Novi kanali Warner Bros. Discovery na Orion TV platformi!

Kompanija Orion telekom najavila je da će od 1. avgusta korisnici Orion TV platforme moći da uživaju u šest novih Warner Bros. Discovery TV kanala. Ovi kanali će obogatiti ponudu Orion telekom usluga i pružiće još vrhunskog sadržaja za uživanje uz priloge iz prirode, zabave, informisanja i sporta.

Discovery Channel

Discovery Channel vas vodi u daleke krajeve i svet prirode, od veličanstvenih ravnica Serengetija do surovih divljina Aljaske. Emisije pružaju gledaocima moćne veze sa autentičnim pričama iz stvarnog života, omogućujući im da prošire svoje vidike i umove. Gledaoci prolaze kroz adrenalinsko uzbuđenje plivanja sa ajkulama, ushićenje pri pronalasku zlata, neverovatna naučna otkrića i impresivne tehnološke inovacije, sve zajedno sa svojim omiljenim voditeljima.

Eurosport

Eurosport zauzima primarno mesto za sport u Evropi tako što otključava moć sporta kroz lokalizovani sadržaj sa najvećih svetskih sportskih događaja. Eurosport je glavni nosilac prava za Olimpijske igre u većem delu Evrope, za Tour de Frans i Giro d’Italia, kao i za teniske Grand Slam turnire. Kombinacija zadivljujućih priča i velikih sportskih događaja uživo, podstaknuta stručnim timovima strastvenih ljudi, pruža mogućnost da budete u centru zbivanja tokom cele godine.

HGTV

HGTV donosi priče za celu porodiu, predstavlja stručnjake za nekretnine i renoviranje, kao i neverovatne transformacije domova koje inspirišu publiku. Za sve koji traže zabavan i inspirativan sadržaj o domu i životnom stilu, HGTV je pravo mesto. Namenjen je, ljubiteljima uradi sam projekata i svima koji sanjaju o savršenom domu.

HGTV je poseban jer sluša gledaoce koji sa oduševljenjem dele mišljenja o svojim omiljenim voditeljima i pričama o tome kako je HGTV uticao na njihove živote. Kad god ljudi govore o HGTV-u, njihova lica se ozare jer, na neki način, ovaj brend pripada svima.

ID

ID je neumoran u potrazi za istinom i podrškom onima koji upravo to traže. Priče koje vode gledaoce do granica ljudskog ponašanja i opisuju najgora ljudska iskustva u isto vreme ističući ono najhumanije i najbolje u nama. ID je pripovedač kojem verujete i uvek vas drži na ivici u iščekivanju onoga što sledi.

TLC

TLC nudi izuzetne priče iz stvarnog života, pune emocija, humora, nade i ljudske empatije, uz emisije koje obuhvataju fascinantne porodice, dirljive transformacije i ključne trenutke u životu.

Sve emisije su žive i autentične jer dolaze od istinitih priča ljudi koji dele najiskrenije emocije: ljubav, tugu, ponos, sreću. TLC je poznat po svojoj raznovrsnosti, a gledaoci mogu da biraju između različitih kategorija sadržaja: porodica, sastanci, doktori, venčanja i ekstremna težina. Ne možemo govoriti o TLC-u, a da ne spomenemo neke od najpoznatijih emisija: " 90 Day Fiancé", " Say Yes to the Dress", "Sister Wives", " Dr. Pimple Popper", " My 600-lb Life", " I am Shauna Rae", " Body Parts", " My Big Fat Fabulous Life".

Novi TV kanali su dostupni korisnicima već u Osnovnom paketu i to na pozicijama: Eurosport 1 (303), Eurosport 2 (304), Discovery (401), HGTV (402), TLC pozicija (403) i ID (404).

Priključite se i uživajte u najboljem što Orion televizija može da ponudi! Iskoristite LETNJU AKCIJU i uz ugovornu obavezu na 24 meseca dobijate 30% popusta na TV pretplatu. Televizija bilo kada, bilo gde, preko bilo kog Interneta, na do 3 SMART uređaja dostupna vam je već od 800 RSD mesečno.

