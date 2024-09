José James, međunarodno priznati džez pevač hip-hop generacije, nastupiće sa svojim bendom u klubu BitefArtCafe u okviru koncertnog serijala Musicology Sessions. Beogradskoj publici prirediće dve koncertne večeri 17. i 18. oktobra, gde će predstaviti svoje 12. studijsko izdanje “1978”.

Promo/Marko Obradović

Njujorški vokalista José James kombinuje džez, soul, neo soul, drum’n’bass i spoken word u svoj jedinstveni brend vokalnog džeza. On vešto zamagljuje linije između tradicionalnog i savremenog džeza, hip-hopa, soula, funka, popa i roka. Dok navodi svoje glavne uticaje kao što su John Coltrane, Marvin Gaye i Billie Holiday, u živim nastupima podseća na ikone džez-soula iz sedamdesetih godina, istovremeno zadržavajući svoj autentičan stil.

Objavio je 12 albuma koji su dobili pohvale kritike u isto toliko godina za izdavačke kuće kao što su Brownswood, Impulse, Blue Note i sopstvenu Rainbow Blonde Records, koju je suosnovao.

James je dobitnik i Edisonove nagrade i Grand Prix nagrade L'Académie du Jazz. Sarađivao je sa mnogim poznatim umetnicima kao što su Flying Lotus, Robert Glasper, Lalah Hathaway, Ledisi, Aloe Blacc i Jason Moran. Kao proslavljeni međunarodni izvođač, James je održao mnogobrojne koncerte po Evropi, Japanu i SAD-u na mestima kao što su The Kennedy Center, Hollywood Bowl, Ancienne Belgique i Billboard Live Tokyo, a nastupao je kao gostujući umetnik sa McCoy Tynerom, Laura Mvulom i Jazz at Lincoln Center, Melbourne Symphony i Royal Concertgebouw orkestrima.

Album “1978” nazvan je po godini kada je James rođen i donosi zvuke sedamdesetih godina, ere u kojoj su se džez, soul, disko i hip-hop sjedinili. Na albumu je radio pet godina i kako kaže to je njegovo “najautobiografskije delo do sada”. Pesme poput "Saturday Night (Need You Now)" i "Planet Nine" pozivaju slušaoce na ples, dok je "For Trayvon" posvetio Trejvon Martinu. "38th & Chicago" izražava bes i tugu povodom ubistva Džordža Flojda. Uprkos zaraznom ritmu i refrenu, tekst čini protestnu himnu, sa naslovom koji se odnosi na raskrsnicu u Mineapolisu gde je Flojd ubijen, samo nekoliko blokova od mesta gde je James odrastao.

Promo/Marko Obradović

- 1978. je veoma značajna godina u vašem životu, zar ne?

To je godina kada sam rođen. Mislim da je to fascinantan period u Americi. Bilo je interesantno politički, bilo je zanimljivo kulturno i naravno, muzički.

Jednostavno sam fasciniran tom erom, jer se mnogo stvari sudaralo. Disko je dolazio do vrhunca, završavao se i spremao se da se transformiše u R’n’B. U Bronksu ste imali neverovatne fank muzičare koji su stvarali fantastičan zvuk, imali ste ceo pokret - New Vawe New Yorka. Krenuo je i pank pokret. Imali ste rege na globalnoj sceni, a zatim kantautore koji su tu već neko vreme, poput Pola Sajmona ili Bilija Džoela. Onda ste imali džez momke, poput Kvinsija Džonsa, ljude koji su radili na mnogo različitih frontova u isto vreme, kombinovali R&B, fank i pop i stvarali neverovatna remek-dela.

James je objavio svoj prvi album, “Dreamer”, 2008. godine koji je dobio priznanja širom sveta zbog svoje kombinacije džeza, elektronike, soula i pop stilova. Zauzeo je 21. mesto na listi Jazz Times' Top 50 za tu godinu. Kao rezultat toga, James je nastupao na prestižnim binama širom sveta, uključujući North Sea Jazz Festival, Victoria Jazz Festival, Billboard Live Tokyo, Centro Cultural São Paolo, Ermitaž u Sankt Peterburgu, Central Park Summerstage u Njujorku i Royal Festival Hall u Londonu.

Nastavio je sa albumom Blackmagic u februaru 2010. U maju te godine je takođe debitovao za izdavačku kuću Impulse! sa albumom For

All We Know, kolekcijom standarda izvedenih u duetu sa belgijskim pijanistom Jefom Neveom. Narednih godinu i po dana je neprestano bio na turnejama, često nastupajući sa džez muzičarima, kao i na svojim sopstvenim koncertima u Evropi, Japanu i Sjedinjenim Državama. Potpisao je ugovor sa Blue Note Records 2012. godine i izdao "Trouble", svoj prvi singl za tu izdavačku kuću, u septembru te godine. Njegov četvrti album, No Beginning, No End, objavljen je u januaru 2013.

U znak obeležavanja 100. rođendana Billie Holiday, pevačice koju je od samog početka svoje karijere nazivao svojom "muzičkom majkom", José je snimio devet pesama koje su obeležile njenu karijeru. Predvodio je bend koji su činili pijanista Jason Moran, basista John Patitucci i bubnjar Eric Harland.

Promo/Marko Obradović

“Džez umetnici tradicionalno reinterpretiraju svakodnevicu. Uzmimo za primer Bila Vitersa ili Eriku Badu, oni su jedni od najvećih tekstopisaca našeg vremena, pravi “kovači”pesama. Oni iskazuju drugačiju stranu ljudskosti, pružaju novu perspektivu, što mislim da je u današnje vreme vrlo važno.”

José James je počeo da komponuje dok je bio na turnejama. Nove pesme su odražavale obnovljeno interesovanje za umetnike koje je

slušao dok je odrastao (Nirvana, Radiohead) kao i za novije koji su ostavili utisak (Frank Ocean, James Blake). Kao rezultat toga, snimio je While You Were Sleeping, kolekciju koja je odražavala rok uz R’n’B i džez. Album je objavljen u junu 2014.

Album Yesterday I Had the Blues je producirao šef izdavačke kuće Blue Note, Don Was, i objavljen je u martu 2015. ~ Matt Collar & Thom Jurek

- Šta može da očekuje publika od tvog nastupa u Beogradu, da li će se nešto razlikovati od nastupa koji si održao 2018.?

„Moji koncerti su uvek potpuno jedinstveni i uvek sarađujem sa najboljim bendom. Dosta sam napredovao kao tekstopisac i izvođač u odnosu na 2018., tako da će publika definitivno uživati u nečemu posebnom. Jedva čekam koncerte, vibracija će biti moćna u prostoru kluba BitefArtCafe, intimna, uzbudljiva i seksi.

Ovo je jedan od najboljih bendova koje sam ikada imao, uzbuđen sam što će ih svi čuti.”