Orkestar je briljirao u izvedbi Štrausove "Die Fledermaus, Overture", dok je Dušica Bijelić oduševila publiku nemačkom numerom "Meine Lippen Sie Kussen". Zajedno sa Karerasom, otpevala je nezaboravni duet "Non Ti Scordar Di Me", što je izazvalo gromoglasne aplauze.

Za sam kraj, Kareras je izveo čuvenu "O Sole Mio", na oduševljenje pune dvorane Sava Centra. Nakon dugih aplauza umetnici vratili na scenu i poklonili publici još nekoliko arija: Kareras je izveo "My Way", "Torna a Surriento", "Granada", "Voce e notte", publika je uživala u duetu "Lippen Schweigen" i "Solamente una vez". Dušica Bijelić je, kao pravi dragulj večeri, još jednom zasijala izvedbom arije "O mio babbino caro".