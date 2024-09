- Mnogo njih smo već ugostili. Pored naših kolega koji su nam uvek dragi gosti, uvek postoje još neki, kao recimo pojedini ljudi iz državnog vrha koji dosad nisu gostovali kod nas jer imamo veliki broj pitanja za njih. Doduše, ako ćemo skroz da maštamo, onda neka se držimo aktuelnih tema, a ja sam iz nepoznatih razloga opsednuta izborima u Americi, tako da bih u ovom trenutku volela da intervjuišem Trampa. Za to bi morala mnogo dobro da se pripremim.

- Ništa manje, mi jesmo prepoznatljivi po tome što zastupljujemo dve ili tri strane u priči, tako da, ako smo krenuli od Ukrajine zašto da ne, tu je Tramp ili Bajden, s druge strane Putin, i tu je još neko sa strane poput Erdogana. Ako krenemo od naših prostora, prvo da ugostimo predsednika, a prvo pitanje bi bilo kako je. To bih ga pitala prvenstveno jer ja ne mogu sebe da zamislim u takvoj diplomatskoj misiji i takvim izazovima sa kakvim se Srbija suočava. Logično mi je to prvo pitanje, to mentalno stanje sa čime se suočavate u svakom minutu svoje svakodnevnice, pretpostavljam da je baš izazov.