DOMAĆI ORGANSKI JOGURT I KISELO MLEKO STIGLI U MAXI SUPERMARKETE

Vodeći se obećanjem da pruži najbolje od prirode, Nature’s Promise brend trgovinskog lanca Delez proširio je asortiman BIO linije, nudeći još širi izbor organskih proizvoda proverenog kvaliteta. Tako, svi koji tragaju za zdravijim izborima u ishrani sada mogu uživati u organskom jogurtu i kiselom mleku koji na rafove odabranih Maxi, Mega Maxi i Shop&Go prodavnica dolaze sa netaknutih prostranstva Peštera i Golije.

Kako bi zdravije izbore u ishrani učinila dostupnijim kupcima širom zemlje, Delez Srbija neprestano radi na unapređenju receptura i širenju zdravijeg asortimana, sa posebnim fokusom na domaću proizvodnju. Tako su na police ovog trgovinskog lanca stigli sertifikovani organski jogurt i kiselo mleko koji su u potpunosti domaćeg porekla.

„Kako bi obezbedili da do naših kupaca stižu zdraviji proizvodi najvišeg kvaliteta, u saradnji sa lokalnim dobavljačima osiguravamo potpunu sledljivost hrane u svim fazama proizvodnje. Kontrola se vrši od farme do trpeze pa su tako organski jogurt i kiselo mleko dobijeni od sto odsto domaćeg, punomasnog organskog mleka krava sa slobodne ispaše. Uzgajane na području Parka prirode Golija i Pešterske visoravni, one se hrane isključivo organskom travom i stočnom hranom iz organske proizvodnje. Takođe, potpuna sledljivost u organskoj proizvodnji podrazumeva i da samo zemljište na kojem raste trava nije tretirano hemikalijama, što obezbeđuje najviši kvalitet sirovog mleka od kojih su dobijeni ovi domaći mlečni proizvodi“, objašnjava Nemanja Nenić, direktor kvaliteta trgovinskog lanca Delez.

Organskim jogurtom i kiselim mlekom obogaćena je ponuda Nature’s Promise BIO, jedna od četiri linije ovog brenda koja nudi bogatu paletu organskih, visoko-kvalitetnih proizvoda bez veštačkih boja, aroma, zaslađivača i pojačivača ukusa.

Na osnovu izbora potrošača, Nature’s Promise BIO osvojio je i nagradu „Izabrani proizvod godine – Privatne robne marke 2024“, što potvrđuje poverenje koje kupci u Srbiji imaju u ovaj brend kao njihov prvi izbor za kvalitetne i zdravije, organske proizvode.

Promo