iznova nadmašio očekivanja, ne samo najvernijih fanova, već i svetskih megazvezda, od kojih su neke imale priliku da prvi put dožive atmosferu i publiku kakvu nijedan drugi festival nema! Svoje iskrene i emotivne utiske, brojni izvođači su podelili i na svojim društvenim mrežama, među njima su Carl Cox, I Hate Models, Whyte Fang, Tom Morello, John Newman, Cavalera, Sara Landry i mnogi drugi.

EXIT Starseeds 2024 | Thank You!

Jedan od najvećih magova elektronske muzike, Carl Cox lansirao je Exitovu publiku u drugu dimenziju premijerom svog hybrid live seta, a u kakvom sećanju mu ostaje ovaj nastup, podelio je i sa više od dva miliona svojih pratilaca na svojim mrežama:

„Exite, bilo je APSOLUTNO NEZABORAVNO! Energija i ljubav koju sam osetio sa svih strana bila je posebna. Kao i uvek, nastup na Dance Areni je neverovatno iskustvo i bilo je pravo zadovoljstvo nastupati pred tako fantastičnom publikom“, napisao je Cox u svojim Instagram i X postovima, uz najavu da će se EXIT festivalu rado vratiti ponovo.

Jutra nad rasplesanom mts Dance Arenom su tradicionalno među najnežnijim i najenergičnijim sećanjima na EXIT, a svanuće završnog dana festivala pred masom koja celim srcem prati svaki bit ostaje najupečatljviji momenat za I Hate Models:

„Kakvo nezaboravno iskustvo nastupati tokom izlaska sunca na EXIT festivalu! Svima koji su nam se pridružili na Dance Areni i delili ovaj magični trenutak, hvala od srca. Vaša energija i ljubav učinili su ovaj set zaista posebnim. Ne mogu opisati koliko sam bio srećan tokom ovog trenutka, volim vas, ljudi,” napisao je poznati DJ ponet emocijama u svom Instagram postu.

foto: EXIT Photo Team

Holandski motivacioni govornik Wim Hof, svima poznatiji kao The Iceman, na svom Instagramu pravi osvrt na magičnu ceremoniju otvaranja Exita u nultoj festivalskoj noći, koju je upotpunio svojom mantričavom energijom: “neverovatan festival na kom sam nedavno učestvovao u Srbiji. Slobodna energija, slobodna medicina, slobodna ljubav”, napisao je on ističući glavne poruke kojima je ujedinio publiku sa svih krajeva sveta.

Pred sam izlazak na Tesla Universe binu - trenutak koji smo 24 godine čekali, legendarni gitarista i osnivač Rage Against the Machine, Tom Morello, uzbuđeno se javio svojim fanovima na Instagramu: „Prvi nastup ikada u Srbiji za par sati. Jedva čekam,” a spektakl i ovacije publike koje su usledile ne bi mogle stati ni u jednu objavu!

Koliko im EXIT znači i da prvi zaborava nema, potvrđuju i priče sa društvenih mreža regionalnih zvezda, pa tako rastuća ikona i evrovizijski predstavnik Hrvatske - Baby Lasagna, na svom Instagramu piše: „Kakvo iskustvo, daleko iznad onoga što sam zamišljao! Hvala EXIT festival, hvala Novi Sad”, a kao neprevaziđenu uspomenu sa festivala nosi i svoj prvi selfi s publikom u karijeri.

Ni suverena pop-soul zvezda među headlinerima ovogodišnjeg festivala, John Newman, nije ostao imun na energiju Exita, te je na svom Instagramu podelio posebno emotivne utiske o svom nastupu:

„Pokazujem mojoj ćerki prethodni nastup na Exitu stalno, kako bih joj pokazao šta tata radi i sada sam ponovo doživeo taj trenutak posle 8 godina u novoj eri mene i mojih fanova. Zaista sam ostavio sve na toj bini, do kraja nastupa sam ostalo bez snage i stigle su me emocije, zaista se nadam da to bilo jasno svima koji su bili tamo. Hvala još jednom svima na Exitu. Volim vas iz sveg srca.”

foto: EXIT Photo Team

Dovoljno je reći „EXIT!!!“ jer atmosfera u publici i energični selfiji Cavalere sa hiljadama fanova koji su zapalili društvene mreže, govore više od 1000 reči! Članovi legendarnog The Exploiteda, uz čiji je nastup publika bukvalno podivljala od uzbuđenja, komentarišu na mrežama da im je ovo bio jedan od omiljenih nastupa u karijeri ikada!

Kraljica audi-vizuelnog performansa, Whyte Fang očarala je publiku pred Tesla Universe binom svojim jedinstvenim nastupom, a koliko joj je lično značio potvrđuje njena X objava: „Videti kako svet koji sam kreirala u svojoj glavi postaje stvarnost je nestvarno iskustvo. Zahvalna sam svima vama koji želite da postojite u ovom svetu sa mnom,” napisala je ona u svojoj objavi.

Još jedna DJ-jica koja je ostavila publiku bez daha, a publika nju, jeste Sara Landry! „RAZNELI STE MI UM! Bilo mi je toliko zabavno u Novom Sadu u nedelju na EXIT festivalu, hvala vam svima puno što ste došli. Srbijo, VOLIM TE“, reči su kojima je ona prenela svoje utiske na Instagramu.

Čistu emociju ne krije ni Oguz, u čijem je srcu uz armiju novih fanova, EXIT dobio posebno mesto: „Volim vas sve mnogo EXIT festival! EXIT u mom srcu zauvek.”

Za Cassie Raptor, ovaj EXIT ostaje „najbolja seansa izlaska sunca ikada”, koji je u postu na Instagramu živopisno dočarala: „Zamislite techno svirku u drevnoj tvrđavi i dodajte na to predivan izlazak sunca! Legendarni EXIT festival je oživeo tu viziju! Bio je to veoma poseban trenutak, oni koji su bili tamo sa mnom znaju tačno o čemu govorim”. Njenim utiscima pridružuje se i Artbat, koji u svojim postovima na Instagramu ističe „neverovatno jutro na EXIT festivalu sa tako toplom i prijateljskom publikom”.

Koliko je teško izdvojiti najbolji među toliko magičnih trenutaka sa publikom na Exitu potvrđuje i energični karusel Willy Williama u kom na svom Instagramu prenosi „koliko je ludilo“ nastupati na Tvrđavi pred 35000 ljudi.

Poznato je koliko emocija Idu Prester veže za EXIT, a nakon što je i ove godine u prepoznatljivoj šljokičavoj energiji vinula je publiku Fusion bine u nebesa, uzbuđenje je podelila i sa pratiocima na Instagramu: „Ljudi, kakva zurketina na EXIT festivalu! Proslavili smo prvih 20 godina da se Tvrdjava tresla. Krcati Fusion i puno srce svih nas u bendu. Spremni smo za sledećih 20 i jedva vas čekamo“, rekla je Ida, zahvaljujući publici „na svakom pljesku, pevanju, bodrenju i toplini“.

foto: EXIT Photo Team

DJ dvojac Divolly & Markward su takođe na svojim mrežama zahvalili publici na već tradicionalno fantastičnom druženju: „Velika nam je čast što iz godine u godinu zatvaramo Mainstage na Exitu, ono što se desilo juče između 04:30h i 06:00h je zaista bilo magično, hvala vam do neba za najlepše jutro u našim životima i takođe veliko hvala svima koji su ostali do kraja i neumorno plesali sa nama.”

Utiske sa minulog Exita delili su na mrežama i brojni drugi izvođači, koji samo potvrđuju snažne utiske publike – EXIT je u svakoj godini neponovljivo iskustvo, a ovog puta bilo je vredno svega! Dok još osećate ritam u telu i prisećate se najmoćnijih trenutaka koji su obeležili ovo leto na Petrovaradinskoj tvrđavi, počnite već da se spremate za naredno, jubilarno 25. izdanje Exita, jer vas očekuje još više uzbuđenja i kvantni skok u festivalskom iskustvu.

