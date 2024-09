Gino Vannelli: Povratak u Srbiju i novi koncert 19.septembra u Teatru Odeon

Nakon rasprodatog spektakularnog koncerta na 40.Valjevo Jazz festu početkom godine, jedna od najcenjenijih svetskih zvezda starije generacije, kanadski muzičar, tekstopisac i producent Đino Vaneli (Gino Vannelli) vraća se u Srbiju.

Kako veliki broj poštovalaca njegove muzike i njegovih tvrdokornih fanova, pre svega muzičara iz Srbije i regiona nije uspeo da u Valjevu dođe do karata, Vanelijev menadžent je odlučio da harizmatični izvođač kultnih hitova (“Brother to brother”,“Wild Horses”, “Living inside myself”, “Apaloosa“, “River must flow”, “One night with you”... ponovo podeli emocije sa publikom sa ovih prostora.

U vrhunskoj audio i video produkciji, Vanelijev beogradski koncert zvanično će otvoriti vrata koncertne sezone 19.septembra u Teatru Odeon.

Bend je sastavljen od vrhunskih muzičara, a Vaneli u odličnoj formi. U to su se na prvom njegovom koncertu u ovom delu Evrope uverili i Aleksandar Lokner, Nenad Knežević Knez sa ćerkom Ksenijom, Vlado Georgijev (po priznanju na društvenim mrežama jedan od najvećih Vanelijevih fanova), producent Vojislav Aralica, Vladimir Maričić, Milan i Vladan Đurđević, Saša Ranđelović i ostali članovi grupe “Neverne bebe”, Senad Alimanović (Indeksi), Dragan Ivanović, Nikola Čuturilo, Dragan Jovanović Krle (Generacija 5), Maja Žeželj, Gala Videnović, Vladimir Aleksić i drugi, koji su došli na 40. Valjevo Jazz fest.

Nema sumnje da će novi susret sa Vanelijem, zvezdom specifičnog senzibiliteta, ostati u sećanju svih koji 19.septembra dođu u Teatar Odeon, uz postavljanje novih standarda u organizaciji muzičkih događaja sa zahtevnom produkcijom svetskih standarda.

Karte se mogu pronaći na sajtu www.teatarodeon.rs i putem Efinity.rs.

Ko je Gino Vannelii?

Biografija:

Gino Vannelli, kanadski pevač i tekstopisac je rođen 16. juna 1952 u Montrealu (Kvebek). Planetarno se proslavio sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka velikim brojem hitova. Poreklom je Italijan, a njegov otac (Joseph) Russ Vannelli nastupao je sa popularnim plesnim bendovima. Ginova rana muzičarska ambicija bila je da bude bubnjar i svirao je bubnjeve u pop bendu dok je bio u srednjoj školi. Godine 1969, sa sedamnaest godina, potpisao je ugovor sa RCA Records pod imenom Vann Eli. Studirao je teoriju muzike na univerzitetu McGill u Montrealu.

Vannelli i njegov brat Joe preselili su se u Los Anđeles 1972. Uporno su čekali satima na parkingu ispred A&M studija, sa nadom da će dobiti ugovor za snimanje ploče. Kada se Herb Alpert, suvlasnik A&M Recordsa konačno pojavio, Vannelli je kao u filmu potrčao ka njemu I dao mu demo traku, dok su čuvari jurili za njim. Alpert je potpisao ugovor sa Vannellijem i tako je objavljen debi album “Crazy Life” u leto 1973. godine.

Vannelli je bio jedan od prvih belaca koji se pojavio u televizijskom plesnom programu “Soul Train”. Godine 1974. pozvan je na turneju sa Stivijem Vonderom, a iste godine je objavio svoj drugi album, “Powerful People” sa prvim velikim hitom, „People Gotta Move“. Njegov album

“Brother to Brother” iz 1978. godine (takođe u A&M produkciji) doneo je “I Just Vanna Stop”, koji je dostigao 4. mesto na listi Billboard magazina, bio ubedljivo prvi na top listama u Kanadi i rezultirao nominacijom za Gremi nagradu. Sledeći album, “Nightwalker”, takođe je imao hit plasiran u prvih deset Billboard hitova (“Living Inside Myself”).

Nešto kasnije Vannelli objavljuje dva akustična džez albuma, “Yonder Tree” (1995) i “Slow Love” (1997). Nakon što je producirao album “Hitek Hiku” za danskog džez pijanistu Nilsa Lan Dokija, Vannelli se ponovo okreće svom interesovanju za zapadnjačku klasičnu muziku pesmom „Parole Per Mio Padre“ (Reči za mog oca), posvećenom njegovom pokojnom ocu, komponovanom u stilu Šuberta. Pesma je privukla pažnju pape Jovana Pavla II, a koncert u Vatikanu je prenošen širom Evrope. Događaj je inspirisao direktora BMG Recordsa, koji je zamolio Vannellija da snimi savremeni klasični disk u stilu „Parole per Mio Padre“.

Album “Canto”, koji je izdao BMG 2003. godine, sadrži pesme na engleskom, italijanskom, španskom i francuskom, a fanovi i sam Vannelli smatraju ga jednim od njegovih najkvalitetnijih i najvažnijih muzičkih i umetničkih dostignuća. 2014. godine, objavljena je multimedijalna kompilacija “Vannelli Live in L.A.” za Sono Recording Group, snimljena uživo na sceni u monumentalnog Saban theatre u Los Anđelesu 8. novembra 2013. Godine. To je bio njegov prvi nastup u Los Anđelesu posle više od 15 godina. Koncert je značajan i po tome što predstavlja prvu saradnju na sceni posle mnogo godina između trojice braće Vannelli, uključujući Rossa Vanellija u višestrukoj ulozi.

Gino Vannelli živi u Oregonu. Nastupa na scenama širom Severne Amerike, Kanade i Evrope. Osvajač je brojnih prestižnih nagrada kao pevač, autor i producent, među kojima je i više Juno Award priznanja.

