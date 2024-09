IQOS Together X Sensorium: Proslava decenije u Tokiju!

Pripremite se za nezaboravno iskustvo! Povodom obeležavanja 10 godina IQOS brenda, organizujemo najveličanstveniji događaj do sada – IQOS Together X Sensorium u fascinantnom Tokiju! Ovaj globalni spektakl, zakazan za 19. oktobar, okuplja strastvene IQOS korisnike iz svih krajeva sveta na jedinstvenom multisenzornom putovanju koje će vam oduzeti dah.

Zamislite prostor gde su vaša čula u stalnom uzbuđenju, gde se performansi, vizuelne umetnosti i muzika spajaju na neverovatne načine. Dobrodošli u Sensorium – carstvo gde su percepcije pojačane, a vaša čula potpuno probuđena.

Steve Aoki, jedan od najpoznatijih DJ-eva na svetu, predvodi muzički deo ovog jedinstvenog događaja. Njegova energija i talent će dodati poseban sjaj ovom već spektakularnom iskustvu. Biće to prilika da se prepustite ritmu, otkrijete nove dimenzije zvuka i u potpunosti uživate u atmosferi Sensorium-a.

U Srbiji smo organizovali nagradnu igru, u kojoj će 11 srećnih pobednika imati priliku da se upuste u ovo neverovatno iskustvo u Tokiju! Ovo je prilika koja se ne propušta – ekskluzivni događaj u jednom od najuzbudljivijih gradova na svetu, gde će svaka sekunda biti ispunjena inovativnim doživljajima.

IQOS Together X Sensorium nije samo događaj; to je prilika da istražite, okusite i uživate u inovativnom svetu IQOS-a. Ovo je jedinstveno iskustvo osmišljeno za one koji žele da povežu svoja čula i upuste se u avanturu koja će im ostati u sećanju zauvek. Sa spektakularnim prostorom površine skoro 10.000m² u srcu Tokija, masivnim građevinskim naporima, najmodernijom tehnologijom i imerzivnim zonama, događaj obećava da će redefinisati vaše poimanje zabave i angažovanja.

Ne propustite priliku da budete deo nečega zaista velikog i nezaboravnog. Pridružite nam se i doživite IQOS kao nikada do sada!

IQOS nije proizvod bez rizika i oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne.

