Poslastica za ljubitelje džeza, swinga, doo-wopa: Globalni muzički fenomen Scott Bradlee's Postmodern Jukebox sutra na Tašmajdanu

Jedinstveni muzički kolektiv poznat je kao "pop muzika u vremenskoj mašini"

„Love Romance“ Lady Gage, „Notihing Else Matters“ Metallice, „Seven Nation Army“ White Stripes-a, „Lovefool“ Cardigans-a, „Oops... I Did It Again“ Britney Spirs – samo su neke od savremenih numera i hitova koje je ovaj globalni muzički fenomen preradio u stilu džeza '20-ih godina prošlog veka, soula i bluza, a beogradska publika imaće priliku da ih ponovo sluša sutra na Stadionu Tašmajdan u organizaciji Skymusic-a.

Prema rečima članova benda, publiku očekuje očaravajuće putovanje kroz PMJ univerzum, „gde će savremeni hitovi biti ponovo osmišljeni u klasičnim žanrovima poput džeza iz 1920-ih, swinga, doo-wopa i Motown-a“ od strane ansambla nekih od najboljih pevača, plesača i instrumentalista na svetu.

Bend se u srpsku prestonicu vraća u okviru svetske turneje „Tour 10“, a Beograd ima privilegiju da bude domaćin ovom neodoljivom muzičkom iskustvu, gde će PMJ proslaviti dvostruki jubilej - 10 godina turneja i njihov 1000. nastup u 2024. godini.

Ulaznice su dostupne putem sajta efinity.rs, aplikacije eFinity, na blagajnama Beogradske Arene i Doma omladine Beograda, kao i u TC Rajićeva (I sprat) i na više od 1000 Moj kiosk objekata širom zemlje.

Promo