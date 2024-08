Sa Travellandom leto u Grčkoj traje do kraja oktobra! Najpovoljniji grčki hoteli sa 3, 4 i 5 zvezda

Kako temperature rastu, vreli letnji dani sve više nas podsećaju na potrebu da se osvežimo, opustimo i pobegnemo od svakodnevnog stresa. Kada se traži idealno rešenje, odlazak na more neizostavno dolazi na prvo mesto. Za sve one koji još nisu iskoristili svoj letnji odmor, sjajna vest je da još uvek nije kasno. Leto u Grčkoj traje sve do kraja oktobra, pružajući vam priliku da uživate u suncu, moru i prelepim pejzažima i nakon vrhunca sezone.

Iskoristite jedinstvenu priliku i produžite svoje leto na najlepšim grčkim plažama uz atraktivne i povoljne aranžmane iz bogate ponude agencije "Travelland". Bez obzira na to da li tražite udobnost i pristupačnost hotela sa 3 zvezdice, luksuz i eleganciju hotela sa 4 zvezdice, ili vrhunski komfor i prestiž hotela sa 5 zvezdica, “Travelland” ima savršenu ponudu koja će zadovoljiti svačiji ukus. Nekoliko hotela iz ponude agencije posebno izdvajamo kao tople preporuke. Rezervacije svog mesta možete izvršiti I tokom predstojećeg vikenda, jer “Travelland” radi i nedeljom, pružajući vam dodatnu fleksibilnost.

foto: Promo

Smešten uz obalu u slikovitom selu Agia Paraskevi, hotel Ajul Luxury Hotel & Spa Resort 5* se savršeno uklapa u okruženje prepuno blistavih pejzaža, kristalnih voda i šumovitih predela. Cena boravka u hotelu tokom leta sada je prava ekskluziva – na POPUSTU je do čak 55%. Hotel je idealan za porodično druženje i zabavu pod suncem jer poseduje neodoljivi akva park za decu. Dok mališani uživaju u vožnji niz tobogane, odrasli se mogu opustiti uz osvežavajuće napitke pored bazena. Usluga u hotelu je Ultra All Inclusive, pružajući gostima sve što im je potrebno za savršen odmor.

foto: Promo

Ammoa Luxury Hotel & Spa Resort 5* se nalazi u zapadnom delu poluostrva Sitonija, na sopstvenoj peščanoj plaži. Spa centar hotela Ammoa je mesto gde se telo i duša revitaliziraju. Gosti mogu uživati u širokom spektru tretmana. Doživite savršen spoj izvanrednih sadržaja i beskonačnih mogućnosti za uživanje do kraja letnje sezone. Iskoristite i aktuelnu akciju polupansiona po ceni noćenja sa doručkom.

foto: Promo

Dragulj u srcu prirode - Uronjen u prirodnu raskoš, Porto Carras Meliton 5* pruža savršen sklad između luksuza i prirodne harmonije. Ovaj luksuzni hotel nalazi se na predivnom poluostrvu Sitonija, na svega 2 km od šarmantnog grada Neos Marmaras. Smešten je na samoj peščanoj plaži što doprinosi kompletnom ugođaju i stvara nezaboravan doživljaj. Usluga u hotelu je polupansionska ili se pak možete odlučiti za All inclusive.

Hotel Alexandros Palace 5* nudi popust do 25% za savršen porodični odmor. Smešten na veličanstvenoj zelenoj lokaciji, samo 200 metara od prelepe plaže, ovaj luksuzni hotel pruža sve što vam je potrebno za nezaboravan boravak. Bogat i raznovrstan sadržaj hotela garantuje da vam neće biti dosadno tokom boravka. Uživajte u vrhunskim bazenima, spa centrima, restoranima, sportskim aktivnostima i animacijama za decu.

foto: Promo

Koncept, pristup i atmosfera kao kod kuće čine da se stotine porodica vraćaju iz godine u godinu hotelu Hotel Cronwell Platamon Resort 5*. Hotel se nalazi na samoj plaži, između Nei Porija i Platamona. Poznat je po svom impresivnom Splash Parku. Gosti se iznova vraćaju ne samo zbog vrhunskih sadržaja za zabavu i opuštanje, već i zbog pažljivo osmišljenog ambijenta koji garantuje nezaboravne trenutke za celu porodicu.

Hotel Kassandra Mare 4* - smešten je uz plažu sa belim peskom u Solunskom zalivu. Udaljen je 16 km od zaštićenih šuma Eli Neas Fokajas i 5 km od sela Nea Potidea. Uz popuste na cene boravka, iskoristite mogućnost besplatnog smeštaja za dvoje dece do 12 godina u family sobi. Usluga u hotelu je polupansionska (obroci se služe po principu švedskog stola).

foto: Promo

Na samoj obali, u blizini parka u Haniotiju, hotel Hanioti Grand Otel 4* nudi doživljaj urbanog okruženja i toplinu južnog mora. Ovaj hotel predstavlja savršenu kombinaciju modernog komfora, izvanredne usluge i autentičnog grčkog šarma. Sa popustom do 32% na cene boravka, sigurno će privući vašu pažnju. Usluga u hotelu je polupansionska (obroci se služe po principu švedskog stola). Hotel Porto Rio 4* se nalazi na idealnoj lokaciji, na kratkoj udaljenost severoistočno od živopisnog grada Patre, neposredno uz obalu mora. Ovaj prelepi hotel pruža gostima spektakularan pogled na plavetnilo Jonskog i Korintskog mora. Usluga u hotelu je All Inclusive, a računajte i na snižene cene boravka za 10%.

foto: Promo

Smestivši se na izvanrednoj lokaciji, tik uz glavni put koji spaja Hanioti i Pefkohori, Hanioti hotel Grand Victoria 3* se ističe kao skromno, ali šarmantno utočište koje obiluje raznim mogućnostima. Ovaj hotel zauzima povoljan položaj na istočnom delu poluostrva Kassandra, samo 500 metara udaljen od centra živopisnog mesta Hanioti i na svega 350 metara od prelepe peščane plaže. Usluga u hotelu je polupansionska. Aktuelan je popust do 30% za boravak do kraja leta.

Iskoristite priliku da bez žurbe izaberete svoje savršeno letovalište i osigurate mesto u jednom od najboljih grčkih hotela! Poslovnica radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h, ali i nedeljom od 10-17h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Promo