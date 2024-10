Odlučnost brenda Skechers da postane ozbiljan igrač na košarkaškom tržištu, dodatno potvrđuje skorašnja saradnja sa NBA zvezdama poput Joela Embiida, Terrencea Manna i Juliusa Randlea. Posebnu pažnju posvetili su i ženskim modelima, potvrđujući to saradnjom sa košarkaškom ikonom Rickeom Jackson. Ovim potezom, Skechers ne samo da širi svoj uticaj u svetu sporta, već redefiniše pristup dizajnu sportske obuće, nudeći balans performansi, udobnosti i stila. Saradnje sa Joelom Embiidom, dominantnim centrom Philadelphia 76ers-a, kao i sa istaknutim igračima poput Manna, Randlea i Rickeae Jackson, jasno ilustruju vrednosti koje Skechers želi da predstavi kroz ovu liniju patika. Kombinacija snage, agilnosti i tehničke preciznosti ovih sportista zahteva obuću koja pruža izdržljivost, maksimalnu podršku i udobnost — kvalitete koje Skechers uspešno integriše u svoju najnoviju kolekciju.

Ako razmišljate za koga su rezervisani novi modeli Skechers košarkaških patika - budite bez brige. One su namenjene svima onima koji vole košarku, uz to traže patike koje su udobne i mogu se uklopiti uz svačiji stil. Skechers ostaje veran svojoj filozofiji udobnosti, dok nas iznova oduševljava sve modernijim dizajnom. Sinoć smo se uverili u to u BEO Shopping Centru, a ako tragate za cool i modernim patikama koje ispunjavaju sve kriterijume udobnosti - isprobajte ih i uverite se i vi.