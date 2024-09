Jedan od gradskih klubova sa najdužom tradicijom, BitefArtCafe, ulazi u svoju dvadeset i četvrtu godinu postojanja.U susret 24-oj sezoni, klub BitefArtCafe, kultno mesto beogradskog noćnog života, najavljuje pregršt kvalitetnog programa.

BitefArtCafe nije samo prostor gde se muzika izvodi – to je dom gde dobra muzika živi. Svaka svirka je priča, svaki nastup je putovanje, svaki muzičar je saputnik, svaki gost je prijatelj i to je koncept od kojeg u klubu ne odustaju preko dve decenije rada.

Marko Obradović, Danica Trajković

Otvaranje sezone je rezervisano za petak, 4. oktobar i iskusne znalce u noćnom klabing životu Beograda – St. Louis Band.

Unikatni aranžmani, sprecifične izvedbe i užarena atmosfera su ono po čemu je Marko Stojanović Louis sa svojim – St. Louis bendom najpoznatiji. Od Nemačke do Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, preko bendova MaraQya i St. Louis Band, pa sve do solo karijere, nemoguće je ostati ravnodušan na jednog od najupečatljivijih muzičara regiona. Talenat da od svake svirke napravi spektakl nesumnjivo je ono što je Marko nasledio od svog oca. "BitefArtCafe je uvek bilo mesto za dobru svirku i dobar provod. Uvek se oduševljavam koncertima i repertoarom Musicology serijala. Beograd je prolazio kroz različite faze i trendove, ali BitefArtCafe je uvek bio tu. Rado se sećam naših prvih nastupa u Bitefu pre skoro 15 godina. I posle toliko vremena nastupaćemo kao nekad za otvaranje zimske sezone sa St. Louis Band-om. Srećan 23. rođendan."

Marko Obradović, Danica Trajković

Na repertoaru će se naći sve od latino do fanka, od etno do soula, od arenbija do domaćih pop rok hitova 80ih i 90ih.

Dva jubileja obeležavaju 2024 godinu: 10. godina Musicology serijala i 10 godina novog poglavlja BitefArtCafe kluba, NOVI BITEFARTCAFE.

Kako bi na najbolji mogući način proslavili ovaj neverovatan jubilej, odlučili su da novu BitefArtCafe i Musicology sezonu otvore upravo koncertima benda INCOGNITO, koji je svojim nastupom i otvorio vrata Novog BitefArtCafe kluba, subota 5. oktobar i nedelja 6. oktobar su rezervisani za britanski esid džez sastav, predvođeni svestranim Bluijem, vokalistom, kompozitorom, gitaristom i producentom, blistave karijere duge preko 40. godina. “Retko sviramo u klubovima, uglavnom su to festivali i velike bine, ali BitefArtCafe je izuzetak kao i Blue Note Milano i Tokio. Uvek me raduje povratak u klub u kojem nas sa radošću i puno ljubavi dočekaju. Beograd i beogradska publika imaju posebno mesto u mom srcu, još od prvog dolaska 90-ih, a BitefArtCafe ekipa je posebna priča. Oseća se posvećenost muzici, izvođačima, sve je na svom mestu i to nam omogućava da pružimo publici naš maksimum, a beogradska publika to zaslužuje.“, rekao je Blui.

Marko Obradović, Danica Trajković

Više od benda u tradicionalnom smislu, Incognito je stalno promenljiv kolektiv muzičara, što rezultira dinamičnim muzičkim entitetom koji obuhvata širok spektar stilova i kultura. Donose naelektrisanu atmosferu i muzičko majstorstvo kao savršenu koncertnu proslavu više od 40 godina stvaranja. Na repertoaru je njima specifična mešavina soula, džeza i fanka, fuzija sa pesmama koje obuhvataju njihove klasične rane numere, instrumentali, kao i odabrani kaveri. Očekujte da će ovo biti spektakularna noć, uz omiljene Incognito pesme i hitove koji pune plesni podijum, kao što su 'Always There' ili 'Don't You Worry 'Bout A Thing'.

1/8 Vidi galeriju Marko Obradović, Danica Trajković BitefArtCafe

Miša Relić, vlasnik i programski direktor Musicology Sessions muzičkog serijala najavio je novu sezonu širokom lepezom kvalitetnih programa: “Ovogodišnji program delimo u četiri segmenta - jedan čine kaver bendovi, drugi stendap nastupi Srđana Dinčića i cele ekipe Standup.rs, treći segment kluba čine koncerti najvećih regionalnih pop rok zvezda, i meni lično, moram priznati, najdraži četvrti segment - Musicology Sessions i koncerti najvećih svetskih jazz funk soul RnB bendova i umetnika. Navešću samo neke od objavljenih koncerata: Incognito, Jose James, Bill Laurence and Michael League, kao i japanska atrakcija Kyoto Jazz Massive, tu su i Matija Cvek, Ida Prester i jedan apsolutno neočekivani kambek domaćeg benda 22. novembra o kojem ćemo pričati nekom narednom prilikom kada zvanično objavimo koncert.