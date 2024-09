Aurea Group planira da dodatno investira u razvoj novih proizvoda i unapređenje korisničkog iskustva u prodavnicama, ostajući dosledna ključnim vrednostima brenda – prirodnim sastojcima, održivosti i borbi protiv testiranja na životinjama.

Mike Jatanija, čiji portfolio uključuje revitalizaciju mnogih brendova, jasno je istakao da The Body Shop ima sve potrebne preduslove da se vrati na globalnu scenu kao lider u etičkoj kozmetici. „Ovo je najveća transakcija koju je Aurea Group do sada ostvarila, i verujemo da će The Body Shop ponovo zauzeti mesto koje mu pripada,“ rekao je Jatanija.



The Body Shop u Srbiji