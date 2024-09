DESET GODINA KONCERTNOG SERIJALA MUSICOLOGY SESSIONS

10 godina od kako je osnovan Musicology Festival koji u Srbiju dovodi neke od najvirtuoznijih svetski priznatih muzičara. Nakon dve godine festivalskog koncepta, prebačen je u BitefArtCafe klub i dobio je formu serijala - Musicology Sessions - kako bi beogradska publika imala priliku da uživa u koncertima tokom cele godine. Musicology je postao neophodnost grada kod uživalaca i poštovalaca jazz, funk, blues, soul, worldmusic i r’n’b pravaca.

Obeležavanje ovog impresivnog jubileja održaće se 05. i 06. oktobra, kada će se održati koncerti benda INCOGNITO i time otvoriti novu 2024/2025 Musicology Sessions sezonu, koji je svojim nastupom i otvorio vrata Novog BitefArtCafe kluba.

Musicology Sessions je i ove godine mesto okupljanja velikih imena muzičke inostrane scene. Pored Incognita u Beograd dolaze i José James, Bill Laurance i Michael League i Kyoto Jazz Massive ft Vanessa Freeman & EONADO.

foto: Promo

INCOGNITO, predvodnici britanske esid džez scene održaće čak dva koncerta u BitefArtCafe klubu, 05. i 06. oktobra.

Više od benda u tradicionalnom smislu, Incognito je stalno promenljiv kolektiv muzičara, što rezultira dinamičnim muzičkim entitetom koji obuhvata širok spektar stilova i kultura. Donose naelektrisanu atmosferu i muzičko majstorstvo kao savršenu koncertnu proslavu više od 40 godina stvaranja. Na repertoaru je njima specifična mešavina soula, džeza i fanka, fuzija sa pesmama koje obuhvataju njihove klasične rane numere, instrumentali, kao i odabrani kaveri. Očekujte da će ovo biti spektakularna noć, uz omiljene Incognito pesme i hitove koji pune plesni podijum, kao što su ‘Always There’ ili ‘Don’t You Worry ‘Bout A Thing’.

Njihov prvi album Jazz Funk bio je instrumentalna tour de force sa fantastičnim gostima.

Sada, nakon 44. godine aktivnog rada, izdali su svoj 19. i prvi dupli album koji nosi naziv Into You.

Donose inovativni zvuk nove generacije londonskog soula, neo soula i jazza. Ekipi su se priključile dve izvanredne pevačice i kantautorke Cherri V i Natalie Duncan, i gitarista Charlie Allen – suvišno je reći da su reakcije bile neverovatne – kako na lajv izvođenjima, tako i na radiju. Na pitanje koja je tajna dugovečnosti i uspeha Incognita, Blui nam je rekao:

“Imamo svoj zvuk i ne pokušavamo da pratimo tuđi ritam! Ljudi vole kontrast u ovom bendu, on drži ljude zainteresovanim za putovanje bilo uživo ili na albumu. Incognito nikada nije bio bend koji pokušava da zaslepi blistavošću i tehničkom veštinom, mi gruvamo da bi vas naterali da se pokrenete i koristimo veličanstvene melodije da ispričamo naše priče. Naši fanovi osećaju da su deo svega toga, a ne samo gledaoci.”

foto: Promo

JOSÉ JAMES, međunarodno priznati džez pevač hip-hop generacije, nastupiće sa svojim bendom i beogradskoj publici prirediće dve koncertne večeri 17. i 18. oktobra u BitefArtCafe klubu, gde će predstaviti svoje 12. studijsko izdanje “1978”.

Njujorški vokalista José James kombinuje džez, soul, drum’n’bass i spoken word u svoj jedinstveni brend vokalnog džeza. Dok navodi svoje glavne uticaje kao što su John Coltrane, Marvin Gaye i Billie Holiday, u živim nastupima podseća na ikone džez-soula iz sedamdesetih godina, istovremeno zadržavajući svoj autentičan stil.

Album “1978” nazvan je po godini kada je Džejms rođen i donosi zvuke sedamdesetih godina, ere u kojoj su se džez, soul, disko i hip-hop sjedinili. Na albumu je radio pet godina i kako kaže, to je njegovo “najautobiografskije” delo do sada.

foto: Promo

Održao je mnogobrojne koncerte po Evropi, Japanu i Sjedinjenim Američkim Državama, a sarađivao je i sa mnogim poznatim umetnicima kao što su Flying Lotus, Robert Glasper, Lalah Hathaway, Ledisi, Aloe Blacc i Jason Moran. Nastupao je i kao gostujući umetnik sa McCoy Tynerom, Laura Mvulom i Jazz at Lincoln Center, Melbourne Symphony i Royal Concertgebouw orkestrima.

O predstojećim koncertima u klubu BitefArtCafe, José je rekao: “Svaka publika donosi nešto posebno, ali publika u Beogradu je magična! Oni zaista pokazuju ljubav na moćan način. Iskreno, moji fanovi su najbolji i uvek mi pružaju ljubav i podršku. Zaista ih cenim. Poslednji put kada sam svirao u Beogradu bilo je zaista posebno. Jedva čekam koncerte, vibracija će biti moćna u tom prostoru, intimna, uzbudljiva I seksi. Ovo je jedan od najboljih bendova koje sam ikada imao, uzbuđen sam što će ih svi čuti.”

“Umetnici imaju posebnu moć – umetnici imaju slobodu. Na ličnom nivou, muzika nekome mora da znači nešto da bi došao na koncert, kupio kartu ili kupio nečiju ploču. Sviranje uživo je iskrenije, ali i teže. Donosi neku drugu energiju koja nastaje trenutno i pomera granice, menja, a kako ćemo reagovati na ove promene zavisi delom od nas na bini, ali i od publike, i sve to u tom jednom trenutku, momentu.”

foto: Promo

BILL LAURANCE i MICHAEL LEAGUE, svetski poznati muzičari, nastupiće 3. novembra. Ovaj koncert obeležiće njihov prvi zajednički duo nastup u Beogradu, predstavljajući publici jedinstven zvuk izvan njihovih uobičajenih projekata.

Sama pomisao na Bil Lorensa i Majkl Liga odmah asocira na Snarky Puppy. Prošlo je skoro dvadeset godina od kada je basista i multi-instrumentalista, rođen u južnoj Kaliforniji, Majkl Lig, osnovao globalno priznati kolektiv koji je osvojio četiri GRAMMY nagrade. Kada je reč o klavijaturisti Bil Lorensu, koji je poreklom iz Londona, on je gotovo isto toliko dugo deo ove avanture širom sveta kao i Lig.

Majkl, koji je već tri puta posetio Beograd, dva puta sa svojim bendom Snarky Puppy i jednom sa Bokante-om, najavljuje da će ovaj nastup biti nešto potpuno novo i drugačije. Ovoga puta, zajedno sa Bil Lorensom, predstaviće novi projekat koji istražuje intimnost i dubinu akustičnih instrumenata, suprotno od energičnog zvuka na koji smo navikli.

foto: Promo

Album „Where You Wish You Were“, njihov prvi duo album, deluje u isto vreme kao logičan razvoj događaja, ali i iznenađenje. Ono što je posebno iznenađujuće, osim formata dua sa svojim smanjenim i koncentrisanim pristupom, je poseban zvučni i stilski karakter muzike. Majkl Lig, prvenstveno poznat kao bas gitarista inspirisan džezom i gruvom, na albumu svira niz uglavnom žičanih instrumenata bez pragova mediteranskog i orijentalnog porekla, pre svega oud, ali i posebnu konstruisanu akustičnu i električnu gitaru i zapadno-afričku liru, ngoni. Svi ovi instrumenti imaju sposobnost da imitiraju glas, a takođe nude mikrotonske mogućnosti koje daleko prevazilaze norme zapadne muzike.

Bil Lorens, koji u svojim projektima, kao i sa Snarky Puppy, često kombinuje klavir i različite sint zvukove, orkestarske aranžmane i digitalne zvučne pejzaže, ovde se u potpunosti fokusira na mogućnosti akustičnog klavira, koji je ‘pripremljen’ dodatnim filcom kako bi se prigušile žice.

Lorens i Lig su se potpuno zaljubili u ideju da urade nešto drugačije od Snarky Puppy, koji je nedavno napunio Vemblijevu arenu u Londonu sa kapacitetom od 12.500 mesta. Duo je imao ideju da svede svoju muziku. Snimanje im je pružilo dugo očekivanu priliku da istraže intimnost, krhkost i jasnoću koja postoji u odnosu između dva muzičara; to je bilo nešto što su obojica želeli da postignu.

“Mislim da su muzičari različita bića i da imaju mnogo strana svojih muzičkih ličnosti. Sklon sam da budem povezan sa većim, glasnijim ansamblima i želeo sam da formiram projekat koji omogućava više slobode i intimnosti. Ovaj duo radi upravo to.”

Na ovom snimku pokušavate da pomerite granice između džeza, orijentalne i mediteranske muzike. Koje su sličnosti i razlike između ovih žanrova?

“Zaista nije bilo misije u smislu komponovanja/izvođenja unutar žanrova. Bil i ja smo jednostavno pisali muziku koja nas je zaintrigirala i osećala se iskrenom, bez mnogo obzira kako bi se to nazvalo. Naravno, to je pod uticajem muzike koju volimo i koju konzumiramo, ali nismo pokušavali da se osvrnemo na bilo šta posebno – samo otkrivamo nove stvari u duo formatu.”

foto: Promo

Na kraju zimskog dela sezone, 29. novembra, stiže nam japanska senzacija KYOTO JAZZ MASSIVE.

Predvođen Shuya Okinom i Vanessom Freeman kao glavnim vokalom, KYOTO JAZZ MASSIVE je podržan moćnim zvukom benda “Echoes Of A New Dawn Orchestra”, šireći svoju jedinstvenu viziju od džez-fanka, broken bita do soulful hausa, kosmičkog gruva i svega što se nalazi između.

Projekat koji prkosi žanru, KYOTO JAZZ MASSIVE, koji su osnovala braća OKINO - Shuya Okino i Yoshi Okino, a otkrio Gilles Peterson, konačno se vraća na evropsku scenu posle petnaest godina pauze, proslavljajući svoj 30. rođendan sa svežim materijalom i potpuno novom postavom.

KYOTO JAZZ MASSIVE je inovativni projekat koji vode dva izuzetno uticajna di-džeja i umetnika na japanskoj muzičkoj sceni Shuya Okino (Kjoto džez sekstet i vlasnik jazz kluba - The Room u Šibuji) i Yoshihiro Okino (vlasnik Especial Recordsa).

foto: Promo

Otkriven i nazvan KYOTO JAZZ MASSIVE od strane Gilles Petersona ranih 90-ih, DJ duo koji su formirala braća OKINO, bio je pionir japanskog klupskog džeza i krosover muzike širom sveta. Godine 1994. izašla je njihova prva produkcija, kompilacija pod nazivom "KYOTO JAZZ MASSIVE V.A.". No, njihov proboj se dogodio nakon što su potpisali svoj prvi singl "ECLIPSE" za nemačku izdavačku kuću Compost, nakon čega je 2000. godine usledio njihov prekretnički album "SPIRIT OF THE SUN"! KYOTO JAZZ MASSIVE je stekao međunarodno priznanje, pošto su i kritičari i publika pohvalili njihov inovativni krosover stil, mešajući elektro, džez, haus, fank i brejk ritmove.

2024. godina će biti 30. godišnjica Kyoto Jazz Massive, obećavaju i najavljujući nekoliko proslava uživo širom Evrope, zajedno sa potpuno novim materijalom i snimcima kao što je LP za saradnju sa “The Echoes Of A New Dawn Orchestra”, uključujući njihovo neverovatno izvođenje KJM klasične slomljene haus himne, Substream.

Nazivu benda "Kyoto Jazz Massive" kumovao je Gilles Peterson: Kada je prvi put došao u Kjoto na žurku muzičkog magazina „Straight No Chaser“, tražili smo njegov potpis i rekli mu da smo džez di-džejevi sa sedištem u Kjotu. Zatim nam je dao svoj potpis i napisao ime - Kyoto Jazz Massive. Odmah smo odlučili da će to biti ime našeg benda.”

Kako biste opisali svoju muziku u samo nekoliko reči? Da li se muzika koju proizvodite razlikuje od one koju puštate kada nastupate kao DJ? “Sviramo mnogo različitih vrsta muzike, kao što su džez, soul, bugi, brazilska, latino, haus, hip hop i tako dalje, teško je navesti samo jednu, želimo da je nazovemo „kvalitetnom muzikom“. Ali „džez/krosover muzika“ je najprimenljivije.” Rekao je Shuya Okino.

Promo